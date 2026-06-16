Escándalo en el tenis chileno: renuncian tres directores e inhabilitan a una integrante de la mesa de Milovan Kegevic

El tenis chileno vive un delicado momento que se ha visto agudizado tras la elección de Milovan Kegevic como presidente de la Federación tras superar a Juan Bugueño. El nuevo timonel actualmente enfrenta una causa penal por apropiación indebida del club Valle Dorado, donde se le acusa de falsificar una firma, y en su historial tiene denuncias por violencia intrafamiliar, entre otras situaciones.

El viernes pasado el dirigente intentó constituirse en la Fetech, aunque su periodo oficialmente comienza el 27 de junio. A las oficinas de Cerro Colorado llegó acompañado por cuatro guardias y la tesorera Úrsula Cortés, la secretaria general Valentina Marín y el director Gabriel Dimarco, todos de la Quinta Región. Pero no pudo hacer mucho debido a que en el camino renunciaron tres directores y otra directora fue inhabilitada.

Quienes dieron un paso al costado, por “visiones irreconciliables” fueron Francisco Puelma, presidente de la Asociación Metropolitana de Tenis Oriente, Cristóbal O’Ryan, timonel de la rama de tenis de la UC y María Eugenia Fernández, extenista. Todos ellos, opositores a Kegevic.

Según pudo conocer El Deportivo, entre las razones que esgrimieron los renunciados integrantes, se encuentra la poca representatividad de las 13 asociaciones que eligieron los cargos (no se vota por listas), ya que estas entidades en algunos casos están compuestas por muy pocos clubes. “Son de papel”, argumenta una de las personas que renunció.

Además, fue impugnada la contadora auditora María Lorena Escobar, quien iba a asumir como directora de la lista de Kegevic, pero fue inhabilitada por haber sido condenada por apropiación indebida de dineros en 2007. Además, también aparece mencionada en la demanda de Valle Dorado.

También pesan cuestionamientos de parte de los renunciados hacia el origen del título profesional de Valentina Marín, quien se impuso a Guillermo Piedrabuena Keymer. De hecho, fue presentada una impugnación en la que acusan que la integrante de la lista de Kegevic presentó el certificado de ingeniero en Marketing Digital de la Universidad Bolivariana. Sin embargo, afirman que dicha carrera nunca la impartió dicha casa de estudios, la que actualmente se encuentra en proceso de cierre por orden del Ministerio de Educación.

y el IND no descarta investigar a fondo la composición de las entidades que hoy deciden el futuro del tenis chileno.

La repartición de Copa Davis

Dentro de las promesas de campaña de Kegevic se encuentra el reparto de utilidades de la Copa Davis, lo que no solo tiene inquietos a quienes renunciaron, sino que a los propios integrantes del equipo.

El timonel defendió la idea en una entrevista con El Deportivo. “Hay gente malintencionada que dice ‘oye, le ofreciste dos millones y medio de pesos a cada asociación’. Yo ofrecí que el 60% de los recursos y utilidades de la Copa Davis quedaban para la federación y el 40% se repartía entre todas las asociaciones del país”, expresó.

“Obviamente hay dineros que son del IND y que esos tienen que ser cuadrados y calzados de acuerdo a lo que se hace en el proyecto, pero sí los dineros de la ITF y los dineros de los auspicios pueden ser utilizados de la manera que uno estime conveniente. Entonces, dicen ‘por qué ofreció dos millones y medio’, que es lo que más o menos debería recibir cada asociación. O sea, para mí es un chiste. Si pudiera pasarle 50 millones a cada asociación para arreglar su situación, lo haría”, agregó sobre esta decisión.