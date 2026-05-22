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    “Operación Furia Épica” de Estados Unidos contra Irán llega a Hollywood 

    La cinta será dirigida por Michael Bay, que anteriormente estuvo a cargo de "Pearl Harbor", incluirá la historia de los dos pilotos estadounidenses que fueron rescatados en abril pasado tras el derribo de su caza F-15E.

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes
    Imagen difundida por Irán con los supuestos restos de dos helicópteros Black Hawk y un avión de transporte militar C130 del Ejército de EE.UU. derribados.

    La noticia del derribo en Irán de un caza F-15E de Estados Unidos acaparó los titulares en todo el mundo en abril pasado. Sin embargo, lo que atrajo más la atención fue el operativo para rescatar con vida a los tripulantes. La historia era de película: el piloto fue rescatado poco después de la caída. bajo fuego enemigo, mientras que la búsqueda del segundo ocupante -un coronel cuya identidad no se ha dado a conocer- se extendió por 36 horas e involucró la participación de cientos de comandos de fuerzas especiales norteamericanas, decenas de naves y una operación de la CIA.

    Tras conocer la noticia, el director de cine Michael Bay, que ha estado a cargo de cintas como “Pearl Harbor”, “Armageddon” y “Transformers”, confirmó que se encuentra trabajando en una película ambientada en la “Operación Furia Épica”, que se inició el 28 de febrero pasado con los ataques de Israel y de Estados Unidos contra Irán, que contará la historia de los tripulantes del F-15E.

    La película estará basada en un libro aún inédito de Mitchell Zuckoff, cuyo lanzamiento por HarperCollins está previsto para el próximo año.

    Vista de un caza F-15.

    Según la revista Variety, Bay trabajará con Universal Pictures, el guionista Scott Gardenhour y el productor Erwin Stoff, con quienes colaboró en “13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi”, un thriller de 2016. Esa película, también basada en un libro de Zuckoff, narra el ataque de 2012 contra un complejo del gobierno estadounidense en Libia, en el que murieron cuatro estadounidenses.

    Según indicó el diario The Times, Bay, de 61 años, ha colaborado con el Ejército estadounidense en muchas de sus películas, incluida la franquicia “Transformers”, donde enlaces de la institución estuvieron presentes en el set para ayudar a que los diálogos fueran auténticos, demostrar cómo manejar las armas y dar consejos generales, así como información sobre el equipo.

    El director elogió su “extraordinaria colaboración a lo largo de una carrera de 30 años trabajando con el Departamento de Guerra y con increíbles miembros del Ejército estadounidense”.

    En declaraciones a Deadline, Bay afirmó que la próxima película celebraría “el verdadero heroísmo y la inquebrantable dedicación de nuestros miembros de las Fuerzas Armadas”.

    Personas asisten a una ceremonia fúnebre en Teherán, Irán, el 18 de marzo de 2026. Foto: Xinhua Sha Dati

    “¡LO CONSEGUIMOS! Compatriotas, en las últimas horas, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia de EE.UU., para uno de nuestros increíbles oficiales de tripulación, que además es un coronel muy respetado, y de quien me complace informarles que ahora está SANO Y SALVO”, escribió el presidente Donald Trump en Truth Social.

    “Este valiente guerrero se encontraba tras las líneas enemigas en las traicioneras montañas de Irán, siendo perseguido por nuestros enemigos, que se acercaban cada vez más por horas, pero nunca estuvo realmente solo porque su Comandante en Jefe, el Secretario de Guerra, el Presidente del Estado Mayor Conjunto y sus compañeros combatientes monitoreaban su ubicación las 24 horas del día y planificaban diligentemente su rescate. Bajo mis órdenes, las Fuerzas Armadas de EE.UU. enviaron docenas de aeronaves, equipadas con las armas más letales del mundo, para recuperarlo. Sufrió heridas, pero estará bien”, añadió.

    Tras eyectarse en una zona remota sobre la provincia suroccidental de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad, se dice que el piloto herido escaló una cresta montañosa de 2.133 metros de altura donde se refugió en una grieta, armado únicamente con una pistola.

    Edificios dañados en Teherán, Irán, el 4 de marzo de 2026. Foto: Xinhua Shaati

    The Times indicó que la búsqueda y rescate de un piloto estadounidense tras las líneas enemigas no es una historia desconocida en el cine. El proyecto de Bay podría tener reminiscencias de “Bat*21″, la película de 1988 protagonizada por Gene Hackman y Danny Glover, que fue una recreación muy dramatizada del rescate del teniente coronel Iceal Hambleton durante la guerra de Vietnam.

    Las tendencias de taquilla sugieren que las películas bélicas llenas de acción siguen atrayendo a un público constante, algo que Bay, cuya fortuna se estima entre 450 y 500 millones de dólares, conoce bien, indicó The Times.

    La película de Bay de 2001, que recrea el ataque a Pearl Harbor y que cuenta con Ben Affleck, Josh Hartnett y Kate Beckinsale en el reparto, recaudó 449 millones de dólares en taquilla.

    La épica película de Steven Spielberg, “Salvar al soldado Ryan”, que narra la historia de un grupo de soldados liderados por el capitán John Miller, interpretado por Tom Hanks, en una misión para rescatar al soldado James Francis Ryan, interpretado por Matt Damon, gozó de éxito de crítica y público y fue la segunda película más taquillera de 1998 con 482 millones de dólares.

    Más recientemente, la película de Clint Eastwood de 2014, “American Sniper”, realizada con un presupuesto de 59 millones de dólares, recaudó casi 10 veces esa cantidad, 547 millones de dólares.

    Más sobre:Estados UnidosIránFuria ÉpicaWashingtonTeheránpelículaMichael BayF-15Mundo

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