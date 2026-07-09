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    PPD llega a acuerdo con Hacienda para rebajar invariabilidad tributaria de la megarreforma y descarta recurrir al TC por ese punto

    La propuesta acogida por el Ejecutivo reduce el plazo para parte de las inversiones e incorpora una sobretasa para las empresas que opten por el beneficio, sin afectar el royalty minero.

    Por 
    Luis Cerda
    8 JULIO 2026 JORGE QUIROZ, PAULINA NUÑEZ Y PARLAMENTARIOS PPD, DURANTE PUNTO DE PRENSA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Esta tarde, los senadores del PPD alcanzaron un acuerdo con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en el marco de las negociaciones por la megarreforma del gobierno, luego de que el Ejecutivo acogiera la propuesta de la colectividad para reducir la invariabilidad tributaria contemplada en el proyecto.

    Originalmente, el proyecto daba un beneficio de 25 años de invariabilidad para aquellas inversiones que superen los US$ 50 millones. Con el acuerdo, quedan con una invariabilidad de 10 años los proyectos de inversión de hasta US$ 100 millones; de 15 años para iniciativas de hasta US$ 350 millones; y mantiene un máximo de 25 años para inversiones superiores a US$ 500 millones.

    El acuerdo fue anunciado por el jefe de la bancada de senadores del PPD, Ricardo Celis, junto al ministro Quiroz y la presidenta del Senado, Paulina Núñez.

    En ese contexto, Celis valoró que el Ejecutivo incorporara gran parte de los planteamientos formulados por su partido.

    “El gobierno ha recogido el 90% de nuestra propuesta en esta materia. Hemos revisado esto con los cuatro senadores del PPD y nos parece que las indicaciones que preliminarmente tenemos en la mano recogen lo que hemos señalado y propuesto”, afirmó.

    El senador agregó que el acuerdo también incorpora una sobretasa corporativa de 1,5% para las empresas que opten por acogerse al régimen de invariabilidad tributaria, beneficio que no eximirá del royalty minero a las firmas que tienen que pagarlo.

    Asimismo, sostuvo que, tras las modificaciones introducidas por el Ejecutivo, para el PPD “ya no es viable” recurrir al Tribunal Constitucional por este aspecto de la iniciativa.

    “Para ser claro y concreto, ese es el punto por el que no lo vamos a hacer”, indicó.

    Por su parte, el ministro Jorge Quiroz destacó que el entendimiento alcanzado fortalece la certeza jurídica para los inversionistas y valoró que el acuerdo haya surgido del diálogo entre el Ejecutivo y la oposición.

    “Es una propuesta que nos deja satisfechos, es una propuesta que pone a Chile por delante, es una propuesta que pone la relevancia de la invariabilidad como certeza para las inversiones, y esa certeza va a ser mucho más potente por ser producto de un consenso más amplio. Espero que esto abra nuevos caminos y nuevas disposiciones para seguir encontrando puntos en común en este proyecto”, afirmó.

    El secretario de Estado precisó que el cambio central consiste en que los plazos de invariabilidad aumentarán de manera gradual según el monto de la inversión, manteniendo el período máximo de 25 años únicamente para los proyectos de mayor envergadura.

    Por su parte, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, destacó que el acuerdo fue el resultado de varios días de conversaciones entre el Ejecutivo y los distintos comités parlamentarios, y valoró que el gobierno acogiera la propuesta presentada por los senadores del PPD.

    “Esa propuesta fue recogida porque evidentemente hace sentido y logra el objetivo por el ministro Quiroz (...). Cuando tuvimos la capacidad de extender unos días los plazos de indicaciones para que las distintas comisiones se pronunciaran, era precisamente con el ánimo de seguir acercando posiciones”, afirmó.

    La senadora añadió que la mesa de diálogo convocada para la tramitación de la megarreforma incorporó a todas las fuerzas políticas y sostuvo que el acuerdo alcanzado en materia de invariabilidad tributaria podría facilitar nuevos entendimientos durante la discusión del proyecto.

    “Con el ministro fuimos capaces de armar una mesa donde no hubo ningún partido que se quedó debajo de ella, por lo tanto todos fueron invitados y convocados a este diálogo (...). Que esto sea un impulso en esta discusión, para que ojalá en otros temas podamos tener más apoyo en un proyecto que tiene un solo objetivo: que el país crezca y que se generen empleos”, señaló.

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