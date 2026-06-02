CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Rosario Navarro advierte por riesgo país y llama a cumplir metas fiscales ante mayor deuda: “Finalmente lo terminan pagando las personas”

    La presidenta de la Sofofa abordó la decisión del Ministerio de Hacienda de pedir al Congreso autorización a emitir bonos por US$ 6.200 millones.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Rosario Navarro advirtió sobre la decisión del gobierno de pedir permiso al gobierno para mayor deuda. Pablo Vásquez R.

    La Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) entró en el debate sobre la deuda del país luego que el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, pidió autorización al Congreso para emitir US$ 6.200 millones más de deuda este año.

    “Bueno, el endeudamiento ha sido un camino que ha tomado, una decisión que ha tomado el Gobierno. Hay que estar analizando que no superemos las propias metas que nos hemos propuesto, porque esto finalmente lo terminan pagando las personas, lo terminan pagando los contribuyentes también”, dijo Rosario Navarro desde La Moneda.

    En palabras del ministro Jorge Quiroz, la necesidad de pedir este mayor endeudamiento al parlamento responde a la actualización del escenario fiscal que evidenció mayores necesidades de mayor financiamiento, y que se expresa en menos ingresos proyectados y mayores obligaciones de gasto.

    La medida, no obstante, deja a la economía prácticamente en el límite de la meta de deuda autoimpuesta por el gobierno de Gabriel Boric y que fue validado por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), de 45% del PIB.

    Consultada por los potenciales efectos de esta medida, Navarro dijo que “el endeudamiento es un factor que se considera en los riesgos país” de las economías, aunque a continuación matizó sus declaraciones en función de que pueden haber medidas efectivas para ir corrigiendo y mitigar impactos.

    “Yo creo que hoy día tenemos mecanismos, ayer el presidente (Kast en la Cuenta Pública) anunció varios de ellos: mayor autoridad fiscal es uno de esos, también que el gasto público vaya efectivamente a los más necesitados, a los que requieren el beneficio y finalmente eso muestra que hay una política de Estado que está consolidada y también tenemos mecanismos y instituciones consolidadas que podrían dar mayor estabilidad”, afirmó.

    Lee también:

    Más sobre:Deuda fiscalFinanzas públicasSofofaRosario Navarro

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Inician sumario sanitario en liceo de Coronel tras intoxicación por alimentos entregados por Junaeb

    Jefe de la Dipres busca explicar dónde están las “inconsistencias” en cálculo de deuda del gobierno de Boric y afirma que “la hipótesis es del error técnico”

    Congreso aprueba proyecto de Escuelas Protegidas y lo despacha a ley

    “Un error político”: remoción de Jouannet de Seguridad Pública desata malestar en RN y Demócratas

    Indicaciones a sala cuna: la jugada de Kast para desactivar la bomba que instaló el Frente Amplio en el megaproyecto

    La conversación que selló la salida de la dupla Jouannet-Quintana en medio de la frenética búsqueda de Arrau por sus reemplazos

    Lo más leído

    1.
    Ingeniero de la U. de los Andes con estudios en Harvard es el nuevo gerente general de Papa Johns

    Ingeniero de la U. de los Andes con estudios en Harvard es el nuevo gerente general de Papa Johns

    2.
    El cobre llega a uno de sus niveles más altos de la historia por incertidumbre sobre los aranceles de Estados Unidos

    El cobre llega a uno de sus niveles más altos de la historia por incertidumbre sobre los aranceles de Estados Unidos

    3.
    Ministro Mas se abre a discutir crédito tributario al empleo y también apunta a la “minería estatal” por negativo Imacec de abril

    Ministro Mas se abre a discutir crédito tributario al empleo y también apunta a la “minería estatal” por negativo Imacec de abril

    4.
    Exportaciones de litio en los primeros cuatro meses llegan a US$ 2.136 millones: China compró el 57%

    Exportaciones de litio en los primeros cuatro meses llegan a US$ 2.136 millones: China compró el 57%

    5.
    Cuenta Pública: gremios empresariales valoran anuncios de Kast, pero echan de menos materias que no fueron abordadas

    Cuenta Pública: gremios empresariales valoran anuncios de Kast, pero echan de menos materias que no fueron abordadas

    6.
    “Este es el país que recibimos”: Quiroz critica la herencia económica tras el Imacec y hace mea culpa por alza de las bencinas

    “Este es el país que recibimos”: Quiroz critica la herencia económica tras el Imacec y hace mea culpa por alza de las bencinas

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    En peligro: por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las Maravillas del Mundo

    En peligro: por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las Maravillas del Mundo

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Servicios

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Inician sumario sanitario en liceo de Coronel tras intoxicación por alimentos entregados por Junaeb
    Chile

    Inician sumario sanitario en liceo de Coronel tras intoxicación por alimentos entregados por Junaeb

    Congreso aprueba proyecto de Escuelas Protegidas y lo despacha a ley

    “Un error político”: remoción de Jouannet de Seguridad Pública desata malestar en RN y Demócratas

    Jefe de la Dipres busca explicar dónde están las “inconsistencias” en cálculo de deuda del gobierno de Boric y afirma que “la hipótesis es del error técnico”
    Negocios

    Jefe de la Dipres busca explicar dónde están las “inconsistencias” en cálculo de deuda del gobierno de Boric y afirma que “la hipótesis es del error técnico”

    Ex gerente general de Chuquicamata asume como CEO en Mantos Blancos de Capstone Copper

    Ministro Mas se abre a discutir crédito tributario al empleo y también apunta a la “minería estatal” por negativo Imacec de abril

    “Ya no es excepcional verlo en personas de 35 a 45 años”: el cáncer colorrectal que aumenta su incidencia en Chile
    Tendencias

    “Ya no es excepcional verlo en personas de 35 a 45 años”: el cáncer colorrectal que aumenta su incidencia en Chile

    En peligro: por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las Maravillas del Mundo

    Qué es el ébola, el virus altamente contagioso que se está “extendiendo rápidamente”, según la OMS

    Se encienden las alarmas en el Uruguay de Bielsa: figura de la Celeste se pierde el Mundial 2026
    El Deportivo

    Se encienden las alarmas en el Uruguay de Bielsa: figura de la Celeste se pierde el Mundial 2026

    Cruzados busca refuerzos: el plan de Daniel Garnero para potenciar a la UC de cara a los octavos de la Copa Libertadores

    Alexander Zverev vence a Rafael Jódar y da un paso clave para el sueño de conquistar su primer grand slam en Roland Garros

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores
    Tecnología

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Review de Lego Batman: El legado del Caballero Oscuro, el espíritu de Arkham en plástico y 4K

    AMD celebra 10 años de AM4 y renueva su línea de procesadores y tarjetas gráficas en Computex 2026

    La biblioteca de Marilyn Monroe: la historia de su pasión oculta por los libros
    Cultura y entretención

    La biblioteca de Marilyn Monroe: la historia de su pasión oculta por los libros

    Esquemas Juveniles al siguiente nivel: Javiera Mena celebra los 20 años de su obra cumbre en el Movistar Arena

    Teatro Viajeinmóvil celebra sus dos años con estreno de comedia negra con tintes sobrenaturales

    Las memorias de Jill Biden: su visión de la salud de su esposo y la pérdida de la Casa Blanca
    Mundo

    Las memorias de Jill Biden: su visión de la salud de su esposo y la pérdida de la Casa Blanca

    El Pentágono veta a periodistas el acceso a su sala de prensa al designarla como “instalación sensible”

    Petro afirma tener pruebas de fraude electoral con modificaciones del censo y de las mesas de votación

    Colectivas: un espacio que busca acompañar el solitario camino de la infertilidad
    Paula

    Colectivas: un espacio que busca acompañar el solitario camino de la infertilidad

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”

    Salud menstrual más consciente y sustentable