Milovan Kegevic, nuevo presidente de la Fetech: “Falta una conversación con Nicolás Massú y ahí vamos a sacar conclusiones”

Después de una reñida elección, Milovan Kegevic se transformó en el nuevo presidente de la Federación de Tenis de Chile por los próximos cuatro años. Con un perfil controvertido, el dirigente viñamarino llega a un puesto que, según propia confesión, buscaba hace más de una década. Aquí habla en profundidad sobre sus desafíos y de los problemas judiciales que ha enfrentado en los últimos años.

¿Cómo se da su llegada a la Federación?

Es un premio a la constancia por hacer bien las cosas. Los que decidieron fueron los presidentes de las distintas regiones del país y uno se queda tranquilo porque decidieron de acuerdo a lo que ellos han visto que he hecho y que estoy tratando de proyectar, a través de un plan de desarrollo. Voy con un equipo muy bueno de profesionales. Sabemos de qué se trata esto. Hoy el tema son las regiones y que exista un puente que hoy está cortado entre ellas y la federación. Sé que mucha gente quiere que me vaya bien y también hay gente que quiere que me vaya mal.

¿Cómo evalúa la gestión de Sergio Elías?

El Milovan del día sábado que nace con esta elección es muy distinto al que había anteriormente. Ese día nos dimos unos abrazos que fueron cómplices, fraternos; que fueron de verdad. Obviamente, demuestra que estamos dando vuelta la página con algunas cosas que dije. Ese día le pedí disculpas a Sergio Elías por muchos encontrones que tuvimos. Pero para mí cualquier encontrón son cosas del deporte. Es un past president que hay que respetar y le dije que quiero que esté al lado mío en la Copa Davis, como otros otros past presidents. También tuve encontrones con José Hinzpeter y hoy ya se dio vuelta la página. Cuando Franco Squillari te dice que el desarrollo de los argentinos fue en el periodo 2010 y dos mil y tanto, que fue en el periodo de José Hinzpeter, donde había 21 M15 al año, te hace reflexionar y decir “pucha, a lo mejor nos dejamos llevar por la impetuosidad y la pasión que tengo”. Hoy hay que actuar con tranquilidad, llevar la fiesta en paz y que nos podamos unir.

No es sencillo...

No soy el mismo jovencito que peleaba con todo el mundo, ahora hay que llevar esto de la mejor manera y someterme a las reglas del juego. Mi programa va al rescate de los menores y tiene como base el contacto directo con las distintas asociaciones; quiero componer comisiones, porque en realidad ellas se lo merecen. Y yo honestamente estoy en un cargo, y lo digo con todas sus letras, que me lo merezco. Entonces, quiero que me acompañen los presidentes y obviamente tenemos un tema también en Copa Davis que es súper importante. Con Nicolás Massú vivimos una vida juntos cuando niños en el Club Unión y en Valle Dorado. Para mí, Nicolás siempre va a ser el capitán de Copa Davis.

Usted comentó que sería un lujo contar con Fernando González en la Copa Davis. ¿No le complica eso?

A ver, todos saben que acostumbro a ser bien frontal y bien derecho con mis cosas. No voy a esconder jamás que me encantaría tener a Nicolás Massú, a Fernando González y a Marcelo Ríos. Ahora hay que pensarlos juntos, pero no revueltos. No sé... Sí estoy abierto a muchas cosas, pero yo me tengo que cuadrar con mi capitán. Es un tema que hay que conversarlo y hay que ver en realidad cómo podemos llevar este tema de la mejor manera posible. Hay un consejo de presidentes de las asociaciones que también tengo que escuchar.

¿Pero no cree que una declaración así podría ser incómoda para Massú?

Nicolás sabe la amistad que hay, hay una conexión directa. Nuestros papás se conocen desde que tengo uso de razón. Así que es un tema que se va a ir dilucidando paso a paso. Nicolás hoy está en su proyecto con un nuevo jugador y me parece fantástico, pero sí falta una conversación con el capitán y ahí vamos a sacar las conclusiones.

¿Entonces aún no ha tenido esa conversación?

Todavía no la he tenido. Ha habido mensajitos, pero nada más que eso. Tenemos que sentarnos a conversar personalmente. A lo mejor voy a tener que ir a verlo, pero mi primera conversación es con Nicolás. Como te digo, nos conocemos desde muy chicos, salimos del mismo colegio, conozco a Jorgito Andrés, a Stéfano. Hay confianza absoluta; no es que a uno no lo conozcan.

En cuanto al cargo de head coach que hoy ocupa Guillermo Gómez, ¿habrá cambios?

Quiero escuchar a Guillermo Gómez, no lo he escuchado hace bastante rato. Tenemos un WhatsApp en común y no lo he escuchado. Tampoco me ha felicitado por el cargo, pero bueno, son cosas que de cierta forma uno las entiende también. Yo sé que obviamente Guillermo no estaba conmigo... Como te digo, soy bastante frontal y domino algunas situaciones, pero sé que hay que conversar y que va a llegar el minuto en que me siente con Guillermo y vamos a planificar. Cualquier resolución siempre va a ir de la mano del directorio de la federación y del consejo de presidentes.

Sergio Elías afirmó que está avanzado un terreno en Los Dominicos para instalar a la federación. ¿Seguirá con ese plan?

Nosotros como directorio electo nos constituimos el día viernes en la Federación de Tenis de Chile, ubicado en Cerro Colorado e inmediatamente vamos a tomar contacto con la gente que trabaja en la Federación, para que estén tranquilos que aquí en realidad no va a haber cambios por el momento. No hay sangre en el ojo ni mucho menos. Después, me voy a juntar con el presidente de la Junta de Vecinos y si es necesario voy a hablar con el Presidente de la República y ministros de todo porque queremos una tranquilidad para Cerro Colorado y poder arreglar las canchas para hacer campeonatos. Además, queremos ver si nos pasan unos contenedores habitacionales para traer a los niños de regiones.

¿Entonces el terreno de Los Dominicos queda en pausa?

No hay algo formal. Si nos hubiesen mostrado una carta de intención de que existe la posibilidad de que nos entreguen los terrenos, estaríamos hablando del tema. Pero no hay algo formal. Pero también una amiga de un holding que tiene unos terrenos en Noviciado, a cinco minutos del aeropuerto y a 10 del centro, y está la posibilidad de hacer un acuerdo para un centro deportivo ahí. No lo descarto. Además, hay terrenos de las Fuerzas Armadas con más de 60 canchas y para ello me reuní con el ex general Ricardo Yáñez. Conversamos de todo y se va a incorporar a nuestro equipo para apoyarnos en temas de seguridad, en temas de apoyo a los menores. Tiene ideas increíbles en cuanto a la Asociación de Municipalidades, tener ambulancias en los campeonatos, en cuanto a seguridad, y que Carabineros que tenga una función activa en cuanto a prevención de delitos.

También salieron a la luz una serie de juicios que usted mantuvo, causas por violencia intrafamiliar, conducción en estado de ebriedad... ¿Cómo responde a eso?

Tengo una hija que viene desde el año y ocho meses con un cáncer maxilofacial. Tiene 23 años y actualmente vivo con ella. La próxima semana se tiene que operar. Y en algún minuto de la vida tuvimos un encontrón fuerte. Yo le regalé una casa para que viviera con su abuela y ella me dijo que iba a vender la casa, lo que significaba que mi madre se tenía que ir a un centro de acogida de abuelitos. Tuvimos una pelea bastante potente. Reconozco que la insulté, no fue la forma quizás, pero si tú me hablas de efectividad, bajó las revoluciones. Ella sigue en la casa con su abuela, nos amamos y hablamos a cada rato. Dimos la vuelta a la página. No fue más que eso. Me arrepiento, pero también si no lo hubiera hecho, habría vendido la casa y tendría un problema mayúsculo con mi madre. Y para mí son ellas dos el motor de mi vida y, como te digo, no ha pasado nada y en este minuto estoy preocupado su operación (...). Yo espero que los papás del tenis entiendan la situación. Fue una salida de madre...

También hay otras causas abiertas en la Justicia. ¿Qué tiene que decir sobre eso?

Hay algunos temas, nimiedades... Yo pertenezco a una ONG que lucha por el desarrollo de Quintero y el medioambiente. Se recibió hace un tiempo ropa para regalar a los pescadores y hay algunas cosas que cerrar con la aduana con respecto a papeles, códigos arancelarios. Hay unas cosas que no se han cerrado, pero todo se enmarca en ayudar. También hubo un problema con una minera, donde trabajé. y alguien me dijo “eres famoso, te voy a tirar una querella”. Me da lo mismo, le dije. El Milovan tú sabes cómo es, un poquito impetuoso (...). Mandé a la cresta en algún minuto a gente y esa gente tomó revanchismo y al final se solucionó todo, no le debo ningún peso a nadie. Ya no soy representante legal de la ONG.

El nuevo directorio de la Federación de Tenis de Chile. Foto: Matías Salas Orrego. MATIAS SALAS ORREGO

En un momento hubo problemas con los estatutos de la Asociación de Viña del Mar. ¿En qué está eso?

Cuando empezamos, había unas asociaciones paralelas. Hay que recordar que mi asociación me la pasaron en una carpeta antigua con un lápiz Bic y eso se transformó en Valle Dorado, hoy tenemos 10 canchas, centro de alto rendimiento, salones para 2.000 personas. Hay niños que vienen de distintos lugares de Chile, tenemos a Agustina González y Fernanda Peirano, las dos chicas que lideran el ranking nacional.

Usted ha dicho que va a poner énfasis en el circuito de menores.

Hoy en día tengo la preocupación de dar un buen servicio al ranking, a los niños, tengo la ilusión de querer llevar los mil niños que pertenecen al ranking nacional de menores, los quiero invitar gratis a la Copa Davis, los quiero recibir yo. Quiero que lleguen en buses de distintas partes, estoy comprometido con todos los presidentes de asociaciones. Entonces hay gente malintencionada que dice “oye, le ofreciste dos millones y medio de pesos a cada asociación”. Yo ofrecí que el 60% de los recursos y utilidades de la Copa Davis quedaban para la federación y el 40% se repartía entre todas las asociaciones del país.

¿Y eso lo permiten los estatutos?

Eso se puede hacer. Obviamente hay dineros que son del IND y que esos tienen que ser cuadrados y calzados de acuerdo a lo que se hace en el proyecto, pero sí los dineros de la ITF y los dineros de los auspicios pueden ser utilizados de la manera que uno estime conveniente. Entonces, dicen “por qué ofreció dos millones y medio”, que es lo que más o menos debería recibir cada asociación. O sea, para mí es un chiste. Si pudiera pasarle 50 millones a cada asociación para arreglar su situación, lo haría. Imagínate si Madrid o Barcelona recibieran esa plata, sería un hazmerreír. Pero esto guste o no, se hace con recursos. Y hay asociaciones que no tienen dinero ni siquiera para moverse o no tienen las lucas para las cajas de pelotas, para el agua...

Usted tiene una buena relación con Hans Gildemeister. ¿Planea sumarlo a alguna instancia?

Me mandó un mensajito muy lindo Hans, llegando de Roland Garros. Todos lo vimos ahí, que se sacó fotos con Yannick Noah, con otros grandes. No podemos desaprovechar una persona así. Es una persona que respeto y que le va a ayudar al sistema deportivo, pero hay que ver obviamente, hay que hablar con la gente primero que está, y ver cómo podemos hacer el ingreso de todos. Mi gran sueño sería tener a Hans, Jaime Fillol, Pato Cornejo... o todos. Pero sé que tengo que tener cuidado. O sea, una cosa es lo que Milovan piensa, lo que quiere, pero uno de los problemas que tuvo la administración pasada fue no habernos escuchado nosotros mismos y no quiero cometer ese mismo error.