“Hay algo de lo que me arrepiento profundamente”: la sentida confesión de Pep Guardiola que involucra a Claudio Bravo

Pep Guardiola enfrenta este domingo un partido especial. Después de diez años a cargo de la dirección técnica del Manchester City, el español da un paso al costado, dejando un registro de seis Premier League y una Champions League, entre otros títulos.

Una década dorada que llega a su fin con el duelo contra Aston Villa. A lo largo de este tiempo, el técnico hispano ha debido enfrentar la toma de varias decisiones. Una de ellas tiene que ver con Claudio Bravo.

En una entrevista con Sky Sports el DT sorprendió al revelar uno de sus grandes arrepentimientos de su gestión. Allí señala que debió haberle dado una oportunidad más al portero Joe Hart y mantenerlo en la plantilla. Sin embargo, lo dejó ir para sumar a Claudio Bravo.

Esta apuesta, a fin de cuentas, no fue del todo exitosa, pues el chileno acabó siendo relegado como alternativa ante la irrupción del brasileño Ederson Moraes.

“Quiero confesar algo: tengo remordimientos y me arrepiento de algo. Al tomar tantas decisiones, uno falla”, introdujo Pep.

“Hay algo de lo que me arrepiento profundamente desde hace muchos años: no le di a Joe Hart la oportunidad de demostrar su valía, de demostrar lo buen portero que era, Debería haberlo hecho”, prosiguió el entrenador.

Agregó que “le tengo mucho respeto a Claudio Bravo y también a Ederson, que fueron importantes, pero entonces debería haberle dicho a Joe: ‘Intentémoslo juntos; si no funciona, vamos a cambiar’. Pero ya pasó”.

“La vida es así a veces, yo tengo que tomar decisiones y a veces no soy lo suficientemente justo. Quizás con el tiempo y el aprendizaje, pero me arrepiento de aquel momento”, remarcó.

“En ese momento dije: ‘Creo en eso’. Siempre soy firme en mis decisiones cuando creo en algo. Cuando tengo dudas, hablo con la gente, pero cuando estoy completamente seguro, al 100%, digo: ‘Muchachos, tenemos que hacerlo de esa manera’, y estuve en un club que me apoyó absolutamente en todo lo relacionado con eso”, planteó.

Por último, indicó que “si en eso fallé, pido disculpas, pero nunca, nunca fue mi intención ni la del club”, concluyó Pep Guardiola.