SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    Dormir bien no depende solo de las horas ni de los despertares nocturnos. Un médico explica un tercer hábito fundamental para poder conciliar el sueño y vencer el insomnio.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios Tendencias / La Tercera

    Cuando alguien tiene problemas para conciliar el sueño, es común que comience a fijarse en cuántas horas duerme y con qué frecuencia se despierta en la noche.

    Estos factores suelen determinar que alguien “durmió bien”. No obstante, un médico aseguró que hay un tercer elemento importante que podría beneficiar aún más el descanso.

    Distintas investigaciones respaldan la hipótesis del doctor Jean-Philippe Chaput, académico de medicina en la Universidad de Ottawa: para poder dormir mejor, tienes que tomar en cuenta la regularidad del horario de sueño.

    ¿Qué significa este concepto? ¿Cómo puedes adquirir este hábito para dormir mejor?

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios Tendencias / La Tercera

    Cómo dormir mejor y conciliar el sueño según un experto

    Tener un horario regular del sueño es clave para poder dormir bien, aseguró el Dr. Chaput. Esto quiere decir que es necesario mantener la misma hora de acostarse y despertarse todos los días, incluidos los fines de semana.

    Según las investigaciones observacionales que analizan de cerca el sueño de los estadounidenses, quienes no tienen un horario de sueño constante suelen tener mala salud en general y mayor riesgo de padecer algunas afecciones, como obesidad, enfermedades cardiovasculares, depresión, ansiedad y demencia, entre otros.

    Aunque todavía faltan estudios que demuestren causalidad, los especialistas presumen que desviarse del horario de sueño regular sí afecta el buen dormir y aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades.

    Soomi Lee, profesora especialista en sueño de la Universidad Penn State explicó al mismo medio que cuando el reloj interno del cuerpo (el ritmo circadiano) no funciona correctamente, comienzan los problemas.

    Y es que el ritmo circadiano es el que, en parte, regula el ciclo de sueño-vigilia, hormonas, metabolismo, función cardiovascular, sistema inmunológico, apetito, estado de ánimo, entre otros.

    Es por esto que al trasnochar o tener horarios distintos cada día para ir a dormir, puede afectar la salud de todo el cuerpo: provoca estrés, inflamación, hambre fuera de horas habituales, entre otras afecciones.

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios Tendencias / La Tercera

    Cómo regular el horario del sueño

    Aunque la vida moderna hace difícil poder acostarse y dormir todos los días a la misma hora, los especialistas entregaron una serie de recomendaciones para poder lograrlo.

    Primero, poner una alarma que suene una hora antes de acostarse para recordar que tienes que empezar a alistarte para dormir. Hay algunos teléfonos inteligentes que tienen esta función incorporada: solo debes configurar a qué hora te gustaría estar en cama.

    Durante esa hora previa, puedes ponerte pijama, relajarte, leer y meditar. Ojalá evitar pantallas y otras distracciones.

    El segundo tip es exponerse a la luz solar todas las mañanas, entre 20 y 30 minutos y a la misma hora. Incluso si está nublado. Y es que la luz activa el ritmo circadiano y el cuerpo comienza la “cuenta regresiva” para liberar las hormonas del sueño por la noche.

    “Intenta mantener una rutina de sueño”, instó la Dra. Lee. “Cuanto más constante seas, afirmó, mejor será tu salud a largo plazo”.

    Lee también:

    Más sobre:SaludSueñoInsomnioDormir bienHábitos de sueñoDesórdenes del sueñoTrastornos del sueñoCalidad de sueñoCómo conciliar el sueñoCómo dormir mejorProblemas para dormirCalidad del sueñoHorario de sueñoRitmo circadianoSueño irregularConciliar el sueñoCómo regular el horario de sueñoLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    China rechaza “interferencia” extranjera en Irán tras las amenazas de intervención militar de Trump

    Barómetro de la economía al cierre de 2025: “Termina significativamente mejor que su punto de partida”

    Javier García, presidente de CFA Society Chile: “Este es un buen momento para dar un impulso y recuperar el desarrollo del mercado”

    ¿Es este el fin de la era de Fidel Castro?

    Ucrania acusa a Rusia de lanzar más de 150 drones en una nueva oleada de ataques nocturnos

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 12 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 12 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Hasta 36°C: emiten aviso por altas temperaturas en la zona central del país

    Hasta 36°C: emiten aviso por altas temperaturas en la zona central del país

    La Araucanía: declaran alerta roja en Cholchol por incendio forestal cercano a sectores habitados

    La Araucanía: declaran alerta roja en Cholchol por incendio forestal cercano a sectores habitados

    Caso Gustavo Gatica: una de las investigaciones más emblemáticas del estallido social llega a su fin
    Chile

    Caso Gustavo Gatica: una de las investigaciones más emblemáticas del estallido social llega a su fin

    La puesta en escena que prepara Kast para anunciar su gabinete

    Temblor hoy, lunes 12 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Barómetro de la economía al cierre de 2025: “Termina significativamente mejor que su punto de partida”
    Negocios

    Barómetro de la economía al cierre de 2025: “Termina significativamente mejor que su punto de partida”

    Javier García, presidente de CFA Society Chile: “Este es un buen momento para dar un impulso y recuperar el desarrollo del mercado”

    Casen 2024: Comunidades de Haití y Bolivia tienen las mayores tasas de pobreza, pero venezolanos lideran en número

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile
    Tendencias

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    ¿Es cierto que el vinagre de manzana puede ayudar a combatir problemas para la salud? Esto dice la ciencia

    Mala noticia para Manuel Pellegrini: el Betis pierde a su goleador por aproximadamente un mes
    El Deportivo

    Mala noticia para Manuel Pellegrini: el Betis pierde a su goleador por aproximadamente un mes

    La vuelta en U de Turboman: el inestable tránsito de Eduardo Vargas hasta retornar al CDA después de 15 años

    Las esquirlas de la guerra entre Rusia y Ucrania llegan al tenis femenino: el desaire de Kostyuk a Sabalenka

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Ahora Café Tacvba pide sacar sus canciones de Spotify: la creciente batalla entre los músicos y la plataforma digital
    Cultura y entretención

    Ahora Café Tacvba pide sacar sus canciones de Spotify: la creciente batalla entre los músicos y la plataforma digital

    Una Batalla Tras Otra y Adolescencia festejan en los Globos de Oro 2026

    Globos de Oro 2026: sigue el minuto a minuto de la premiación

    China rechaza “interferencia” extranjera en Irán tras las amenazas de intervención militar de Trump
    Mundo

    China rechaza “interferencia” extranjera en Irán tras las amenazas de intervención militar de Trump

    ¿Es este el fin de la era de Fidel Castro?

    Ucrania acusa a Rusia de lanzar más de 150 drones en una nueva oleada de ataques nocturnos

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños
    Paula

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil