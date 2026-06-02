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    Petro afirma tener pruebas de fraude electoral con modificaciones del censo y de las mesas de votación

    En concreto, el presidente colombiano subrayó que el software es “vulnerable desde dentro y desde afuera” y que este caso evidencia que la Registraduría no tenía control sobre esta tecnología que fue modificada previamente a las elecciones en dos ocasiones.

    Por 
    Europa Press
    Gustavo Petro votando. Foto: @petrogustavo en X

    El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha afirmado este martes tener pruebas del fraude electoral que denunció tras la primera vuelta de las presidenciales, asegurando que se han producido modificaciones en el censo y las mesas de votación que explican la victoria del candidato ultaderechista Abelardo de la Espriella, frente al contendiente continuista, Iván Cepeda.

    “Presento las bases comprobadas del posible fraude. Que puedo entregar a autoridad competente. Dije que no reconocí los datos del preconteo del software de los hermanos Bautista es porque tengo datos”, ha señalado en referencia a la empresa Thomas Greg, contratada para la logística electoral y que agrega la información de cada mesa para ofrecer el preconteo, la primera proyección de los resultados antes del escrutinio oficial.

    En concreto, Petro ha subrayado que el software es “vulnerable desde dentro y desde afuera” y que este caso evidencia que la Registraduría no tenía control sobre esta tecnología que fue modificada previamente a las elecciones en dos ocasiones.

    “Ante mi denuncia sobre que el software fue modificado en días en los que por norma legal debería mantenerse quieto, el registrador dijo que era imposible”, ha señalado, lamentando que este caso “solo indica que la Registraduría no tiene control del software”.

    A su juicio, la irregularidad proviene de “modificar el censo electoral y el número de puestos y mesas” y cifra en 885.409 “nuevas cédulas que no se inscribieron en la fecha legal” la divergencia entre el censo oficial y el del software del preconteo, mientras que señala que el software cuenta con 696 puestos más de votación.

    “Esto da un cambio en los número totales”, ha indicado, para recalcar que precisamente hay 5.300 mesas que registran “más de 300 votos en el día”, “que es la cifra que máximo pueden votar en las horas de elección”, “muchas llegan a 700 votos”.

    Según describe, en esas mesas es “donde se ubica la ventaja de 635.000 con que Abelardo supera a Cepeda”. “Entrego el dato completo de las 5.300 mesas”, ha subrayado insistiendo en que pone a disposición de las autoridades los datos que avalan las supuestas irregularidades denunciadas en la víspera y que en todo caso no han sido secundadas por el propio Cepeda.

    Más sobre:ColombiaeleccionesPetroFraude electoralpreconteoAbelardo de la EspriellaIván CepedaMundo

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