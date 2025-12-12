VOTA INFORMADO por $1100
    "Inesperado": la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8

    Un satélite logró registrar por primera vez el comportamiento completo de un tsunami en el océano Pacífico, revelando datos que podrían transformar la forma en que se estudian y predicen estos fenómenos.

    Nicole Iporre 
    Nicole Iporre
    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8

    Un nuevo hallazgo científico podría cambiar la forma en la que entendemos los tsunamis. Y es que por primera vez desde que fue enviado al espacio, un satélite pudo registrar cómo se comporta este fenómeno de gran energía.

    Todo partió el 29 de julio de 2025, cuando un terremoto de 8.8 grados sacudió Kamchatka, Rusia, y generó un tsunami gigante en el océano Pacífico.

    Entonces, el satélite de topografía oceánica y aguas superficiales (SWOT) —lanzado al espacio en 2022 por la NASA y la agencia espacial francesa Centre National d’Etudes Spatiales (CNES)— comenzó a rastrear el movimiento del evento a detalle.

    Y lo que encontraron fue que el comportamiento del tsunami fue distinto a otros registrados, y más complicado de lo que se creía anteriormente.

    Con la nueva información, los investigadores esperan poder mejorar los modelos para desarrollar sistemas de predicción y alerta más precisos.

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8

    El extraño descubrimiento en un tsunami del océano Pacífico

    Cuando el tsunami se originó, tras el terremoto 8.8 en Rusia, el satélite comenzó a capturar cómo se propagaba el fenómeno en el océano Pacífico, según explicaron en el estudio, publicado en la revista The Seismic Record.

    En un inicio, se pensaba que el tsunami se iba a comportar como lo que se creía anteriormente: no iba a dispersarse, sino mantenerse en una sola ola mientras se desplazaba.

    Sin embargo, el satélite mostró un patrón de propagación y dispersión en el que se evidencia que el tsunami se fragmentó: una ola líder grande avanzaba, y atrás le seguían olas finales más pequeñas.

    Ángel Ruiz-Angulo, uno de los autores del estudio y oceanógrafo físico de la Universidad de Islandia, comentó a Science Alert que este hallazgo es “una nueva perspectiva”, muy distinta a los resultados que entregaban otras herramientas de medición.

    “Antes solo podíamos ver el tsunami en puntos específicos de la inmensidad del océano. Hubo otros satélites antes, pero en el mejor de los casos solo ven una delgada línea que atraviesa un tsunami”.

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8. Foto: Referencial.

    En cambio, con el satélite SWOT, “podemos capturar una franja de hasta unos 120 kilómetros de ancho, con datos de alta resolución sin precedentes de la superficie del mar”.

    Así, tanto el SWOT como los otros satélites que monitorean los tsunamis desde el espacio podrían entregar nuevos datos que mejoren los modelos que predicen los movimientos de los tsunamis.

    Esto, no solo por los resultados científicos, sino para poder mejorar las alertas y medidas de prevención en las comunidades costeras de todo el mundo.

