La NASA confirma que lanzará una misión tripulada a la Luna: cuándo y cómo será la hazaña Foto: NASA

La NASA confirmó que en febrero de 2026 lanzará la misión Artemis II, en la que cuatro astronautas viajarán durante diez días alrededor de la Luna .

Será el primer vuelo tripulado que supere la órbita terrestre baja en más de 50 años, según informó la BBC.

“Juntos, tenemos un asiento en primera fila para presenciar la historia”, dijo Lakiesha Hawkins, administradora asociada adjunta interina de la NASA, al destacar que la misión marcará un nuevo capítulo en la exploración espacial.

La NASA confirma que lanzará una misión tripulada a la Luna: cuándo y cómo será la hazaña Foto: NASA

La misión Artemis II

El programa Artemis busca el regreso de los humanos a la superficie lunar y, más adelante, establecer una presencia permanente en ella .

Su primer paso se dio en noviembre de 2022, cuando la nave Orión completó un vuelo no tripulado de 25 días alrededor de la Luna. Ahora, el desafío será poner a prueba todos los sistemas con una tripulación a bordo.

Los astronautas seleccionados son Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la NASA, junto al canadiense Jeremy Hansen.

La NASA confirma que lanzará una misión tripulada a la Luna: cuándo y cómo será la hazaña Foto: NASA

Aunque no aterrizarán en la Luna, se convertirán en la primera tripulación en viajar más allá de la órbita baja desde la misión Apolo 17 en 1972 .

“Volaremos más lejos en el espacio que nadie antes”, explicó Jeff Radigan, director de vuelo principal de Artemis II.

La nave alcanzará una altitud de al menos 9.200 kilómetros más allá de la Luna, un récord en distancia para vuelos tripulados.

Cómo será el viaje

El lanzamiento se realizará desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, utilizando el cohete más potente jamás construido por la NASA: el Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS).

La NASA confirma que lanzará una misión tripulada a la Luna: cuándo y cómo será la hazaña Foto: NASA

En los primeros ocho minutos, los propulsores sólidos y la fase inicial impulsarán a la cápsula Orión fuera de la atmósfera.

Una vez en órbita, se desplegarán sus paneles solares y se harán pruebas de los sistemas.

Luego, se ejecutará la llamada “inyección translunar”, que impulsará a la nave hacia la Luna. El trayecto durará cuatro días hasta alcanzar más de 370.000 kilómetros de distancia de la Tierra.

Durante el viaje, los astronautas vivirán en la cápsula Orión y realizarán experimentos biológicos.

La NASA confirma que lanzará una misión tripulada a la Luna: cuándo y cómo será la hazaña Foto: NASA

Tras rodear la Luna, la nave emprenderá el regreso, en otro viaje de cuatro días.

En la fase final, el módulo de servicio se separará y la cápsula de la tripulación enfrentará el reingreso a la atmósfera, considerada la parte más riesgosa, antes de caer en el océano frente a California con ayuda de paracaídas.

Lo que viene después

El éxito de Artemis II abrirá el camino a Artemis III, que busca concretar un aterrizaje en la Luna.

Sin embargo, expertos como Simeon Barber, de la británica Open University, creen que la meta de hacerlo “no antes de 2027” es optimista, debido a los desafíos tecnológicos y de costos, especialmente por la dependencia de la nave Starship de SpaceX.

Pese a ello, la NASA confía en que Artemis II marcará el inicio de una nueva era. “La seguridad es nuestra máxima prioridad, pero estamos listos para llevar a la humanidad de nuevo a la Luna”, afirmó Hawkins.