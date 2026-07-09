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    Política

    “Es un pésimo acuerdo”: Frente Amplio cuestiona entendimiento del PPD con el gobierno por la megarreforma

    Senadores Beatriz Sánchez y Diego Ibáñez sostuvieron que la propuesta sobre la invariabilidad tributaria sigue beneficiando solo a las grandes empresas y advirtieron que el resto de la oposición mantendrá la ofensiva constitucional.

    Por 
    Luis Cerda
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El acuerdo alcanzado entre el gobierno y los senadores del PPD para modificar la invariabilidad tributaria de la megarreforma abrió un nuevo flanco en la oposición. Desde el Frente Amplio cuestionaron el entendimiento con el Ejecutivo, lamentaron que el PPD se desmarcara de la estrategia común y reafirmaron que mantendrán su rechazo al proyecto.

    Las críticas surgieron luego de que los senadores del PPD alcanzaran un acuerdo con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para modificar la cláusula de invariabilidad tributaria de la megarreforma, uno de los puntos más cuestionados por la oposición durante la tramitación del proyecto.

    El entendimiento redujo el beneficio desde los 25 años originalmente contemplados para inversiones sobre US$ 50 millones. Con la nueva propuesta, la invariabilidad será de 10 años para proyectos de hasta US$ 100 millones, de 15 años para inversiones de hasta US$ 350 millones y se mantendrá en 25 años para proyectos superiores a US$ 500 millones. Tras el acuerdo, el PPD anunció que ya no impulsará un requerimiento ante el Tribunal Constitucional por este aspecto de la iniciativa.

    El senador Diego Ibáñez sostuvo que la propuesta sigue favoreciendo a las grandes empresas y no responde a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas.

    "Es un pésimo acuerdo. Hoy presentamos propuestas para las pymes. Este proyecto no mira las pymes (...) Un mal acuerdo es indemnizar a una empresa por contaminar. Invariabilidad por 10 años a tasas inferiores que incluso hizo la dictadura en su momento", afirmó.

    Consultado por el cambio de postura del PPD, Ibáñez evitó atribuir intenciones a sus pares, aunque insistió en su rechazo al entendimiento.

    “Yo nunca voy a percibir mala fe de una persona que quiere mejorar un proyecto. Solo estoy mencionando que es un pésimo acuerdo”, señaló, en relación al senador Ricardo Celis.

    Por su parte, la senadora Beatriz Sánchez lamentó que el PPD respaldara la propuesta del Ejecutivo y aseguró que el proyecto mantiene problemas de fondo.

    "Yo lamento mucho que el PPD haya llegado a un acuerdo con el ministro Quiroz. Creo que estaban las condiciones para seguir como oposición firmes frente a un proyecto que desfinancia al Estado y que tiene claros vicios de inconstitucionalidad", sostuvo.

    La parlamentaria agregó que el resto de la oposición continuará trabajando en la ofensiva ante el Tribunal Constitucional.

    “Mañana tenemos una reunión temprano (...) y vamos a levantar la mejor propuesta para acudir al Tribunal Constitucional, porque vemos que hay vicios de inconstitucionalidad en el proyecto”, afirmó.

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