Amazon Leo se prepara para competir con Starlink: matriz define cuándo lanzará su internet satelital, que incluye a Chile

Jeff Bezos vs Elon Musk. Amazon se aproxima a competir con Starlink en sus operaciones en todo el mundo. El presidente y CEO de la compañía, Andy Jassy, en su carta a los accionistas afirmó que el lanzamiento oficial está calendarizado para mediados del 2026.

“En los últimos siete años, hemos creado una red de satélites en órbita terrestre baja (Amazon Leo) y hemos puesto en órbita más de 200 satélites (lo que la convierte en la tercera red más grande en órbita terrestre baja actualmente en funcionamiento). Con el lanzamiento de varios miles de satélites más en los próximos años, la constelación se está expandiendo rápidamente”, relató Andy Jassy.

“Ya contamos con importantes compromisos de ingresos por parte de empresas y gobiernos. Recientemente, Delta Airlines, la aerolínea con mayor volumen de ingresos del mundo, ha anunciado que ha elegido Amazon Leo para su futuro servicio de wifi y que comenzará con 500 aviones en 2028. Se unen así a otros clientes de Leo como JetBlue, AT&T, Vodafone, Directv Latinoamérica, la Red Nacional de Banda Ancha de Australia, la NASA y otros”, dijo Jassy.

Así, en Chile, la comercialización de Amazon Leo está en manos de Directv, quienes han estado trabajando en el último tiempo en las autorizaciones necesarias. En este país, la principal competencia será con Starlink, que tiene casi el 80% del mercado del internet satelital y no ha parado de crecer desde que ingresó a Chile. El CEO de Amazon global detalló cuáles serán las ventajas de Amazon Leo frente a su competencia.

“En primer lugar, el rendimiento será superior (entre seis y ocho veces mejor de subida, y dos veces mejor de bajada) al que tienen los clientes en la actualidad. En segundo lugar, este rendimiento tendrá un coste inferior al de las alternativas. Y en tercer lugar, Leo se integrará a la perfección con AWS para permitir a las empresas y a los gobiernos transferir datos de un lado a otro para su almacenamiento, análisis e inteligencia artificial", afirmó.

“Se prevé que los ingresos operacionales se sitúen entre US$16.500 y US$21.500 millones, frente a los US$18.400 millones del primer trimestre de 2025. Estas previsiones incluyen aproximadamente US$1.000 millones en mayores costes interanuales de Amazon Leo a medida que ampliemos nuestras operaciones en 2026, así como inversiones en el comercio rápido y precios aún más competitivos en nuestro negocio de tiendas internacionales”, adelantó Andy Jessy.

Escala la lucha

Amazon anunció que adquirirá la firma de telecomunicaciones satelitales Globalstar, en búsqueda de reforzar su negocio de internet satelital, en un escenario donde Starlink mantiene un liderazgo dominante.

Respecto a la adquisición, Amazon explicó que permitirá a Leo “agregar servicios directos a dispositivos (D2D) a su red satelital de órbita baja y extender la cobertura celular a clientes fuera del alcance de las redes terrestres“.

Amazon también dijo que “la flota de satélites existente de Globalstar y sus nuevos satélites con capacidades ampliadas operarán junto con el sistema de banda ancha Amazon Leo y el sistema satelital directo al dispositivo (D2D) que Amazon planea desarrollar”.