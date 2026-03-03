En cuánto tiempo el cuerpo logra estar en forma después de volver a hacer ejercicio, según la ciencia

Volver a hacer ejercicio después de varias semanas suele despertar expectativas rápidas: mejorar la resistencia, ganar fuerza o “sentirse en forma” en pocas semanas. Sin embargo, el cuerpo no cambia de un día para otro.

La ciencia ha estudiado durante décadas cómo responde el organismo tanto al entrenamiento como a la inactividad, y aunque los tiempos varían según cada persona, existen patrones claros sobre cuánto tarda el cuerpo en adaptarse.

El principio básico es simple: el cuerpo se ajusta al estímulo que recibe. El ejercicio regular mejora la salud cardiovascular, fortalece los músculos y optimiza el uso del oxígeno.

Pero cuando ese estímulo desaparece, por semanas o meses, esos beneficios comienzan a perderse .

Un análisis reciente publicado por The New York Times revisó la evidencia científica que habla sobre la pérdida y recuperación de la condición física.

En cuánto tiempo el cuerpo logra estar en forma después de volver a hacer ejercicio, según la ciencia

El corazón y la inactividad

Uno de los principales hallazgos es que la resistencia cardiovascular es la primera en deteriorarse con la inactividad.

Según Edward Coyle, profesor de kinesiología de la Universidad de Texas en Austin, tras solo algunos días sin ejercicio comienza a reducirse el volumen de plasma sanguíneo, lo que afecta la eficiencia con la que el cuerpo transporta oxígeno.

Después de unos 12 días de inactividad, los estudios muestran una caída en la cantidad de sangre que el corazón bombea por minuto y en el VO₂ máximo, un indicador clave de la capacidad aeróbica.

En esta fase, quienes vuelven a entrenar pueden notar que se cansan más rápido, que la respiración se vuelve más pesada o que el corazón se acelera antes de lo habitual.

¿Qué pasa con los músculos en la inactividad?

La fuerza muscular, en cambio, se pierde más lentamente. Recién después de unas ocho semanas de inactividad comienzan a reducirse de manera clara el tamaño y la potencia de los músculos .

También aumenta la probabilidad de experimentar dolor muscular tardío al retomar el entrenamiento, incluso con cargas moderadas.

No todas las personas pierden condición física al mismo ritmo. Factores como la edad, la genética, la alimentación y el nivel previo de entrenamiento influyen de forma decisiva.

En cuánto tiempo el cuerpo logra estar en forma después de volver a hacer ejercicio, según la ciencia

¿En cuánto tiempo puedo recuperar mi estado físico?

La buena noticia es que recuperar la forma física suele ser más rápido que desarrollarla por primera vez.

Incluso tras descansos prolongados, las fibras musculares no desaparecen por completo y conservan una “memoria muscular” que facilita la recuperación .

Según la investigación citada por The New York Times, es posible recuperar aproximadamente la mitad del estado físico previo en apenas 10 a 14 días de entrenamiento moderadamente intenso.

A partir de ese punto, el tiempo necesario para volver al nivel anterior depende de cuánto duró la pausa.

Un estudio mostró que adultos mayores necesitaron menos de ocho semanas de reentrenamiento tras un descanso de 12 semanas.

En atletas de competición, en cambio, el proceso puede tardar entre el doble y el triple del tiempo que duró la inactividad.

Los expertos coinciden en que la clave está en la progresión. Retomar el ejercicio con objetivos realistas, priorizando la constancia antes que la intensidad, permite que el cuerpo se adapte sin aumentar el riesgo de lesiones.