Starlink, el internet satelital de Elon Musk, ya supera los 150 mil clientes en Chile

El internet satelital de Elon Musk, Starlink, no ha parado de crecer en Chile. Las estadísticas de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), muestran que al tercer trimestre del 2026, la compañía ha experimentado un alza sostenida de sus clientes en el país, y ya logra superar los 150 mil clientes.

Al cierre de marzo Starlink consolidó una expansión de 81,4% de sus clientes en 12 meses, versus el mismo mes del 2025. Esto significó pasar de 86.343 suscriptores a 156.623 al término del primer trimestre de este año.

El internet fijo al primer trimestre consolidó un total de 4.859.679 conexiones en el país. De estas, sólo un 3,22% corresponden a Starlink, una proporción relativamente pequeña. Es que el internet fijo está dominado por la fibra óptica que con 4,1 millones de conexiones representa el 85,3% del total.

La categoría “otras tecnologías”, donde entra el internet satelital, apenas tiene un 4%, con 195.299 suscriptores. Dentro de esta categoría, Starlink tiene una participación de 84,2%.

El internet fijo al primer trimestre consolidó un total de 4.859.679 conexiones en el país y sólo un 3,22% corresponden a Starlink. Andres Perez

La principal competencia de la compañía de internet satelital de Elon Musk es Hughes Net, pero la diferencia entre ambas es significativa. Hughes Net tiene apenas 4.409 conexiones, con una caída de 26,1% versus marzo del año pasado. Con esto, representa un 0,09% del universo del internet fijo, y un 2,4% de “otras tecnologías”.

Hughes net en su peak, alcanzó casi los 16 mil suscriptores hacia finales del 2021, casi al mismo tiempo en el que Starlink entró al mercado chileno. De allí en adelante comenzó a caer trimestre a trimestre, mientras que la firma de Musk se instalaba con fuerza en Chile.

Para mediados del 2026 se espera la entrada al mercado de un nuevo competidor para Starlink, no solo en Chile, sino que también en el resto del mundo. Leo, el internet satelital de Amazon, debería estrenarse este año en el país, de la mano de Directv. Promete precios más competitivos que los de otros actores, por lo que se espera que pueda hacerle frente a Starlink, aunque esta claramente corre con ventaja.

El country manager de Directv, Manuk Masseredjian, afirmó a Pulso que el mercado no está 100% atendido, a pesar de ser uno de los países más difíciles de penetrar con internet satelital.