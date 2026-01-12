El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

Cuando alguien tiene problemas para conciliar el sueño, es común que comience a fijarse en cuántas horas duerme y con qué frecuencia se despierta en la noche.

Estos factores suelen determinar que alguien “durmió bien”. No obstante, un médico aseguró que hay un tercer elemento importante que podría beneficiar aún más el descanso.

Distintas investigaciones respaldan la hipótesis del doctor Jean-Philippe Chaput, académico de medicina en la Universidad de Ottawa: para poder dormir mejor, tienes que tomar en cuenta la regularidad del horario de sueño.

¿Qué significa este concepto? ¿Cómo puedes adquirir este hábito para dormir mejor?

Cómo dormir mejor y conciliar el sueño según un experto

Tener un horario regular del sueño es clave para poder dormir bien, aseguró el Dr. Chaput. Esto quiere decir que es necesario mantener la misma hora de acostarse y despertarse todos los días, incluidos los fines de semana .

Según las investigaciones observacionales que analizan de cerca el sueño de los estadounidenses, quienes no tienen un horario de sueño constante suelen tener mala salud en general y mayor riesgo de padecer algunas afecciones, como obesidad, enfermedades cardiovasculares, depresión, ansiedad y demencia, entre otros.

Aunque todavía faltan estudios que demuestren causalidad, los especialistas presumen que desviarse del horario de sueño regular sí afecta el buen dormir y aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades .

Soomi Lee, profesora especialista en sueño de la Universidad Penn State explicó al mismo medio que cuando el reloj interno del cuerpo (el ritmo circadiano) no funciona correctamente, comienzan los problemas.

Y es que el ritmo circadiano es el que, en parte, regula el ciclo de sueño-vigilia, hormonas, metabolismo, función cardiovascular, sistema inmunológico, apetito, estado de ánimo, entre otros.

Es por esto que al trasnochar o tener horarios distintos cada día para ir a dormir, puede afectar la salud de todo el cuerpo: provoca estrés, inflamación, hambre fuera de horas habituales, entre otras afecciones.

Cómo regular el horario del sueño

Aunque la vida moderna hace difícil poder acostarse y dormir todos los días a la misma hora, los especialistas entregaron una serie de recomendaciones para poder lograrlo.

Primero, poner una alarma que suene una hora antes de acostarse para recordar que tienes que empezar a alistarte para dormir . Hay algunos teléfonos inteligentes que tienen esta función incorporada: solo debes configurar a qué hora te gustaría estar en cama.

Durante esa hora previa, puedes ponerte pijama, relajarte, leer y meditar. Ojalá evitar pantallas y otras distracciones.

El segundo tip es exponerse a la luz solar todas las mañanas, entre 20 y 30 minutos y a la misma hora . Incluso si está nublado. Y es que la luz activa el ritmo circadiano y el cuerpo comienza la “cuenta regresiva” para liberar las hormonas del sueño por la noche.

“Intenta mantener una rutina de sueño”, instó la Dra. Lee. “Cuanto más constante seas, afirmó, mejor será tu salud a largo plazo”.