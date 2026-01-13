SUSCRÍBETE POR $1100
    Sin precedentes: por qué la NASA interrumpió una misión espacial de urgencia

    La medida afecta a la misión Crew-11 de SpaceX, integrada por astronautas de Estados Unidos, Japón y Rusia, que llevaba cerca de cinco meses a bordo de la Estación Espacial Internacional.

    Antonio Alburquerque 
    Antonio Alburquerque
    Sin precedentes: por qué la NASA interrumpió una misión espacial de urgencia. Foto: NASA

    Por primera vez en la historia de la Estación Espacial Internacional (EEI), la NASA decidió interrumpir anticipadamente una misión tripulada luego de que uno de los astronautas a bordo presentara una situación médica.

    Motivo que obligó a adelantar el regreso de toda la tripulación a la Tierra.

    ¿Qué misión volverá anticipadamente?

    La decisión afecta a la misión Crew-11 de SpaceX, integrada por los astronautas estadounidenses Zena Cardman y Mike Fincke, el japonés Kimiya Yui y el ruso Oleg Platonov, quienes llevaban cerca de cinco meses en el laboratorio orbital y tenían previsto permanecer allí hasta mediados de febrero.

    Sin precedentes: por qué la NASA interrumpió una misión espacial de urgencia. Foto: NASA

    Sin embargo, la agencia espacial estadounidense confirmó que el retorno se realizará en los “próximos días”.

    Las explicaciones de la NASA

    “Es en el mejor interés de nuestros astronautas que la tripulación 11 regrese antes de su partida planificada”, señaló el administrador de la NASA, Jared Isaacman, durante una conferencia de prensa.

    El funcionario evitó identificar al astronauta afectado y tampoco entregó detalles sobre la naturaleza del problema de salud, aunque subrayó que “la salud y el bienestar de nuestros astronautas es y será siempre nuestra máxima prioridad”.

    El incidente ocurrió el mismo día en que los tripulantes debían realizar una caminata espacial, la que fue suspendida inicialmente mientras los equipos médicos monitoreaban el estado de salud del miembro afectado.

    Posteriormente, la NASA confirmó que se trataba de un solo astronauta y que la misión completa regresaría antes de lo previsto.

    Sin precedentes: por qué la NASA interrumpió una misión espacial de urgencia. Foto: NASA

    James Polk, director médico y de salud de la agencia, aseguró que “el astronauta está absolutamente estable” y explicó que la decisión responde a un criterio preventivo.

    “Contamos con un conjunto muy sólido de hardware médico a bordo de la Estación Espacial Internacional”, dijo, añadiendo que los profesionales de la salud prefieren completar un examen médico exhaustivo una vez que el tripulante esté en la Tierra.

    “Estamos actuando con precaución por el bien del tripulante y por su propio bien”, afirmó Polk, quien además aclaró que “esto no tiene nada que ver con el entorno operativo” de la estación y que “esta lesión no se produjo durante las operaciones”.

    La Estación Espacial Internacional, que orbita la Tierra 16 veces al día, es gestionada por cinco agencias espaciales y ha recibido a más de 290 visitantes de 26 países desde que comenzó a operar en 1998.

    Debido al regreso anticipado de la Crew-11, la NASA evalúa adelantar también el despliegue de la Tripulación-12, originalmente programado para mediados de febrero.

    “Esto es exactamente para lo que se entrenan y preparan nuestros astronautas”, concluyó Isaacman.

