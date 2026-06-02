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    Rabat ante decisión de tribunal de paralizar ampliación de Santiago 1: “Podrá ser revisada por los tribunales superiores”

    El ministro de Justicia reiteró en señalar que el diagnóstico sobre el hacinamiento y sobrepoblación penal se mantiene e insistirán en avanzar con nuevas plazas carcelarias.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    PEDRO RODRIGUEZ

    El ministro de Justicia, Fernando Rabat, abordó la decisión del 17° Juzgado Civil de Santiago que suspendió provisoriamente la ampliación de la cárcel Santiago 1, donde aseveró que el diagnóstico sobre el hacinamiento y sobrepoblación penal se mantiene e insistirán en avanzar con nuevas plazas carcelarias.

    Fue esta mañana que se dio a conocer que la decisión del tribunal favorece a la Municipalidad de Santiago, encabezada por Mario Desbordes, desde donde se oponen a la ampliación del recinto penitenciario.

    Ante ello, el secretario de Estado fue consultado en el Congreso Nacional, donde mencionó que: “Yo quiero insistir en el diagnóstico que hemos señalado hace bastante tiempo. Hoy día tenemos una sobrepoblación penal y tenemos un hacinamiento muy alto en los distintos recintos penitenciarios, siendo Santiago uno de los que tiene mayor hacinamiento”.

    “Por lo tanto, en miras a lo que es el bien común, se requiere avanzar en la creación de nuevas plazas carcelarias. Este es el diagnóstico y, por lo tanto, tenemos que todos cooperar para poder solucionar ese problema. Ahora, en relación con la cuestión procesal, corresponde a una resolución que hay un tribunal de primera instancia y que podrá ser revisada por los tribunales superiores”, añadió el ministro.

    En esa línea, Rabat indicó que “existe ya un plan maestro en materia de estructura carcelaria y entonces lo que hemos realizado y lo que está en ejecución desde hace años atrás es precisamente la ampliación de esa cárcel, como en otros lugares también a lo largo de Chile”.

    Añadiendo que “el Ministerio de Justicia en esta materia está representado por el Consejo de Defensa del Estado. Con todo, desde una cuestión de orden procesal, se trata de una resolución que puede ser revisada por la Corte de Apelaciones de Santiago”.

    Más sobre:Fernando RabatMinistro de JusticiaSantiago 1CárcelMunicipalidad de Santiago

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