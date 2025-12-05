Cuántas horas debes dormir como mínimo en la noche para tener un sueño reparador y un cerebro sano

No es solo “cerrar los ojos” y despertar al otro día. Dormir bien es fundamental para reparar el cuerpo, mantener el cerebro sano y regenerar la energía que necesitamos para enfrentar una nueva jornada.

La ciencia ha evidenciado, a través de distintos estudios, que quienes sufren de trastornos del sueño suelen tener más problemas de salud, como mayor riesgo de desarrollar demencia, daño cerebral, problemas de memoria, entre otros.

Y es que, cuando dormimos, solemos pasar por cuatro fases diferentes: dos de sueño ligero (cuerpo relajado, temperatura y frecuencia bajas); sueño profundo (actividad cerebral disminuida) y sueño REM (cuando soñamos).

Para completar este ciclo, el cerebro tarda alrededor de 90 minutos. Después, reinicia el proceso durante toda la noche. Pero, ¿cuántas horas debemos dormir, para que el descanso sea suficiente?

Por qué el sueño profundo y la fase REM son las más importantes

Consultado por el New York Times, el académico Matthew Pase, profesor de neurología de la Universidad de Monash, aseguró que las fases de sueño profundo y sueño REM son las más importantes del ciclo del sueño .

Esto, porque son las que ayudan al cerebro a recuperarse de la fatiga y estrés, además de consolidar los recuerdos. Es como un “lavado” que elimina los desechos.

En esta línea, algunos científicos creen que no tener suficientes ciclos de sueño puede estar vinculado a mayor riesgo de Alzheimer, por ejemplo, pues el cerebro no puede eliminar suficientes proteínas amiloides, que suelen ser las que provocan esta enfermedad en particular.

“Años de sueño profundo interrumpido y una limpieza incompleta, conocida como insuficiencia glinfática, podrían acelerar la aparición de demencia” dijo la Dra. Maiken Nedergaard, profesora de neurología del Centro Médico de la Universidad de Rochester, al mismo medio.

Cuántas horas dormir por la noche para realmente descansar

De acuerdo al Dr. Roneil Malkani, experto en medicina del sueño de la Universidad Northwestern, lo ideal es dormir “unas siete horas por noche (...) Eso le da a tu cerebro tiempo suficiente para completar sus ciclos entre cuatro y siete veces”.

Los estudios muestran que las personas que tienen entre 50 y 70 años y que duermen seis horas o menos, tienen un 30% más de riesgo de sufrir demencia.

Por ello, los médicos instan a que las personas reserven el tiempo suficiente para poder dormir. Así, es más probable que el cerebro pueda tener más ciclos de sueño y alcance las etapas más profundas, que son las que mantienen al cuerpo y cerebro sanos.

Tips para dormir mejor, según los médicos

Los expertos en general, recomiendan una serie de tips para poder conciliar el sueño y superar el insomnio y otros trastornos: