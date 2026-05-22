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    “El que me apuntó con metralleta estaba encapuchado”: el relato de Iván Aróstica tras sufrir turbazo donde abatió a un ladrón

    El expresidente del Tribunal Constitucional contó que su hijo está hospitalizado tras recibir un disparo en su estómago. Además, aseguró que el ministro Martín Arrau se contactó con él.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Iván Aróstica. Foto: captura CHV.

    Fueron minutos de terror los que vivió el expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Iván Aróstica, junto a su familia en la comuna de San Miguel, luego de sufrir un turbazo en su domicilio la noche del jueves.

    Fueron cerca de siete delincuentes los que ingresaron a la vivienda del exministro, hiriéndolo a él y a su hijo. Dentro se su propiedad, Aróstica mantenía armas de fuego, y con una de estas disparó en contra de uno de los asaltantes, provocándole la muerte. Según se informó, el fallecido es un adolescente de 14 años.

    La mañana de este viernes, Aróstica conversó con la prensa y entregó detalles de lo sucedido, destacando el rápido actuar del personal de seguridad de la comuna.

    Respecto al estado de salud de su hijo, informó que está hospitalizado, sin riesgo vital. “Tenía un proyectil que le entró por el estómago y le rozó la columna vertebral, pero hasta ahora está sin compromiso neurológico, que es lo más importante”, sostuvo.

    Respecto al modus operandi de los ladrones, contó que derribaron la puerta y estaban armados. “Con la policía calculamos que entran con tres armas”, indicó.

    Una de esas armas era una subametralladora, “vieja, pero no hechiza, era muy específico el tipo de armamento que tenían”, sostuvo. Esa arma fue abandonada en el domicilio de la víctima, por lo que la policía se la llevó para efectuarle las pericias correspondientes.

    Aróstica contó que en medio del asalto le llegaron “tiros de distintas direcciones”, por lo que sospecha que había “más de un tirador, sin duda”.

    Los delincuentes habrían escapado por la calle y por el techo de la vivienda. “Vimos los destrozos que dejaron atrás”, precisó.

    Si bien, aún no hay claridad sobre cuántos vehículos manipulaban los sujetos, el exministro indicó que uno de ellos se posicionó frente a la vivienda.

    “Yo pude ver uno que se paró al frente a dispararnos desde el frente”. “El que me apuntó a mí con la metralleta y me pegó primero, se me fue encima, ese estaba encapuchado. Ese es el que calculo yo que iba manejando y disparó desde el frente, ahí se paró a disparar cuando hizo un giro”, sostuvo.

    Durante la madrugada el ministro de Seguridad, Martín Arrau, y desde la Subsecretaría de Prevención del Delito se comunicaron con Aróstica para expresarle su apoyo.

    “Quiero aprovechar la oportunidad de agradecer la presencia en la madrugada del subsecretario de prevención del delito que nos visitó y la llamada del nuevo ministro de Seguridad, señor Arrau, que también me manifestó su preocupación, su solidaridad y estuvo muy preocupado“, indicó.

    Para el exministro esta situación no es particular, sino que sería una realidad “que sufren muchas familias chilenas. No me veo yo como un personaje especialmente víctima, sino que es lo que estamos sufriendo la mayoría de las personas, y hay que afrontar esta situación y proteger a las familias”, sostuvo.

    La exautoridad dijo estar a disposición del Ministerio Público para las diligencias que se realizarán en torno al caso.

    Más sobre:Iván Aróstica

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