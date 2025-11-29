BLACK SALE $990
    ¿Fin al misterio? Un estudio revela la naturaleza del 3I/ATLAS, el extraño objeto interestelar descubierto en Chile

    Un nuevo estudio reveló una hipótesis sobre la naturaleza del cometa 3I/ATLAS, el visitante interestelar descubierto en Chile que ha sorprendido a la comunidad científica.

    Nicole Iporre 
    Nicole Iporre
    ¿Fin al misterio? Un estudio revela la naturaleza del 3I/ATLAS, el extraño objeto interestelar descubierto en Chile. Foto: NASA.

    Parte del misterio que rodea al 3I/ATLAS —el objeto extraño que fue descubierto gracias a un telescopio instalado en Río Hurtado, Chile parece haber llegado a su fin. Y es que un nuevo estudio asegura haber desvelado la naturaleza de este cometa.

    El 3I/ATLAS es el tercer objeto detectado por los humanos, cuyo origen está en el exterior de nuestro sistema solar. Los primeros son el Oumuamua (1I/Oumuamua en 2017) y el Borisov (2I/Borisov en 2019).

    Este extraño visitante ha causado conmoción, pues inicialmente se difundieron noticias imprecisas o falsas de un supuesto peligro para el Planeta Tierra y su “origen extraterrestre” y “artificial”.

    Pero un reciente estudio, prepublicado en la plataforma ArXiv de la Universidad de Cornell, da nuevas luces sobre el posible origen de este cometa.

    Qué es el 3I/ATLAS, el cometa que sorprende a la comunidad científica

    Josep M. Trigo Rodríguez, investigador del Instituto de Ciencias del Espacio (ICE - CSIC), compartió en The Conversation los hallazgos de la investigación que realizó con un equipo de expertos sobre el cometa 3I/ATLAS.

    Lo primero, es que este objeto extraño ha llamado la atención del mundo científico porque es una oportunidad única para estudiar materiales que se forman desde otro sistema planetario.

    En esta línea, el estudio afirma haber encontrado hielo de agua y granos metálicos de hierro y níquel en el cometa. Esto da indicios de que el cometa está “en su estado más puro, original e intacto sin haber sido alterado”.

    Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales. Foto: NASA.

    Además, “explica su capacidad de desarrollar criovulcanismo (expulsión energética de gases y partículas) conforme se aproxima al Sol”, mencionó Trigo.

    Aunque todo apunta a que se formó fuera de nuestro Sistema Solar, los materiales de los que estaría compuesto muestran que se trata de un sistema planetario no tan distinto al nuestro.

    La teoría de que el 3I/ATLAS es una “nave nodriza extraterrestre”

    Dadas las inusuales características del 3I/ATLAS, hay científicos, como Avi Loeb, astrofísico de la Universidad de Harvard, que apuntan a un origen artificial. Y es que el objeto no se comporta igual a cualquier otro cometa.

    No obstante, el reciente estudio explicó uno de sus misterios más intrigantes: la envoltura de gas que lo diferencia de otros cometas registrados.

    La investigación apunta a que, como está compuesto en parte por hielo, cuando se acercó al Sol, el calor derritió los hielos y salió gas expulsado con fuerza, un proceso parecido al de un volcán. Esto (el criovulcanismo) habría provocado que brille más y lance “chorros” hacia el espacio.

    Además, como el núcleo del 3I/ATLAS rota cada 16 horas, esos chorros van cambiando de dirección constantemente.

