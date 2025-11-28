BLACK SALE $990
    Cómo es “Ozempic 2.0”, la nueva generación de medicamentos para bajar de peso

    Una nueva generación de medicamentos contra la obesidad promete mayores resultados, menos efectos secundarios y más accesibles.

    Nicole Iporre
    La lucha contra el sobrepeso y la obesidad entrará pronto a una nueva etapa. Después de un par de años en los que Ozempic y Wegovy —inyecciones para bajar de peso— se popularizaron alrededor de todo el mundo, una nueva generación de fármacos para el mismo fin está ad portas de entrar al mercado.

    Pastillas, inyectables más potentes y nuevos compuestos con menos efectos secundarios. Estos son los cambios que traerá la nueva generación de medicamentos para adelgazar, una renovación que medios como el Washington Post bautizaron como “Ozempic 2.0”.

    Se trata de alternativas más accesibles, con menos efectos secundarios e, incluso, algunas sin la necesidad de inyectarse.

    Muchos médicos aseguran que será una “ola transformadora para la salud”. Y es que son millones los pacientes alrededor del mundo que se han beneficiado con los efectos positivos de estos tratamientos.

    ¿Qué será lo más novedoso de la nueva generación de fármacos para controlar el peso?

    1. Las futuras píldoras de Ozempic para bajar de peso

    Las farmacéuticas Novo Nordisk y Eli Lilly están trabajando en unas píldoras para bajar de peso que prometen revolucionar los tratamientos contra la obesidad: no requieren refrigeración, su precio podría ser más bajo que los inyectables, y tendrían menos efectos secundarios.

    Y es que los inyectables como Ozempic y Mounjaro exigen un almacenamiento correcto y que los pacientes se autoinyecten el medicamento con agujas pequeñas, una serie de medidas que no acomodan a todos los usuarios.

    No obstante, los ensayos clínicos publicados hasta ahora muestran que las píldoras podrían no ser tan eficaces como los inyectables.

    Un ensayo clínico mostró que los pacientes que tomaron las pastillas bajaron entre el 11 y 14% de su peso corporal en un año, mientras que los que recibieron inyectables perdieron entre el 15 y 20%.

    2. Inyectables más potentes para perder peso

    En paralelo a las píldoras, las farmacéuticas también están desarrollando inyectables más potentes que permitirán una mayor pérdida de peso, pero con menos efectos secundarios.

    Por ejemplo, Eli Lilly está trabajando en desarrollar la retatrutida que, en una dosis más alta de medicamento, actúe con más fuerza en el cuerpo y que potencie una reducción de peso mayor. Esto, para pacientes que así lo requieran, como quienes tienen obesidad severa.

    Un ensayo clínico mostró que tomar la dosis más alta del fármaco permitió que las personas perdieran un 24.2% de su peso corporal en 48 semanas. Con el tiempo, se cree que esta cifra podría incluso aumentar.

    Por otra parte, Novo Nordisk está experimentando con un fármaco que bautizó como CagriSema: combina la semaglutida, de Ozempic, con un compuesto que imita a la amilina, una hormona intestinal.

    Después de probarlo en un ensayo clínico, los resultados arrojaron que los pacientes perdieron cerca del 20% de su peso corporal, un 5% más que la semaglutida sola.

    3. Dosis mensuales en lugar de diarias o semanales

    Tomar una pastilla diaria o inyectarse semanalmente pueden ser indicaciones difíciles de cumplir para algunos pacientes.

    Por ello, según evidencia el Washington Post, las farmacéuticas se están enfocando en producir un fármaco que tenga efectos similares a los que ya existen, pero con el beneficio de requerir una inyección mensual y no semanal.

    Más sobre:SaludOzempicWegovySemaglutidaBajar de pesoObesidadSobrepesoFármaco para bajar de pesoPastilla para bajar de pesoGLP-1Tratamiento OzempicAdelgazarAdelgazamientoBaja de pesoNovo NordiskEli LillyMounjaroMedicamentos para bajar de pesoOzempic precioLa TerceraOzempic 2.0

