La canción de Queen “mejor que Bohemian Rhapsody” según Freddie Mercury

Compuesta por Freddie Mercury para el álbum de 1975 titulado A Night at the Opera, de Queen, la canción Bohemian Rhapsody es casi un sinónimo de la banda, con esa mixtura entre un rock directo, melódico, con arreglos de corte docto.

Fue un hit, directo al mentón de los melómanos setenteros, en una década en que el progresivo de bandas como Yes, Pink Floyd, Supertramp o Electric Light Orchestra se tomó las principales charts de ventas. Permaneció en la cima de las listas británicas durante nueve semanas. Alcanzó allí el puesto número uno otra vez en 1991, tras la muerte de Freddie Mercury.

Bohemian Rhapsody: La Historia de Freddie Mercury la-tercera

Sin embargo, para el mismo Mercury había una de sus canciones que era muy superior a Bohemian Rhapsody. Así lo comentó en una entrevista posterior. ¿Cuál eligió?

“En cuanto a la composición, creo que podría escribir algo mejor que Bohemian Rhapsody. Somebody to Love, en mi opinión, es una canción mejor desde el punto de vista compositivo. Pero es muy difícil, porque la gente piensa en las canciones en términos de éxitos. Realmente depende de cómo se mire”.

Somebody to love forma parte del disco A Day at the Races, de 1976. Y formó parte del repertorio de directo del cuarteto.