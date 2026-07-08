Aseguran que Irán invitó a cerca de 400 influencers extranjeros para cubrir el funeral de Jamenei

Oraciones masivas durante el segundo día de las ceremonias fúnebres de Alí Jamenei en la Gran Mosala de Teherán. Foto: Archivo

“El funeral de (Alí) Jamenei demuestra que en Teherán ‘todo sigue igual’”. Crítico declarado del gobierno islámico iraní, Potkin Azarmehr, periodista de investigación y documentalista británico originario de Irán, tituló así la columna de opinión que publicó el lunes en el portal del Middle East Forum -un think tank conservador estadounidense- a propósito de la despedida del asesinado Líder Supremo de la República Islámica.

“La principal prioridad del régimen iraní al organizar el tan postergado funeral del difunto Líder Supremo Alí Jamenei no era simplemente llorar a su ‘líder mártir’, sino más bien proyectar fuerza, continuidad y unidad, tanto ante el público iraní como ante el mundo exterior”, inicia su columna Azarmehr.

Y asegura: “Al funeral asistieron pocas figuras internacionales de alto nivel, a pesar de que se habían enviado invitaciones a más de 100 países. Ningún jefe de Estado de los dos principales socios estratégicos de Irán, Rusia y China, estuvo presente. En cambio, la lista de invitados consistió principalmente en funcionarios de menor rango de los Estados que enviaron una delegación, representantes de los talibanes, altos cargos de las organizaciones afines a Irán y un grupo de activistas proiraníes e influencers en las redes sociales”.

La presencia de influencers también fue destacada el medio Iran Wire, que asegura que, coincidiendo con las ceremonias fúnebres de su difunto líder, la República Islámica invitó a un grupo de influencers y activistas de redes sociales no iraníes, “con un historial de apoyo a las políticas del régimen”, a cubrir el evento. “Esta iniciativa se interpreta como una continuación de la estrategia estatal de utilizar figuras extranjeras para reproducir y difundir su discurso oficial a través de medios de comunicación y plataformas digitales globales”, precisó.

Mohammad Mehdi Imanipour, jefe de la Organización de Cultura y Relaciones Islámicas, confirmó la magnitud de esta operación en una entrevista con la agencia de noticias Tasnim, afiliada a la Guardia Revolucionaria Islámica, afirmando que aproximadamente 400 blogueros e influencers extranjeros fueron llevados al país para cubrir el funeral.

“Esta iniciativa neutralizó eficazmente el ataque mediático de Occidente, que intentaba mostrar una realidad completamente diferente de la sociedad iraní”, apuntó Imanipour.

Según Iran News, entre las personalidades extranjeras que estuvieron presentes en las ceremonias se contaban Bushra Sheikh, una influencer británico-paquistaní; Salman Haddad, un activista mediático libanés; Ehsan Asif, un periodista paquistaní; Hussein Farhat, un periodista libanés; Sakina Dattoo, una activista mediática británica; Mohamed Ahmeid, un periodista libio; y Zael Brai, un activista mediático de los Balcanes. “Medios de comunicación afines al Estado, incluida la agencia de noticias Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria Islámica, han difundido repetidamente videos protagonizados por estas personas”, detalló.

Footage shows the children of the late Iranian Supreme Leader Ali Khamenei attending his funeral ceremony at the Imam Khomeini Grand Mosalla in Tehran, as mourners and officials gathered to pay their final respects.



The event marks the beginning of six days of funeral ceremonies… pic.twitter.com/ktgnlheHTQ — Middle East Eye (@MiddleEastEye) July 5, 2026

Por su parte, Iran International informó que varias figuras estadounidenses afines al régimen iraní afirmaron haber asistido a los funerales de Jamenei en Teherán, entre ellas el influencer Jackson Hinkle, el funcionario local de Vermont Christopher Helali y la activista Calla Walsh.

Hinkle, influencer estadounidense afín al régimen iraní, declaró sentirse “honrado” de haber asistido a la ceremonia fúnebre junto al comentarista de la televisión estatal iraní Mohammad Marandi.

“Fue un honor compartir el día con el profesor Marandi en el último adiós a Sayyed Alí Jamenei”, escribió Hinkle en X.

En los últimos años, estos influencers han apoyado sistemáticamente los objetivos de política interna y externa de la República Islámica, incluyendo su estrategia regional de influencia, el conflicto de Gaza y su confrontación con Israel y Estados Unidos, ya sea viajando a Irán o produciendo contenido específico en línea. Varios de ellos han aparecido previamente en programas de la televisión estatal iraní o han asistido a conferencias internacionales organizadas por el gobierno, asegura Iran Wire.

❤️🇮🇷 I paid my respects to Imam Ali Khamenei today at the funeral procession in Iran pic.twitter.com/xBhl3n23l4 — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinkle) July 3, 2026

Videos y fotografías compartidos por estos influencers confirman su presencia en el cortejo fúnebre en Teherán, donde documentaron diversas etapas del evento. Gran parte de su contenido publicado se centra en mostrar la magnitud de la multitud, enfatizando el tema del “apoyo popular” al sistema gobernante y replicando la retórica promovida por el Estado, agrega el medio.

“La República Islámica tiene un historial bien documentado de utilizar voces extranjeras afines ideológicamente para legitimar sus posturas geopolíticas oficiales. Invitar a activistas e influencers de medios extranjeros a cubrir elecciones, mítines patrocinados por el Estado, aniversarios revolucionarios y giras de prensa cuidadosamente seleccionadas constituye un pilar fundamental del aparato de poder blando de Teherán, cuyo objetivo es moldear la opinión pública más allá de sus fronteras”, enfatiza el medio.

Y concluye: “El despliegue de estas figuras digitales en el funeral de Jamenei se produce en un contexto en el que los medios estatales y las instituciones gubernamentales trabajan intensamente para presentar la procesión como una muestra de la profunda lealtad popular tanto al sistema como al recién nombrado Líder Supremo. Esta imagen cuidadosamente elaborada se difunde simultáneamente a través de los canales de televisión nacionales y las cuentas personales en redes sociales de estos socios extranjeros”.