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    Política

    Vallejo reaparece y embiste con fuertes críticas al gobierno de Kast por megaproyecto

    La exvocera del gobierno de Gabriel Boric rompió el bajo perfil público que había mantenido hasta ahora con la participación en una actividad del Servel. Desde ahí hizo un duro juicio de los primeros meses de la actual administración.

    Por 
    Alonso Aranda
     
    David Tralma
    La exvocera de gobierno, Camila Vallejo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La exministra secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, reapareció en una actividad pública este miércoles, luego mantener un bajo perfil a nivel nacional desde el fin del gobierno de Gabriel Boric en marzo pasado.

    La comunista llegó en horas de la mañana hasta la sala Luis Gastón Lobos Barrientos, en la sede de Santiago del Congreso Nacional, para participar del lanzamiento del Observatorio de Violencia Digital contra las Mujeres en Política.

    La actividad fue encabezada por la presidenta del Consejo Directivo de Servicio Electoral (Servel), Pamela Figueroa, y además contó con la asistencia de Mónica Soto Fregoso, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de México; Georgiana Braga-Orillard, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Chile; Alejandra Sepúlveda, gerente del proyecto regional de IDEA Internacional.

    Santiago, 8 de julio 2026. Servel realiza el lanzamiento del Observatorio de Violencia Digital contra las Mujeres en Politica. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    También estuvieron presentes la exministra de la Mujer de la administración anterior, Antonia Orellana, y la exdiputada y exsenadora, Marcela Sabat.

    La ex secretaria de Estado participó de un panel en la actividad sobre violencia digital hacia las mujeres en política y luego dio un punto de prensa en que embistió con duras críticas en contra del gobierno del Presidente José Antonio Kast.

    “El problema central es que hoy día en Chile nos gobierna la ultraderecha, la ultraderecha de Milei, la ultraderecha de Donald Trump, que tiene una agenda internacional sumamente ideológica, dogmática e impositiva. Es poco dialogante y con poco ánimo de generar consenso. Tienden a tener expresiones muy autoritarias de imposiciones, de agendas que buscan volver atrás en derechos fundamentales, en los estados de bienestar, en reducir los presupuestos fiscales al máximo, perjudicando a las familias trabajadoras, a beneficio de las personas más pudientes, a las grandes empresas”, dijo.

    Santiago, 8 de julio 2026. Servel realiza el lanzamiento del Observatorio de Violencia Digital contra las Mujeres en Politica. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Los principales cuestionamientos de Vallejo se centraron en la megarreforma, la que calificó como “otra forma de castigo” a las familias trabajadoras.

    “Ya vimos que se les subió la bencina a las familias trabajadoras, de ingresos bajos e ingresos medios. Las perjudicaron. Eliminaron o disminuyeron la frecuencia del transporte público. Están reduciendo las capacidades del Estado para llegar con servicios sociales a las familias”, acusó.

    A la vez, desdramatizó el desorden en la actual oposición, al señalar que “más allá de las diferencias tácticas, ha logrado estar unida en un objetivo que es evitar que estas reformas tan dogmáticas e impuesta por el ministro de Hacienda (Jorge Quiroz) termine perjudicando a la gran mayoría del país”.

    Otros dardos al gobierno

    La militantes del PC también respondió a los emplazamientos del biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, que apeló a la valentía para buscar apoyos de la oposición en la megarreforma.

    “Yo creo que la discusión sobre valiente o cobarde está más bien en la derecha. No sé si el ministro busca trasladar esta conversación a la oposición para distraer sus propias tensiones internas, pero no he visto ese tipo de dilemas en la oposición”, retrucó.

    Luego reforzó que lo que propone La Moneda de Kast es una agenda replicada de la ultra derecha internacional.

    “No hay que leer mucho para darse cuenta que es una agenda coordinada a nivel internacional. Esto es la ultraderecha. Esto no es la derecha tradicional que conocíamos. Esto es una agenda ultra, que tiene un propósito, que es sumamente ideológico, que es más bien impositivo. Que no busca necesariamente los consensos para darle estabilidad y certidumbre al país, sino que busca imponer esta agenda a ultranza y con recetas que ya están super probadas que no han funcionado”, remarcó.

    Santiago, 8 de julio 2026. Servel realiza el lanzamiento del Observatorio de Violencia Digital contra las Mujeres en Politica. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Las críticas de Vallejo igualmente giraron en torno al diseño del Ejecutivo en las vocerías de gobierno.

    “Lo que he visto es que han decidido como eliminar las vocerías formales, institucionales del gobierno. Y yo creo que eso le hace mal a la institucionalidad democrática del país. Esto no es un problema comunicacional, es un problema político, de diseño del gobierno”, sostuvo.

    No solo eso. La exportavoz de gobierno además cuestionó las propuestas del Ejecutivo en el proyecto de sala cuna universal e hizo un duro juicio en materia de seguridad. Y desestimó las auditorías y críticas a la era Boric.

    “El gobierno tiene que saber que su tarea es gobernar, más que basar todo en echarle la culpa al gobierno anterior. Y al parecer todas sus estrategias se han basado en responsabilizar de todo al gobierno anterior con instrumentos que han sido poco serios. Por ejemplo, la acusación constitucional que empujó a un sector de la derecha, principalmente de la ultraderecha, que no prosperó, porque evidente que no tenía argumentos, se basaba en mentiras, se basaba en desinformación. Y ahora estas estrategias que son más de marketing sobre las auditorías, que han tenido incluso muchos reparos, en vez de aprovechar las herramientas de auditoría para fiscalizar como corresponde, para mejorar la transparencia, se utilizan como estrategia político-comunicacional”, zanjó.

    Más sobre:Camila VallejoServelAntonia OrellanaObservatorio de Violencia Digital contra las Mujeres

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