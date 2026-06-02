“Bochorno” y “lamentable”: comisión de Salud del Senado reagenda sesión en Hospital Carlos Van Buren por problemas técnicos

La comisión de Salud del Senado debió suspender la sesión de este martes que se iba a realizar en las inmediaciones del Hospital Carlos Van Buren, ubicado en la Región de Valparaíso, debido a problemas técnicos presentados durante la instancia.

“ Usted ya está informado del bochorno que hemos pasado ”, mencionó la senadora Karol Cariola (PC) al presidente de la comisión, Juan Luis Castro (PS), quien se había retrasado para llegar a la instancia y le pidió a la parlamentaria prescindir de la sesión para no atrasarla.

Sin embargo, la comisión no pudo concretarse en su totalidad; luego de que se leyera la cuenta, se realizó la presentación de los invitados, donde al mismo tiempo Cariola lamentó la ausencia de la ministra de Salud, May Chomali, y de los subsecretarios de Salud Pública y Redes Asistenciales, Alejandra Pizarro y Julio Montt.

Posteriormente, el director subrogante del Hospital Carlos Van Buren comenzaría con su presentación respecto a la situación del recinto, tema que los convocaba. No obstante, solo unos minutos después la senadora Cariola interrumpió la situación.

“Les pedimos disculpas, un minuto, director, por favor, porque hay un problema técnico con toda la gente que está al lado en el auditorio. Sí, no se escucha, ahí están; me habían bajado el volumen al computador antes, porque pudimos hacer las explicaciones de por qué está esta separación”, comentó la senadora.

Y es que en un principio, la sesión sería celebrada en el auditorio del hospital, pero debido a circunstancias, terminaron en una pequeña sala e invitados quedaron en el otro espacio. “Realmente insólito, te juro. Se supone que estamos aquí por razones técnicas, o sea, l a razón técnica que nos metieron en esta salita es porque no se podía hacer allá ”, comentó la senadora mientras estaban a la espera de los arreglos.

Ante esto, se acordó que existirá una solicitud de sumario al Hospital Carlos Van Buren “a propósito de las razones por las cuales finalmente no funcionó la comisión de Salud del Senado producto de problemas técnicos”, y en pedido del senador Enrique Lee (IND), integrante de la comisión.

“Es muy lamentable la situación que se ha dado. Escapa de nuestras manos. Nos pusimos a disposición de los equipos técnicos del hospital y también del Senado. Hemos acordado, para que lo sepan, solicitar una investigación sumaria respecto a esta situación porque es muy grave que se disponga del tiempo de todas las personas que hoy día estamos acá y que finalmente no se logre sacar adelante una sesión tan relevante para nuestra región como es la sesión especial respecto del hospital Carlos Van Buren”, explicó la senadora Cariola.

Si bien se intentó proseguir con la presentación del director subrogante del hospital, tras unos minutos -nuevamente- el internet de la sala falló. El presidente de la instancia llegó; el senador Castro se sentó mientras Cariola señalaba que “presidente, bueno, usted ya está informado del bochorno que hemos pasado, es muy lamentable porque la verdad es que hay responsabilidades que tienen que determinarse respecto de esta situación”.

Asimismo, cuando se dio cuenta de que estaban separados de los gremios —senadores en sala y los demás en auditorio—, Juan Luis Castro comentó que “eso no puede ser. Tenemos que estar todos en una sola instancia de diálogo de manera horizontal. Eso es lo que corresponde”.

Finalmente, todos los senadores presentes -Juan Luis Castro, Karol Cariola, Sergio Gahona (UDI), Enrique Lee y Ximena Órdenes (IND)- acordaron suspender la sesión y reagendarla en las dependencias del Congreso Nacional.

Nota de protesta

Ante los antecedentes, y la ausencia del Ministerio de Salud, el senador Juan Luis Castro apuntó que harán dos cosas: “Primero, elevaremos una nota de protesta a la cartera del Ministerio de Salud y su titular , dada la incomprensible ausencia en un momento tan sensible para el país y para la quinta región de Valparaíso de no tener ni contar con las máximas autoridades del sector”.

“Y a la vez, vamos a requerir a la Ministra del Ramo para que ella, junto a ese equipo del más alto nivel, esté presente el próximo martes 9 de junio a las 9.30 horas en la sala de sesiones del Senado de Valparaíso junto a todos los invitados que hoy día nos acompañan, los gremios, directivos, alcaldes, alcaldesas, todas las fuerzas que corresponden, que estén presentes para escuchar las respuestas frente a estos requerimientos”, añadió el parlamentario.