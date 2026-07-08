Saiko anuncia gira nacional en agosto con shows en Santiago, Temuco, Valdivia y Puerto Montt

Con una carrera consolidada dentro de la música chilena y una propuesta que ha sabido mantenerse vigente a través del tiempo, Saiko vuelve a los escenarios con una gira que recorrerá distintas ciudades del país y que busca reafirmar el vínculo construido con su público a lo largo de los años. El espectáculo reunirá canciones que han marcado generaciones junto a nuevas interpretaciones y la energía que caracteriza cada una de sus presentaciones en vivo, proyectando una etapa de renovación y continuidad para la banda.

El tour contempla presentaciones en Santiago, Temuco, Valdivia y Puerto Montt, en una ruta que refuerza el vínculo histórico de la banda con sus audiencias a lo largo de Chile. Cada show promete un recorrido por distintas etapas de su discografía, combinando clásicos que han marcado generaciones con material reciente que da cuenta de su evolución artística.

A estas fechas confirmadas se suman nuevas paradas dentro de la gira, las que serán anunciadas próximamente a través de los canales oficiales de la banda, ampliando así un recorrido que busca abarcar distintas regiones del país y fortalecer el reencuentro con sus seguidores.

Desde la banda destacan que este nuevo ciclo en vivo representa una oportunidad para reconectar con el público desde un lugar más cercano y emocional, en un formato que pone en valor tanto la trayectoria como la vigencia de su propuesta musical.

“Estamos muy contentos de volver a girar por Chile con nueva música y reencontrarnos con distintas ciudades. Nos encontramos en una etapa que queremos compartir en vivo, junto a canciones que han sido parte de nuestra historia y algunas que han dado a luz recientemente”, señala el grupo.

La gira comenzará en la capital con un show en Club Chocolate, para luego continuar hacia el sur del país con presentaciones en espacios reconocidos por su cercanía y energía en vivo, consolidando una experiencia íntima y directa con el público.

FECHAS DE LA GIRA SAIKO – AGOSTO

1 de agosto – Santiago

Club Chocolate

Tickets disponibles en Passline

5 de agosto – Temuco

Casa Birra

Tickets disponibles en PortalTicket

7 de agosto – Valdivia

Teatro Regional Cervantes

Tickets disponibles en Passline

8 de agosto – Puerto Montt

Bar Baradero

Tickets disponibles en Passline