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    No olvidan su hazaña en la Copa Confederaciones: el gesto de Portugal con Claudio Bravo para el amistoso ante la Roja

    Este sábado, el equipo de Nicolás Córdova enfrentará a la mundialista escuadra que encabeza Cristiano Ronaldo, en Oeiras.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    La celebración de Claudio Bravo y sus compañeros después de la victoria ante Portugal, en la Copa Confederaciones de 2017.

    Claudio Bravo es un nombre insigne del fútbol chileno. Los logros que alcanzó con la Roja, en la que contribuyó decisivamente a los dos títulos internacionales con que cuenta el combinado nacional justifican plenamente esa categorización. El exguardameta, fue, además, el capitán del ciclo más exitoso del combinado nacional en toda su historia.

    A nivel internacional, el exgolero también goza de profundo respeto. Sus actuaciones en la Selección y el nivel que alcanzó en escuadras como el Barcelona y el Manchester City, por citar a las más linajudas que defendió, le generaron reconocimiento y admiración.

    No olvidan su hazaña en la Copa Confederaciones: el gesto de Portugal con Claudio Bravo para el amistoso ante la Roja

    Este sábado, Bravo estará en Oeiras, en el duelo amistoso entre la Selección y Portugal. La presencia del exportero en el choque entre el equipo de Nicolás Córdova y el que encabeza Cristiano Ronaldo refleja esa especial consideración con que cuenta en el fútbol: fue invitado especialmente por la Federación Portuguesa de Fútbol.

    "Voy a estar en el amistoso. Fui invitado por la Federación de Fútbol de Portugal”, reveló Bravo, en el marco de una intervención en ESPN, el canal en que ejerce como comentarista televisivo.

    Claudio Bravo, en el partido de la Roja ante Portugal. AgenciaUno

    El recuerdo

    Hay un recuerdo poderoso que justifica la atención lusa. El 28 de junio de 2017, el entonces portero de Chile se transformó en el héroe de la semifinal de la Copa Confederaciones, que se disputó en Rusia. En esa inolvidable jornada, en Kazán, Bravo contuvo los tres primeros disparos de la serie de lanzamientos penales con que se dirimió el paso a la instancia decisiva, que la Roja terminó perdiendo ante Alemania.

    Ricardo Quaresma, Joao Moutinho y Nani sucumbieron consecutivamente ante un Bravo que se hizo gigante en un momento clave. De hecho, los aciertos del vilucano provocaron otro efecto: Cristiano Ronaldo, quien se había inscrito para ejecutar el quinto lanzamiento, no alcanzó a disparar. Con el delantero tuvo la posibilidad de medirse en los clásicos que ambos protagonizaron en LaLiga, por el Barcelona y el Reald Madrid, respectivamente. En ese registro, terminaron igualados: dos triunfos para cada uno.

    En el recordado duelo disputado en Rusia, Arturo Vidal, Charles Aránguiz y Alexis Sánchez acertaron las ejecuciones que pusieron a Chile a las puertas de un nuevo título internacional. Alemania diría otra cosa, en un choque que aún es recordado por el grueso error de Marcelo Díaz que le terminó costando el título a la oncena que dirigía Juan Antonio Pizzi.

    Más sobre:La RojaSelecciónClaudio BravoCristiano RonaldoFútbolFútbol Nacional

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