    Qué es el sarampión, la enfermedad que dejó un caso confirmado en Chile, y cuáles son sus síntomas

    La detección corresponde a un caso importado en una mujer de 43 años, residente de la Región Metropolitana, que habría estado expuesta al virus durante una convención internacional en Madrid.

    Antonio Alburquerque
    Chile confirmó un nuevo caso importado de sarampión, el primero desde 2023, lo que activó de inmediato los protocolos sanitarios para evitar una eventual propagación del virus.

    Aunque el país mantiene su estatus de libre de transmisión endémica desde 1993, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), este caso volvió a poner el foco en una enfermedad altamente contagiosa.

    El sarampión es prevenible mediante vacunación y tiene síntomas iniciales pueden confundirse con otras infecciones respiratorias.

    Caso importado de sarampión

    El caso fue confirmado por el Instituto de Salud Pública (ISP) en una mujer de 43 años, residente de la Región Metropolitana, quien se encuentra en buen estado de salud.

    De acuerdo con el Ministerio de Salud, la investigación epidemiológica determinó que el probable lugar de exposición fue una convención internacional realizada en Madrid, España, entre el 15 y el 19 de diciembre de 2025.

    La paciente regresó a Chile el 31 de diciembre en el vuelo LA 8118 de LATAM, proveniente de Montevideo.

    Ante esta situación, la autoridad sanitaria inició el rastreo y la vacunación de los contactos estrechos, incluyendo personal de salud, personas que compartieron salas de espera en centros asistenciales y familiares.

    Además, se está contactando a todos los pasajeros del vuelo en el que viajó la paciente y se notificó a las autoridades sanitarias de España y Uruguay, conforme al Reglamento Sanitario Internacional.

    ¿Qué es el sarampión?

    El sarampión es una enfermedad viral aguda causada por el virus del sarampión, perteneciente a la familia de los paramixovirus.

    Se transmite por vía aérea, a través de gotitas respiratorias que se expulsan al toser, estornudar o hablar, y puede permanecer activo en el aire o sobre superficies durante varias horas.

    Según el Ministerio de Salud, se trata de una enfermedad “altamente contagiosa”: en poblaciones no vacunadas, una sola persona infectada puede llegar a generar entre 12 y 18 nuevos casos.

    Por esta razón, las autoridades recalcan la importancia de mantener al día los esquemas de inmunización.

    ¿Cuáles son los síntomas?

    Los síntomas del sarampión no aparecen de inmediato. De acuerdo con Mayo Clinic, suelen manifestarse entre 10 y 14 días después de la exposición al virus.

    Entre los primeros signos se encuentran la fiebre, la tos seca, el goteo nasal, el dolor de garganta y la conjuntivitis. A estos se pueden sumar dolores articulares y un marcado malestar general.

    El síntoma más distintivo es el exantema o sarpullido. Según explicaron desde el Minsal, se trata de manchas rojizas en la piel que comienzan en la cara y la zona detrás de las orejas, para luego extenderse progresivamente hacia el cuello, el torso, los brazos y, finalmente, las piernas y los pies.

    Durante esta fase, la fiebre puede elevarse bruscamente y alcanzar los 40 o incluso 41 grados Celsius.

    El sarpullido suele durar cerca de una semana y desaparece de manera gradual, primero en el rostro y luego en el resto del cuerpo. Aunque la erupción cede, algunos síntomas como la tos o la descamación de la piel pueden persistir por varios días más.

    ¿Cuándo hay riesgo de contagio y qué hacer?

    Una persona con sarampión puede contagiar el virus desde cuatro días antes de la aparición del sarpullido y hasta cuatro días después de que este se manifiesta.

    Por eso, la autoridad sanitaria llamó a que quienes presenten síntomas compatibles acudan a un centro de salud utilizando mascarilla, para reducir el riesgo de transmisión.

    El Ministerio de Salud también recordó que el principal grupo de riesgo son los niños y niñas.

    Por esto, la autoridad insistió en la importancia de cumplir con el calendario del Programa Nacional de Inmunizaciones, que considera la vacuna contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis a los 12 y 36 meses de vida.

    También recomendó revisar los registros de vacunación antes de viajar al extranjero, especialmente a países donde el virus sigue circulando.

    SarampiónChileSíntomasCausasEnfermedadesSaludMinsalMinisterio de SaludBienestarCienciaVacunaciónVacunas

