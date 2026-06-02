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    Tribunal condena a Amazon a pagar $6.500 millones a gremio de actores chilenos por derechos de propiedad intelectual

    El Primer Juzgado Civil de Santiago falló contra Amazon.com Services LLC, con sede en Seattle, en el tercer juicio que gana el gremio. Antes logró compensaciones por parte de las cadenas Cineplanet y Cinépolis, pero ahora es el primero que gana a una plataforma de streaming.

    Por 
    Ignacio Badal
     
    Leonardo Cárdenas
    Esperanza Silva, presidenta de ChileActores y Prime Video, plataforma de streaming de Amazon.

    La estadounidense Amazon fue condenada al pago de más de $6.500 millones (US$7,3 millones) al gremio Chileactores, luego de que un tribunal acogiera una demanda en contra de la gigante del retail por no cancelar los derechos correspondientes, al utilizar en su plataforma de streaming Prime Video piezas audiovisuales donde actúan artistas locales.

    Esta es la tercera sentencia en favor del gremio actoral luego de que tribunales civiles condenaran a las cadenas de cines Cineplanet y Cinépolis (exHoyts) a pagar compensaciones y multas por exhibición no autorizada de obras. Cineplanet fue sentenciada por el 4° Juzgado Civil a pagar 2.240 UF ($88 millones) y a Cinépolis, por el 7° Juzgado Civil, a cancelar 14.081 UF ($572 millones). Esta última recurrió a la Corte de Apelaciones.

    Sin embargo, esta es la primera plataforma de streaming que recibe esta sanción. Con Netflix, la mayor de la industria, Chileactores suscribió un contrato hace cuatro años en que la plataforma se compromete a cancelar los derechos correspondientes y un pago retroactivo de las tarifas adeudadas. En 2023, el gremio también demandó a la plataforma de televisión por internet Zapping, con la que posteriormente llegó a un acuerdo.

    En su sentencia del 29 de mayo de 2026, la jueza Isabel Zúñiga del Primer Juzgado Civil de Santiago acogió la “demanda de cobro de remuneraciones” y condenó a Amazon a pagar $6.517.668.831 con los intereses y reajustes correspondientes, a una multa de 25 unidades tributarias mensuales (UTM, equivalentes a $1,7 millones) y a asumir las cosas del juicio.

    La demanda contra Amazon.com Services LLC, con sede en Seattle, Estados Unidos, había sido interpuesta por la actriz Esperanza Silva en su calidad de presidenta del gremio actoral el 26 de julio de 2023, y exigía el cese de la conducta de Amazon de emitir contenidos con actores chilenos sin el pago de los derechos que supone, así como el cobro de las remuneraciones correspondientes y, en caso de que no ocurriese, una indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual del demandado.

    “Esta sentencia representa un logro histórico para Chileactores y para todos los artistas intérpretes audiovisuales nacionales y representados extranjeros cuyas interpretaciones son puestas a disposición o explotadas en nuestro país”, dijo Rodrigo Águila, director general de Chileactores.

    “Por primera vez un tribunal chileno reconoce con tanta claridad que las plataformas internacionales de streaming deben respetar la ley chilena, independiente de su domicilio o de la ubicación de sus servidores”, añadió respecto a este fallo de primera instancia, que aún puede ser recurrido ante la Corte de Apelaciones y Suprema.

    Águila resaltó que, pese a que las tecnologías pueden cambiar, los derechos de quienes realizan contenidos artísticos, en este caso actores, actrices, doblajistas, bailarines, narradores, comediantes y humoristas, siguen rigiendo también en el medio digital.

    “Amazon explota contenidos en Chile, obtiene ingresos en Chile y, por lo mismo, debe cumplir con la legislación chilena, pagando las tarifas correspondientes”, aseguró el dirigente, quien había señalado que el caso con Amazon había sido el más complejo y grave para el gremio, debido a la magnitud de la contraparte, un gigante global, y a que posee miles de suscriptores en Chile. El tribunal desechó el argumento de la demandada respecto a su falta de jurisdicción para el litigio, dado que Amazon tenía sede en Norteamérica.

    Según la sentencia, los actores tienen derecho a cobrar una remuneración especial “de carácter irrenunciable e intransferible”, cuya tarifa vigente desde enero de 2021 es de un 3,6% mensual de los ingresos generados por la actividad, con un pago mínimo de 0,5 UF mensuales por cada obra o grabación audiovisual puesta a disposición del público cuya duración sea superior a 30 minutos y de 0,25 UF mensual si dura menos de media hora. Antes de enero de 2021, era del 2% de los ingresos.

    En el trámite de la demanda, Chileactores fue representado por los abogados Pablo Pardo, Javier Velozo e Isidora Arrieta, de PPU Legal, y Amazon tuvo como abogados a los estudios Magliona, Silva y, al final, a la firma Carey, con la socia Mónica Pérez a cargo.

    Consultada la abogada de Amazon, optó por no hacer comentarios.

    Más sobre:AmazonChileactoresDerechosPropiedad intelectualNegociosJuicioJusticiaPulso

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