“Esenciales para la humanidad”: qué significa que la OMS reconozca los fármacos adelgazantes como Ozempic

La Organización Mundial de la Salud (OMS) acaba de reconocer a los fármacos adelgazantes —Ozempic, Wegovy y Saxendra, entre otros— como esenciales para tratar la obesidad en el mundo, una enfermedad que afecta a más de mil millones de personas y que solo en 2024 provocó alrededor de 3.7 millones de muertes.

Así, las terapias GLP-1, que ya estaban posicionadas como medicamentos necesarios para manejar la diabetes tipo 2, ahora también son recomendadas por el organismo para tratar el sobrepeso y la obesidad.

La OMS publicó una guía global con las recomendaciones para el uso de estos tratamientos, que incluye directrices sobre estilos de vida saludable: alimentación, ejercicio y apoyo de distintos profesionales de la salud.

¿Qué significa para Chile, el reconocimiento de estos fármacos por la OMS?

“Esenciales para la humanidad”: qué significa que la OMS reconozca los fármacos adelgazantes como Ozempic. Foto: Archivo.

Por qué la OMS reconoció fármacos para bajar de peso como esenciales

“Nuestras nuevas directrices reconocen que la obesidad es una enfermedad crónica que puede tratarse con atención integral y de por vida”, aseguró el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.

El objetivo del organismo, según explicaron, es que las directrices sirvan como una fuente de información y apoyo para que los países puedan controlar la enfermedad “de forma eficaz y equitativa”.

Y es que sin tratamiento, la obesidad puede llevar al desarrollo de otras enfermedades, como las cardiovasculares, diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer.

Además, aunque estos fármacos para bajar de peso llevan ya un buen tiempo en el mercado, los precios no son accesibles para todas las personas que los necesitan . Y reconocer una enfermedad de forma oficial, puede ayudar a que los países modifiquen sus políticas para poder cubrir el tratamiento.

“Esenciales para la humanidad”: qué significa que la OMS reconozca los fármacos adelgazantes como Ozempic. Foto: Archivo.

Qué significa este cambio para la obesidad en Chile

Camila Hernández, diabetóloga y nutrióloga del Hospital de La Florida, le dice a La Tercera que reconocer mundialmente la obesidad como una enfermedad crónica es sumamente importante, pues impulsa a que países como Chile puedan “encontrar buenos tratamientos para poder hacer un mejor manejo de esta condición”.

Y es que en el país, la obesidad no es reconocida por ley como una enfermedad.

Pese a ello, la experta comenta que distintas sociedades científicas chilenas (de Nutrición, Cardiología, Diabetes, Obesidad, Endocrinología y Diabetes y Nefrología) firmaron en octubre el Consenso Chileno de Sociedades Científicas para el uso de terapias GLP-1 ante casos de obesidad.