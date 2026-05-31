De preemergencia a alerta ambiental en la RM: siguen las malas condiciones del aire en Santiago

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana decretó alerta ambiental para este domingo 31 de mayo en Santiago, debido a las malas condiciones atmosféricas y en la calidad del aire que se prevé en la capital del país.

La medida fue adoptada tras recomendación de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Medio Ambiente de la RM con el fin de resguardar la salud de la población.

En torno a la calidad del aire, la madrugada de este sábado la estación de Cerro Navia constató preemergencia ambiental por MP10, pasando a niveles de alerta a las 11.00 horas.

En tanto a las 10.00 horas, la estación de Pudahuel registró niveles de preemergencia ambiental por MP2.5, manteniéndose en ese rango hasta las 14.00 horas, cuando bajó su calificación, condición que se mantuvo durante la jornada del sábado.

Hasta la fecha, en la región se contabilizan ocho alertas ambientales y dos preemergencias constatadas por MP2.5, y tres alertas y una preemergencia ambiental por MP10.

En términos meteorológicos, para este domingo 31 de mayo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), prevé una transición desde circulación ciclónica hacia un régimen anticiclónico debilitado en superficie, acompañada por el paso de una dorsal y la posterior aproximación de una vaguada en altura. Se esperan temperaturas entre 8°C y 14°C.

Cabe señalar que rige la prohibición de encender calefactores a leña y derivados de la madera (excepto pellets) en toda la RM, medida que será fiscalizada por los equipos de la seremi en conjunto con los municipios y Carabineros.

Tampoco se pueden realizar quemas agrícolas, disposición que está vigente desde el 1 de marzo hasta el 31 de octubre.

Por último, al ser fin de semana, la restricción vehicular no rige en la capital.