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    Escándalo en el tenis chileno: IND inicia supervigilancia sobre la Federación por presuntos “clubes de papel”

    La nueva administración de Milovan Kegevic enfrenta un complejo escenario frente a las diversas denuncias por eventuales irregularidades en el proceso eleccionario y en la conformación de las asociaciones que llevaron al triunfo al viñamarino.

    Por 
    Matías Parker
     
    Carlos González Lucay
    La Federación de Tenis vive un complejo momento. Pablo Vásquez R.

    A un mes de haber ganado las elecciones, Milovan Kegevic aún no puede asumir como presidente de la Federación de Tenis, luego de que cuatro miembros del directorio renunciaran a su cargo y una quinta persona fue rechazada por tener condenas penales por apropiación indebida.

    A ello se suman una serie de acusaciones como la conformación de clubes de papel para sostener a asociaciones con derecho a voto, las que precisamente llevaron al dirigente viñamarino a la testera. Además, existen dudas sobre la veracidad de los títulos universitarios del timonel y de la secretaria Valentina Marín.

    Frente a los sucesos denunciados, el IND decidió intervenir enviando un oficio a la Fetech este martes 7 de julio. El documento firmado por Luciano Rojas, jefe del Departamento de Fiscalización y Control de Organizaciones Deportivas (S), anuncia que iniciará un proceso de supervigilancia frente a la entidad.

    La resolución se basa “ante posibles incumplimientos a la normativa legal, reglamentaria y estatutaria por parte de su Federación, y con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley N° 19.712 asociadas al régimen especial de Federaciones Deportivas Nacionales".

    En el escrito, al que tuvo acceso El Deportivo, se señala como principal denuncia que “la Federación mantendría afiliada a asociaciones que carecen de infraestructura deportiva real, funcionando como clubes de papel, sin canchas, implementos ni actividad federativa efectiva. En particular han señalado al Club Los Aromos, parte de la Asociación de Tenis de Valparaíso”.

    Por este motivo, a la Fetech se le solicitó el libro de registro de socios y el documento que acredite su afiliación a la Federación Internacional o al Comité Olímpico y Paralímpico, además de antecedentes de las asociaciones miembro y antecedentes de las comisiones de la Fetech, entre otras materias administrativas.

    Renuncia Guillermo Gómez

    Una de las incógnitas de la nueva administración era el futuro del head coach Guillermo Gómez, quien este lunes presentó su renuncia por profundas diferencias con Kegevic y que se acentuaron tras una reunión sostenida el 3 de julio en las dependencias de la federación.

    “Considero imposible continuar ejerciendo mis funciones cuando las decisiones de carácter político terminan prevaleciendo sobre los criterios técnicos. Estoy convencido de que el desarrollo deportivo debe sustentarse en proyectos de largo plazo, construidos sobre bases técnicas sólidas y con respeto por los procesos”, expresó.

    Fernando González y Hans Gildemeister son los candidatos que la Fetech evalúa para reemplazar al también entrenador de Tomás Barrios. Sin embargo, todo dependerá de lo que las autoridades deportivas determinen frente a las graves acusaciones que enfrenta Kegevic y la validez del proceso eleccionario que lo puso en el poder, tomando en cuenta que solo existen cuatro de nueve directores en funciones, lo que en teoría impide avanzar en cualquier decisión.

    Asimismo, la cuestionada nueva administración anunció una auditoría externa por presuntas irregularidades en contratos suscritos por la administración anterior.

    Más sobre:TenisFetechINDMilovan KegevicLuciano RojasGuillermo GómezFernando GonzálezHans Gildemeister

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