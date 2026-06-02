Rosario Navarro advierte por riesgo país y llama a cumplir metas fiscales ante mayor deuda: “Finalmente lo terminan pagando las personas”

La Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) entró en el debate sobre la deuda del país luego que el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, pidió autorización al Congreso para emitir US$ 6.200 millones más de deuda este año.

“Bueno, el endeudamiento ha sido un camino que ha tomado, una decisión que ha tomado el Gobierno. Hay que estar analizando que no superemos las propias metas que nos hemos propuesto, porque esto finalmente lo terminan pagando las personas, lo terminan pagando los contribuyentes también”, dijo Rosario Navarro desde La Moneda.

En palabras del ministro Jorge Quiroz, la necesidad de pedir este mayor endeudamiento al parlamento responde a la actualización del escenario fiscal que evidenció mayores necesidades de mayor financiamiento, y que se expresa en menos ingresos proyectados y mayores obligaciones de gasto.

La medida, no obstante, deja a la economía prácticamente en el límite de la meta de deuda autoimpuesta por el gobierno de Gabriel Boric y que fue validado por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), de 45% del PIB.

Consultada por los potenciales efectos de esta medida, Navarro dijo que “el endeudamiento es un factor que se considera en los riesgos país” de las economías, aunque a continuación matizó sus declaraciones en función de que pueden haber medidas efectivas para ir corrigiendo y mitigar impactos.

“Yo creo que hoy día tenemos mecanismos, ayer el presidente (Kast en la Cuenta Pública) anunció varios de ellos: mayor autoridad fiscal es uno de esos, también que el gasto público vaya efectivamente a los más necesitados, a los que requieren el beneficio y finalmente eso muestra que hay una política de Estado que está consolidada y también tenemos mecanismos y instituciones consolidadas que podrían dar mayor estabilidad”, afirmó.