Diputados UDI acusan “ingenuidad” de Paulina Núñez (RN) por mesa con la oposición para megareforma y exigen fin de negociaciones

Una actitud “ingenua” por parte de la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), debido a la mesa de diálogo que ha impulsado con la oposición para recoger su propuestas para la megarreforma, acusaron la jefa y el subjefe de la bancada de diputados UDI, Flor Weisse y Sergio Bobadilla, respectivamente.

Al respecto, los diputados UDI calificaron como un “error” y una “pérdida de tiempo” que algunos integrantes del oficialismo sigan buscando acuerdos con la izquierda, sobre todo considerando que, en el caso de la Bancada del PS, ya anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) para frenar dicha iniciativa.

En ese sentido, los diputados Weisse y Bobadilla recordaron las declaraciones que hicieron a fines de abril, cuando calificaron como un “error político” la decisión del Gobierno de sentarse a conversar con las bancadas del Frente Amplio (FA) y del Partido Comunista (PC), asegurando que “lamentablemente, el tempo nos terminó dando la razón, porque mientras algunos en el oficialismo apoyaban abrir estas instancias de diálogo, la oposición seguía preparando distintas estrategias para bloquear el proyecto”.

“ Resulta difícil entender que todavía haya algunos parlamentarios de nuestro sector que crean que sí es posible alcanzar un gran acuerdo con la oposición , que desde el primer día se ha concentrado más en cuestionar y obstaculizar este proyecto de ley en vez de presentar propuestas responsables y serias para perfeccionarlo. Lo que hemos visto durante las últimas semanas es exactamente lo mismo que advertimos hace más de dos meses: crí=cas permanentes, anuncios de requerimientos ante el TC y un constante intento por dilatar la tramitación de la reforma. Por lo mismo, creemos que ha existido una actitud absolutamente ingenua por parte de la presidenta del Senado y de quienes han insistido en mantener estas instancias de diálogo, porque los hechos han demostrado que la izquierda nunca tuvo una verdadera voluntad de llegar a un acuerdo amplio con el Gobierno”, señalaron los parlamentarios.

Los integrantes de la UDI aseguraron que el reciente anuncio de la bancada del PS de recurrir al TC, así como las diferencias públicas que quedaron en evidencia al interior de la oposición, terminan -a su juicio- por demostrar que “lo único que han conseguido estas instancias de diálogo ha sido retrasar una reforma que el país y, sobre todo, las familias chilenas, necesitan con mucha urgencia”.

Por lo mismo, Weisse y Bobadilla llamaron a todo el oficialismo a “recordar” que “los chilenos eligieron un programa de gobierno que apunta a recuperar el crecimiento económico, incentivar la inversión y volver a generar empleos, por lo que si queremos cumplir con ese mandato, lo que corresponde es despachar a la brevedad este proyecto, para así sacar al país del estado de letargo en que se encuentra”.

“Esta reforma representa una oportunidad concreta para sacar a Chile del estancamiento económico que heredamos del gobierno anterior, recuperar la confianza para invertir y generar miles de nuevos puestos de trabajo. Pero cada semana que se pierde intentando convencer a quienes ya anunciaron que recurrirán al TC, es una semana menos de crecimiento, inversión y oportunidades para las familias de nuestro país. Por eso, todo el oficialismo debe actuar con convicción y concentrar sus esfuerzos en sacar adelante este proyecto lo antes posible”, concluyó la jefa y el subjefe de la bancada de la UDI.