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    Amazon compra empresa de telecomunicaciones y Bezos escala lucha por la internet satelital con Elon Musk

    Amazon anunció que adquirirá Globalstar para fortalecer su red satelital Amazon Leo.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    Amazon adquirirá la firma de telecomunicaciones satelitales Globalstar, una operación que busca reforzar su negocio de internet satelital vía Amazon Leo. La operación también se da en el contexto de que la empresa del multimillonario Jeff Bezos compite en este segmento con Starlink del también multimillonario Elon Musk.

    Respecto a la adquisición, Amazon explicó que permitirá a Leo “agregar servicios directos a dispositivos (D2D) a su red satelital de órbita baja y extender la cobertura celular a clientes fuera del alcance de las redes terrestres“.

    En detalle, Globalstar es un operador de servicios móviles por satélite (MSS), “pionero en satélites de órbita no geoestacionaria (NGSO) y tecnología D2D, y proveedor de comunicaciones críticas y de emergencia para clientes en todo el mundo”.

    Como parte del acuerdo, Amazon adquirirá las operaciones, la infraestructura y los activos satelitales existentes de Globalstar, incluidas las licencias de espectro MSS con autorizaciones globales.

    “La combinación del espectro y las capacidades MSS consolidadas de Globalstar con la escala, el rendimiento y el alcance de Amazon Leo permitirá a Amazon ofrecer conectividad continua a clientes particulares, empresariales y gubernamentales en todo el mundo, ya sea que vivan o trabajen en zonas remotas o simplemente se desplacen dentro y fuera de las redes celulares tradicionales”, explicaron.

    Sobre los aspectos técnicos, Amazon también dijo que “la flota de satélites existente de Globalstar y sus nuevos satélites con capacidades ampliadas operarán junto con el sistema de banda ancha Amazon Leo y el sistema satelital directo al dispositivo (D2D) que Amazon planea desarrollar”.

    “La integración con Amazon Leo impulsará innovaciones en conectividad digital que beneficiarán a nuestros clientes y nos acercarán a un mundo más inteligente y conectado de forma continua”, dijo Paul Jacobs, CEO de Globalstar.

    Respecto a la operación de compra, los accionistas de Globalstar podrán optar por recibir, por cada acción ordinaria de Globalstar que posean, (i) 90,00 dólares en efectivo o (ii) 0,3210 acciones ordinarias de Amazon con un valor máximo de 90,00 dólares por acción. Así, la operación está evaluada en cerca de US$11.600 millones.

    Alianza con Apple

    Amazon también firmó un acuerdo para que Amazon Leo impulse los servicios satelitales para los modelos de iPhone y Apple Watch compatibles, lo que permitirá a los usuarios enviar mensajes de texto a los servicios de emergencia, enviar mensajes a amigos y familiares, solicitar asistencia en carretera y mucho más.

    “Permite a los usuarios enviar mensajes de texto a servicios de emergencia, comunicarse con amigos y familiares, solicitar asistencia en carretera y compartir su ubicación. Con este nuevo acuerdo entre Amazon y Apple, Amazon seguirá siendo compatible con los modelos de iPhone y Apple Watch que actualmente utilizan las constelaciones de satélites de órbita baja de Globalstar, tanto las existentes como las futuras, fabricadas por MDA Space, y colaborará con Apple en futuros servicios satelitales mediante la red satelital ampliada de Amazon Leo”, explicó Amazon.

    Más sobre:TelecomunicacionesAmazon

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