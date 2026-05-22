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    Con Selva Almada y Sabina Urraca: Furia del Libro de invierno tendrá programación de 150 actividades

    Entre el 28 y el 31 de mayo en la Estación Mapocho, se realizará una nueva edición de La Furia del Libro, uno de los encuentros más relevantes de la edición independiente en Chile y América Latina. Con entrada liberada, horario continuo entre las 10:30 y las 20:00 horas y 330 editoriales chilenas e internacionales, la feria continúa consolidando su crecimiento sostenido y su impacto en el ecosistema del libro, tras convocar a más de 64 mil asistentes en su última versión.

    Por 
    Equipo de Culto
    La Furia del Libro

    A lo largo de su trayectoria, La Furia del Libro se ha convertido en una plataforma fundamental para editoriales independientes, autores, traductores, ilustradores, libreros y lectores, posicionándose como un espacio clave para la circulación de nuevas voces, el pensamiento crítico y el intercambio cultural en torno al libro contemporáneo.

    Durante cuatro días, La Furia del Libro desplegará una programación transversal y abierta a públicos de todas las edades, con actividades simultáneas en siete escenarios, uno de ellos dedicado exclusivamente a programación para niñas y niños. Conversatorios, talleres, lanzamientos, música, mediación lectora y actividades familiares convertirán a la feria en una verdadera fiesta cultural en torno al libro. El espacio contará con una zona de foodtrucks y áreas de encuentro pensadas para disfrutar la experiencia durante toda la jornada.

    “Además de encontrarse con libros y autores, esta edición de La Furia del Libro es una invitación a descubrir todo lo que ocurre detrás de cada publicación: quiénes editan, traducen, diseñan, imprimen, distribuyen y hacen circular los libros. Queremos acercar al público al ecosistema del libro y mostrar que la creación editorial es también un trabajo colectivo, cultural y creativo que involucra a muchísimas personas”, señala Carolina Ruiz, directora de La Furia del Libro. Uno de los encuentros que buscará abrir debate sobre este tema será el conversatorio ¿Cuánto trabajo genera la creación de un libro?, una conversación sobre la cadena de trabajo, conocimiento y creación que sostiene cada publicación y el impacto cultural y económico de la industria editorial.

    Programación cultural y participantes internacionales

    La programación de este año contará con destacadas figuras internacionales como la escritora argentina Selva Almada, una de las voces más importantes de la literatura latinoamericana actual; la autora española Sabina Urraca, quien presentará Escribir antes, publicado por Libros de la Mujer Rota; y el escritor estadounidense-británico Benjamin Markovits, cuya novela El resto de nuestras vidas, publicada en Argentina por Chai Editora, fue finalista del Premio Booker 2025.

    También participarán Hernán López y Víctor Malumián, fundadores de la Feria de Editores de Argentina (FED) y directores de Ediciones Godot, quienes presentarán La Tirada, publicado por FCE México, un libro que se ha transformado en una herramienta imprescindible para comprender y desarrollar proyectos editoriales independientes. A ellos se suma el chef afrocolombiano Rey Guerrero, impulsor de iniciativas de economía circular y trabajo comunitario, quien presentará Sabores de resistencia, distinguido en los Gourmand Cookbook Awards 2025 como el mejor libro de literatura y cultura gastronómica afroamericana del mundo. Desde Argentina llegará además Alejandra Kamiya, autora publicada por Eterna Cadencia, cuya obra explora los vínculos afectivos, la vida cotidiana y la muerte desde una sensibilidad marcada por el cruce entre las culturas argentina y japonesa.

    La programación incluirá además actividades junto al muralista y Premio Nacional de Artes Plásticas Alejandro “Mono” González, autor del afiche oficial de esta edición, quien participará en un conversatorio y en el lanzamiento del libro Matta, Perroseco editores.

    La inauguración de esta edición estará a cargo de la escritora y poeta mapuche Daniela Catrileo junto al estudio de arte y experimentación audiovisual Delight Lab, en una propuesta que combinará lectura en vivo e intervención lumínica para abrir una nueva versión de La Furia del Libro desde el cruce entre literatura, visualidad y experiencia sensorial.

    Ciclo “Profesionales de la Industria del Libro”: impulso a la formación y proyección internacional del sector editorial.

    Uno de los focos centrales de esta edición será el ciclo “Profesionales de la Industria del Libro”, una serie de talleres, charlas y encuentros orientados a la profesionalización e internacionalización de los distintos agentes del ecosistema editorial, en el contexto de la participación de Chile como país invitado de honor en la Feria del Libro de Frankfurt 2027. El programa abordará materias vinculadas a edición, traducción, diseño, librerías, derechos de autor, circulación internacional y sostenibilidad de proyectos editoriales.

    Las jornadas profesionales incluirán además conversaciones y talleres sobre traducción en Chile, edición experimental, identidades gráficas, ecosistema librero e intercambio editorial entre Chile y Argentina.

    Alianzas culturales

    La Furia del Libro desplegará también una amplia red de colaboraciones culturales. Junto a Fundación La Fuente se realizará el IV Seminario de Mediación en Bibliotecas Escolares: experiencias, colecciones y editoriales independientes, enfocado en lectura y mediación en contextos educativos.

    En colaboración con el Centro Cultural de España se desarrollará el conversatorio Arqueologías futuras: Santiago de Chile como un relato colectivo, en torno al más reciente número de la histórica revista Cuadernos Hispanoamericanos. La conversación contará con la participación de Nona Fernández, Álvaro Bisama y Galo Ghigliotto, moderados por Lorena Amaro, y abordará distintas miradas literarias sobre Santiago como espacio de memoria, conflicto y transformación urbana.

    Entre las actividades familiares y de mediación destaca El dueño de la luz, propuesta de teatro de sombras organizada junto a Fundación Palabra y BILIJ, inspirada en una leyenda tradicional del pueblo Warao y centrada en una experiencia visual y sensorial sobre el origen mítico de la luz.

    La programación contempla también el encuentro Premio Nuevas Plumas, nuevas miradas desde la crónica en Chile, impulsado por la carrera de Periodismo de la Universidad Andrés Bello y Universidad Portátil; y el lanzamiento del libro Culturizarte, 10 años, 10 exponentes, realizado junto a Culturizarte en el marco de una alianza comunicacional con la feria.

    Como parte de las alianzas de difusión de esta edición, La Furia del Libro contará además con la presencia del estudio de Radio UNIACC, desde donde la periodista Antonella Estévez realizará entrevistas en vivo para su programa Comunicarte, conversando con autores, editores y participantes de la feria sobre literatura, creación y actualidad cultural.

    La clausura de esta edición estará marcada por la música en vivo de Bronko Yotte, compositor y productor cuya propuesta cruza hip-hop, jazz y folk, cerrando una nueva versión de La Furia del Libro.

    El detalle completo de la programación será publicado próximamente en el sitio web y en las redes sociales de La Furia del Libro.

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