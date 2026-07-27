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    Balance de sistema frontal: a nivel nacional existen 23 personas damnificadas, 35 albergadas y 199 aisladas

    Actualmente, no se reportan personas lesionadas, desaparecidas ni fallecidas, y desde Senapred reportaron que han emitido cuatro mensajes SAE, a las regiones de Biobío, por alerta de crecidas para los ríos Pichilo y ribera del Laja, y en Ñuble para el río Perquilauquén.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) entregó un nuevo balance del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país, el que continúa generando impactos entre las regiones de Valparaíso y Los Ríos, aunque las mayores afectaciones se concentran en Maule, Ñuble y Los Ríos.

    Según indicaron desde el organismo, a nivel nacional existen 23 personas damnificadas, 35 albergadas, 199 aisladas, 10 viviendas con daño mayor, 10 con daño menor y 170 con daños en evaluación. Además, no se reportan personas lesionadas, desaparecidas ni fallecidas.

    La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, indicó que “esta jornada realizamos una mesa técnica, junto al subsecretario del Interior (Máximo Pavez), en donde revisamos los cursos de acción que se están implementando a nivel regional, producto del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur. Las novedades de emergencia han estado asociadas a las crecidas y desbordes de cursos de agua, las que han ocasionado anegamientos e interrupción de caminos, principalmente en zonas del tramo entre O’Higgins y los Ríos”.

    “Desde Senapred se mantiene el monitoreo permanente de las condiciones de riesgo, activando desde el fin de semana y de manera preventiva, al momento, cuatro mensajes SAE, a las regiones de Biobío, por alerta de crecidas para los ríos Pichilo y ribera del Laja, y en Ñuble para el río Perquilauquén”, añadió Cebrián.

    Regiones más afectadas

    En detalle, en la región del Maule se registran las mayores afectaciones a personas, con seis damnificados y 129 personas aisladas. Asimismo, se reportan dos viviendas con daño mayor y siete con daños en evaluación.

    Entre las emergencias destacan el aislamiento de familias en San Clemente por el aumento del caudal del estero Tricahue y evacuaciones preventivas en Pelarco por la crecida del río Lircay.

    Junto con ello, es la región que tiene activa una alerta roja por el actual sistema frontal.

    Mientras que en Ñuble es donde hay mayor número de personas afectadas, que son 17 damnificados, 35 albergadas y 48 aisladas, también acumula ocho viviendas con daño mayor y 129 con daños en evaluación, y estas afectaciones se concentran en las comunas de San Nicolás, San Carlos y Ñiquén.

    Por su parte, en Los Ríos se presentan 10 viviendas con daño menor y 34 con daños en evaluación. En la comuna de Valdivia preocupa un deslizamiento de tierra cercano a una torre de alta tensión, mientras que en Corral se registró un deslizamiento que fue contenido por equipos municipales.

    Respecto a las alertas que se mantienen vigentes, son:

    • Cinco alertas rojas por desbordes y crecidas en Maule, Ñuble y Biobío.
    • Seis alertas amarillas, principalmente por evento meteorológico y crecidas de ríos.
    • Siete alertas tempranas preventivas entre la Región Metropolitana y Los Ríos. Además, siguen vigentes avisos de la Dirección Meteorológica por precipitaciones, tormentas eléctricas, viento y riesgo de remociones en masa.

    Estado de rutas

    Persisten múltiples interrupciones por inundaciones, desbordes y socavones:

    • O’Higgins: siete rutas con cierres preventivos por inundaciones y crecidas de esteros.
    • Maule: cortes por desbordes, anegamientos y la pérdida del puente Trayenco, que mantiene familias aisladas.
    • Región Metropolitana: socavones en el sector Quebrada Honda, en Las Condes.
    • Ñuble: cinco rutas con cortes por desbordes o crecidas de ríos, además de interrupciones por socavón y/o anegamientos.
    • La Araucanía: permanece cerrado el Complejo Fronterizo Pino Hachado.
    • Los Ríos: Se reporta un socavón en la ruta T-29 y el colapso de una alcantarilla en Paillaco.

    Sistemas frontales

    El meteorólogo Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), indicó que “el sistema frontal está llegando a la zona central en estos momentos. Esperamos que las precipitaciones se inicien hacia el fin de este día lunes y se prolonguen por lo menos desde la región de O’Higgins, Valparaíso, hasta la madrugada y parte de la mañana de este martes”.

    “Lo que es del Maule hasta el Biobío, hasta la mañana de este día martes. De ahí en adelante, por lo menos tenemos una ventana de dos días, que sería el miércoles y el jueves, para que arribe otro sistema frontal, ya hacia el día, inicialmente jueves, de Araucanía al sur. Y lo que es viernes y sábado, justamente estaría llegando acá, ya a la zona más centro”, añadió.

    Asimismo, explicó que “con respecto a la diferencia de este sistema frontal con el que se avecina, la verdad es que este viene, si bien parte con una partícula de isoterma cero más alta de lo normal para invierno, ha ido bajando paulatinamente para estar ya en estos momentos en rangos más normales para la época, así que debería estar nevando, por lo menos en los sectores que acostumbran a nevar en invierno, en toda la zona central, y va a quedar con algunos chubascos de nieve en las próximas 24 horas”.

    Más sobre:SenapredValparaísoLos RíosMauleÑubleLos Lagos

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