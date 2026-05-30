CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    ¿Sudar más significa que estoy haciendo mejor ejercicio? Esto dicen especialistas

    Médicos especializados en fisiología y medicina deportiva explicaron el rol de la sudoración y los puntos que se deben considerar en relación a la actividad física. También abordaron las diferencias entre el agotamiento por calor y los golpes de calor, además de cómo reaccionar a estos episodios.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    ¿Sudar más significa que estoy haciendo mejor ejercicio? Esto dicen especialistas. Foto: referencial.

    Es usual que, después de hacer ejercicio, muchas personas asocien la cantidad de sudoración con un mejor entrenamiento o una mayor quema de calorías.

    Sin embargo, aunque el sudor puede reflejar que trabajaste duro, no necesariamente se traduce en que la actividad física haya sido más intensa.

    Así lo aseguró la fisióloga del ejercicio del Instituto de Tecnología de Georgia (Estados Unidos), Mindy Millard-Stafford, en una reciente entrevista con el New York Times.

    La especialista aclaró que, “en realidad, no puedes comparar la tasa de sudoración de una persona con la de otra y decir: ‘Esta persona se ha esforzado más’”.

    No obstante, dijo Millard-Stafford, comprender cuánto sudas puede ayudar a mantenerte hidratado y seguro durante el entrenamiento, especialmente cuando se hace ejercicio en condiciones más cálidas.

    Tanto ella como otros expertos en esta área explicaron al citado periódico las claves que se deben considerar.

    ¿Sudar más significa que estoy haciendo mejor ejercicio? Esto dicen especialistas. Foto: referencial.

    Por qué la sudoración es importante y qué rol tiene durante el ejercicio

    El médico especialista en medicina deportiva de la Universidad de Stanford, Michael Fredericson, comentó al Times que la sudoración es la forma que tiene el cuerpo para intentar controlar la temperatura.

    Explicó que, cuando se hace actividad física o las temperaturas son elevadas en el ambiente, el cerebro envía señales químicas que hacen que las glándulas sudoríparas generen y liberen sudor.

    Aquello contribuye a disiparlo a medida que se evapora.

    Sin embargo, la sudoración también hace que el cuerpo pierda agua y electrolitos.

    De acuerdo a una investigación publicada en la revista científica Medicine & Science in Sports & Exercise, se puede perder hasta el 2% o el 6% del peso corporal si se hace actividad física durante demasiado tiempo.

    A modo de referencia, a partir de una pérdida de aproximadamente el 2% empiezan a disminuir tanto el rendimiento atlético como el cognitivo, dijeron los especialistas consultados por el Times.

    Generalmente, la intensidad del ejercicio se relaciona con un aumento de la temperatura central, mientras que también incrementa la sudoración.

    Pero a pesar de lo anterior, las tasas de sudoración y las concentraciones de sal en el sudor varían dependiendo de factores como la genética, entre otros.

    Según Fredericson, “incluso entre dos atletas serios, no hay dos personas que suden igual”.

    A esto se le suma que la cantidad de sudor también varía dependiendo de factores como la ropa, la humedad, la temperatura, la velocidad del viento y la intensidad del sol en el ambiente.

    Por lo tanto, según los especialistas, sudar más no se traduce necesariamente en que el entrenamiento sea mejor o más intenso.

    El fisiólogo de la Universidad Estatal de Pensilvania, W. Larry Kenney, afirmó que la respuesta sudorípara normalmente será más eficaz si se entrena constantemente con calor o si se mejora la forma física aeróbica.

    En este sentido, explicó que las glándulas sudoríparas pueden adaptarse para producir un sudor que se diluye y evapora más fácilmente.

    Asimismo, el sudor puede aparecer en más partes del cuerpo, tales como los brazos y las piernas, y no solo en la cara, el pecho y la espalda.

    Por otro lado, a medida que se envejece, la sudoración cubre menos partes del cuerpo y las glándulas sudoríparas generan menos sudor, dijo Kenney.

    Aún así, agregó, la tasa de sudoración también varía a una edad avanzada y puede mejorarse, por ejemplo, aumentando la forma física aeróbica.

    ¿Sudar más significa que estoy haciendo mejor ejercicio? Esto dicen especialistas. Foto: referencial.

    Cómo identificar el agotamiento por calor y cuándo se debe acudir a un médico

    El agotamiento por calor es una afección que se produce cuando el cuerpo se sobrecalienta, según explica un artículo informativo de la Clínica Mayo.

    Es una de las afecciones más leves relacionadas al calor, a diferencia de los golpes de calor, que están entre las más graves.

    Las causas que pueden aumentar el riesgo de sufrir estos episodios incluyen la exposición a temperaturas altas, sobre todo cuando además hay mucha humedad, y la actividad física intensa.

    De acuerdo al citado establecimiento médico, si el agotamiento por calor no se trata de inmediato, puede llevar a un golpe de calor, afección que puede poner en riesgo la vida.

    Los síntomas del agotamiento por calor pueden aparecer de repente o con el paso del tiempo, e incluyen:

    • Piel fría, húmeda y erizada cuando se está al calor
    • Sudoración intensa
    • Desmayos
    • Mareos
    • Cansancio
    • Pulso débil y rápido
    • Presión arterial baja al ponerse de pie
    • Calambres musculares
    • Náuseas
    • Dolor de cabeza

    Desde la Clínica Mayo recalcan que, si crees que tienes agotamiento por calor, debes:

    • Suspender todas las actividades y descansar
    • Buscar un lugar más fresco
    • Beber agua fresca o bebidas deportivas

    Si los síntomas empeoran o no mejoran dentro de una hora, recomiendan acudir a un médico.

    Por otro lado, si estás con una persona que tiene agotamiento por calor, sugieren buscar ayuda médica inmediata si se siente confundida, afligida, pierde el conocimiento o no puede beber.

    ¿Sudar más significa que estoy haciendo mejor ejercicio? Esto dicen especialistas. Foto: referencial.

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar

    Los golpes de calor son causados por el sobrecalentamiento del cuerpo y suelen ocurrir con la exposición a altas temperaturas o la actividad física prolongada en altas temperaturas, afirma la Clínica Mayo.

    Generalmente, se producen si la temperatura corporal se eleva a 104 °F (40 °C) o más.

    Los golpes de calor requieren de atención médica de urgencia, ya que si no se tratan, pueden dañar rápidamente el cerebro, el corazón, los riñones y los músculos.

    Los daños pueden empeorar aún más si se retrasa el tratamiento, lo que aumenta el riesgo de sufrir complicaciones graves o, incluso, la muerte.

    Entre los síntomas de esta afección se encuentran los siguientes:

    • Temperatura corporal elevada
    • Cambio de estado mental o comportamiento
    • Cambio en el patrón de sudoración
    • Náuseas y vómitos
    • Piel enrojecida
    • Respiración rápida
    • Frecuencia cardíaca acelerada
    • Dolor de cabeza

    Los especialistas de la Clínica Mayo alertan que, si crees que una persona tiene un golpe de calor, se debe buscar ayuda médica inmediatamente a través de los servicios de emergencia.

    También se pueden tomar medidas para enfriar a la persona que tiene el golpe de calor mientras se está en espera de que lleguen estos últimos.

    Estas incluyen:

    • Lleva a la persona a la sombra o a un ambiente cerrado
    • Quítale el exceso de ropa
    • Enfría a la persona con cualquier medio disponible: colócala en una bañera con agua fría o en una ducha fresca, rocíala con una manguera de jardín, pásale una esponja con agua fresca, abanícala mientras la rocías con agua fresca, o colócale compresas de hielo o toallas húmedas y frías sobre la cabeza, el cuello, las axilas y la ingle

    Cabe recordar que, si tienes dudas relacionadas a tu salud, siempre es recomendable consultar con especialistas para evaluar tu caso y las mejores formas de abordarlo.

    Lee también:

    Más sobre:SaludEjercicioSudoraciónEntrenamientoSudorGolpe de calorAgotamiento por calorFitnessActividad físicaMedicinaLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Muere a los 104 años Edgar Morin, filósofo francés y creador del pensamiento complejo

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”

    Hamas repudia las nuevas sanciones de una Unión Europea que hace “la vista gorda ante el genocidio” de Gaza

    Estudio revela por qué el T. Rex tenía brazos tan pequeños en relación a su cuerpo y cabeza

    Director de la OMS llega hasta epicentro del brote de ébola en RDC tras confirmarse 18 fallecidos por esta epidemia

    Informe médico señala que Trump está en “excelente condición” y apto para ejercer la presidencia

    Lo más leído

    1.
    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    2.
    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    3.
    La debilidad de un cáncer letal y poco tratable que la ciencia logró encontrar

    La debilidad de un cáncer letal y poco tratable que la ciencia logró encontrar

    4.
    Estudio revela por qué el T. Rex tenía brazos tan pequeños en relación a su cuerpo y cabeza

    Estudio revela por qué el T. Rex tenía brazos tan pequeños en relación a su cuerpo y cabeza

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel
    Tecnología

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Servicios

    Temblor hoy, sábado 30 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 30 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League

    Temblor hoy, viernes 29 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 29 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Director de la OMS llega hasta epicentro del brote de ébola en RDC tras confirmarse 18 fallecidos por esta epidemia
    Chile

    Director de la OMS llega hasta epicentro del brote de ébola en RDC tras confirmarse 18 fallecidos por esta epidemia

    Investigan femicidio con arma de fuego en La Pintana: victimario está detenido

    Temblor hoy, sábado 30 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Megarreforma en el Senado: Hacienda partirá solo ingresando cambios al Sence y sin insistir con propiedad intelectual
    Negocios

    Megarreforma en el Senado: Hacienda partirá solo ingresando cambios al Sence y sin insistir con propiedad intelectual

    SpaceX y el interés de los chilenos por participar en la que sería la mayor apertura a bolsa de la historia

    Riqueza financiera de Chile alcanzó casi los US$700 mil millones en 2025 tras un alza anual de dos dígitos

    ¿Sudar más significa que estoy haciendo mejor ejercicio? Esto dicen especialistas
    Tendencias

    ¿Sudar más significa que estoy haciendo mejor ejercicio? Esto dicen especialistas

    Estudio revela por qué el T. Rex tenía brazos tan pequeños en relación a su cuerpo y cabeza

    “Caminan entre nosotros”: la campaña de Trump que compara a los migrantes indocumentados con aliens

    Joaquín Niemann asalta el liderato del LIV Golf de Corea del Sur y este domingo irá por su primer título del año
    El Deportivo

    Joaquín Niemann asalta el liderato del LIV Golf de Corea del Sur y este domingo irá por su primer título del año

    PSG vs. Arsenal: el choque de estilos que definirá la Champions League

    Descifra: El 53% de los chilenos no quiere que Argentina gane el Mundial

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía
    Tecnología

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Google celebra 15 años en Chile y proyecta que impacto económico de la IA “podría alcanzar hasta un 20% del PIB”

    Muere a los 104 años Edgar Morin, filósofo francés y creador del pensamiento complejo
    Cultura y entretención

    Muere a los 104 años Edgar Morin, filósofo francés y creador del pensamiento complejo

    Reseña de libros: de Yiyun Li a Nicolás Cruz Valdivieso

    El libro recomendado: el pensamiento humanista de Albert Einstein

    Hamas repudia las nuevas sanciones de una Unión Europea que hace “la vista gorda ante el genocidio” de Gaza
    Mundo

    Hamas repudia las nuevas sanciones de una Unión Europea que hace “la vista gorda ante el genocidio” de Gaza

    Informe médico señala que Trump está en “excelente condición” y apto para ejercer la presidencia

    EE.UU. ataca dos supuestas narcolanchas en dos días y deja tres muertos y dos heridos

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”
    Paula

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”

    Salud menstrual más consciente y sustentable

    Berenjenas fritas