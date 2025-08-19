SUSCRÍBETE
Cómo Elon Musk y Jeff Bezos buscan reabastecer el combustible de las naves durante viajes espaciales

Tanto SpaceX como Blue Origin están desarrollando proyectos para que los vehículos espaciales puedan reabastecerse, según rescata el Wall Street Journal. Estas iniciativas prometen ser clave para las misiones hacia la Luna o Marte. Sin embargo, la idea también plantea una serie de desafíos.

Alexis Paiva MackPor 
Alexis Paiva Mack
Cómo Elon Musk y Jeff Bezos buscan reabastecer el combustible de las naves durante viajes espaciales.

Los multimillonarios rivales en el ámbito de la carrera espacial, Elon Musk y Jeff Bezos, están impulsando iniciativas para descubrir cómo reabastecer de combustible a las naves mientras están en viajes espaciales.

Para los respectivos magnates de SpaceX y Blue Origin, se trata de un objetivo clave para potenciar sus misiones para viajar a la Luna o a Marte.

Según afirmaron defensores de estas iniciativas al Wall Street Journal, los vehículos con la capacidad para abastecerse de combustible en órbita tendrían menos peso al despegar.

Lo anterior, a su vez, podría permitir que se puedan planear misiones para viajar más lejos con más carga, equipamiento científico o miembros de tripulación.

Aunque reconocieron que contar con depósitos o estaciones de reabastecimiento en órbita para abastecer de combustible a las naves espaciales podría parecer ciencia ficción, aseguraron que se trata de una idea que los ingenieros llevan desarrollando desde hace años.

Sin embargo, aquello plantea dificultades significativas en torno a elementos sobre cómo transportar y almacenar cantidades masivas de propulsores superfríos en el vacío espacial, además del número de lanzamientos que se requerirían.

De la misma manera, según declaró un portavoz de la NASA al citado periódico, algunos funcionarios de la industria han presentado dudas sobre si las empresas de Musk y Bezos podrían ser capaces de concretar proyectos de este tipo dentro de los plazos de la mencionada agencia espacial.

No obstante, agregó, el organismo ha colaborado con ambos contratistas para evaluar cómo se podría reabastecer de combustible a las naves durante viajes espaciales.

Cómo Elon Musk y Jeff Bezos buscan reabastecer el combustible de las naves durante viajes espaciales.

Cómo las SpaceX y Blue Origin buscan reabastecer el combustible de las naves durante viajes espaciales

Tanto SpaceX como Origin han desarrollado proyectos para concretar estos objetivos.

La firma de Musk realizó una demostración de transferencia de combustible dentro de la nave Starship durante un vuelo de prueba en 2024.

Asimismo, la compañía tiene previsto transferir propulsores entre dos vehículos en 2026.

Por su parte, la empresa espacial de Bezos está trabajando en un vehículo transportador, mientras continúa con sus esfuerzos para mejorar su cohete New Glenn, enviado al espacio por primera vez en enero de este año.

Los defensores de estos proyectos afirmaron al Journal que, en combinación con cohetes reutilizables, el abastecimiento de combustible en el espacio podría abaratar con el tiempo los vuelos al espacio profundo y facilitar el desarrollo de las misiones.

El arquitecto de sistemas espaciales que en el pasado estudió la creación de un depósito de combustible en órbita terrestre baja para Boeing y hoy se desempeña en la empresa de minería robótica OffWorld, Dallas Bienhoff, aseguró que “es necesario” avanzar en estas iniciativas.

“De lo contrario, nos veremos limitados en lo que podemos lograr en el espacio”, agregó el experto.

En una conferencia realizada en 2017, Musk sugirió refiriéndose a su nave espacial Starship, que por ese entonces aún no tenía ese nombre: “Si se envían tanques cisterna y se rellenan en órbita, se pueden llenar los tanques hasta el tope”.

En este sentido, el magnate de la tecnología añadió que aquello permitiría que la nave pudiese continuar con su viaje hacia Marte.

Previamente, la idea del reabastecimiento orbital ya se había planteado a principios de la década de 1960, cuando funcionarios de la NASA consideraron este tipo de operaciones mientras intentaban descifrar cómo llevar astronautas a la Luna antes que sus homólogos soviéticos.

Con el paso de los años, también se han realizado distintos experimentos en esta línea, tanto por parte de Rusia como de Estados Unidos.

Sin embargo, según rescata el Journal, ninguna empresa estadounidense había priorizado tanto el reabastecimiento en el espacio profundo como lo están haciendo actualmente las de Musk y Bezos.

El excientífico jefe de un grupo de vehículos espaciales en el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Thomas Cooley, quien actualmente dirige una compañía de consultoría espacial, comentó que “no sería fácil hacerlo en la Tierra, pero ahora hay que hacerlo en el espacio, bombéandolo de un gran refrigerador a otro”.

Aún así, tanto SpaceX como Blue Origin se mantienen optimistas en cuanto a concretar este objetivo.

En julio, el director ejecutivo de la firma de Bezos, Dave Limp, declaró que la compañía había conseguido importantes avances en el desarrollo de tecnologías que contribuirían a evitar que los propulsores se evaporen en el espacio.

