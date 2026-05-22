Peñalolén lanza plan de recuperación de Av. Grecia con murales en accesos de estación del Metro

Desde la Municipalidad de Peñalolén han lanzado un plan de recuperación de AV. Grecia, el cual involucra una intervención artística en los accesos de la estación Metro Grecia de la comuna.

La iniciativa, se efectúa luego del desalojo del comercio ilegal en el sector de rotonda Grecia.

La iniciativa es impulsada por la brigada muralista RUA junto a jóvenes de la comuna y la reconocida muralista Estefanía Leighton, y forma parte de un plan que busca renovar uno de los principales ejes de la comuna.

El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha , señaló que “una de las principales prioridades de esta gestión ha sido recuperar los espacios públicos que durante años fueron ocupados por unos pocos que se creían los dueños del lugar. Hoy estamos dando un nuevo paso para consolidar este trabajo, porque no queríamos que Grecia volviera a ser un lugar marcado por el deterioro y abandono, sino que un espacio limpio, digno, ordenado y colorido, pensando en las miles de personas que transitan a diario”.

Además añadió que, “queremos devolver la identidad y sentido de pertenencia a todos los sectores de Peñalolén que en algún momento fueron tomados por la ilegalidad y la inseguridad . Los vecinos de Lo Hermida y La Faena merecen transitar por estaciones con el mejor estándar”.

Actualmente, el acceso sur de Metro Grecia ya fue completamente intervenido, mientras que durante esta semana comenzaron los trabajos preparatorios para replicar la intervención en el acceso norte.

Desde el municipio adelantaron que esta intervención corresponde al puntapié inicial de un plan integral para mejorar avenida Grecia, cuyas próximas etapas serán dadas a conocer durante los próximos meses.