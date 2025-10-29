Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales. Foto: Referencial.

Interesante y extraño. Así se describe la ciencia al 3I/Atlas , un objeto en el espacio que se comporta como un cometa interestelar y que pasará muy cerca del Sol . Fue descubierto en julio de 2025 en Chile y los últimos días ha acaparado los titulares por distintas polémicas.

Primero, porque supuestamente la NASA habría activado su “protocolo de defensa planetaria” ante un presunto peligro para el planeta Tierra y, segundo, porque un académico de Harvard aseguró que podría tratarse de un objeto extraterrestre.

Incluso, algunos medios estadounidenses dieron cuenta de que hay usuarios que creen que Nostradamus predijo la llegada de este viajero cósmico que supuestamente podría terminar con la vida humana.

No obstante, todo lo anterior es falso o impreciso . La NASA no activó tal protocolo, y los dichos del investigador de Harvard es una hipótesis del origen de este objeto.

¿Qué se sabe realmente sobre el 3I/Atlas?

Qué es el 3I/Atlas, el extraño objeto interestelar

El 3I/Atlas es un objeto que se comporta como cometa, que fue descubierto el 1 de julio de 2025, en Río Hurtado, Chile , por el telescopio llamado Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS, por sus siglas en inglés).

De acuerdo a la NASA, es el tercer objeto detectado que tendría su origen en el exterior de nuestro sistema solar. Los primeros son el Oumuamua (1I/Oumuamua en 2017) y el Borisov (2I/Borisov en 2019).

Lo que se sabe, hasta ahora, de este cometa es una especie de “visitante” que se formó en otro sistema solar y que se desplazó por miles de millones de años hasta llegar al nuestro .

No se sabe todavía qué tan grande es, no obstante, las observaciones de los investigadores muestran que es un cometa “activo”, porque tiene un núcleo helado y una nube brillante de gas y polvo que lo rodea.

Son estas últimas características las que hacen sospechar que se trata de un cometa, y no de un asteroide u otro objeto interestelar.

Y su máximo acercamiento al Sol será este miércoles, 29 de octubre.

La teoría de Avi Loeb, experto de Harvard, sobre el 3I Atlas

Avi Loeb, astrofísico de la Universidad de Harvard y conocido por sus teorías previas sobre el origen “extraterrestre” del Oumuamua, escribió en su blog que el comportamiento del cometa 3I/Atlas es extraño y que, por tanto, podría tratarse de algo más.

Para el experto, una hipótesis sobre el objeto interestelar es que se trata de una “nave nodriza extraterrestre” que utiliza las leyes de la física para poder moverse alrededor de una estrella o planeta.

Aunque se trata de solo una teoría, la Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN por sus siglas en inglés) anunció que pusieron en marcha una campaña (del 27 de noviembre al 27 de enero) para observar al objeto, pues coinciden en que tiene características inusuales.

Sin embargo, se trata de una simple observación por el interés científico.

¿Es el 3I Atlas un peligro para la vida en la Tierra?

La NASA respondió en su página web que el 3I Atlas no es un peligro para la vida humana ni para el planeta Tierra .

“Aunque la trayectoria de este objeto lo lleva al sistema solar interior, no se aproximará a la Tierra. A medida que el cometa 3I/ATLAS viaje a través del sistema solar, no se acercará a más de 1,6 ua (unos 240 millones de kilómetros, o 150 millones de millas) de nuestro planeta”.