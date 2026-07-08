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    Miembros de la OTAN restan importancia a las críticas de Trump y aseguran que Europa cumple sus deberes en defensa

    el primer ministro de Bélgica, Bart de Wever, ha lamentado que Trump siga siendo “muy crítico” con la OTAN porque, en su opinión, “los países europeos han respondido a su demanda".

     
    Foto: bandera de la OTAN en un ejercicio militar realizado en Letonia, en 2019.

    Los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN han restado importancia este miércoles a las críticas que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vertido contra ellos de cara a la cumbre de la Alianza de Ankara, esgrimiendo que los aliados ya están asumiendo una mayor responsabilidad en su propia seguridad y están reequilibrando la carga financiera de la organización.

    Los líderes han respondido así a las críticas del inquilino de la Casa Blanca, que ha afirmado que sigue “decepcionado” con la OTAN por no haberle ofrecido ayuda en su ofensiva contra Irán y por no gastar lo suficiente en materia militar, y que ha llegado a decir que si la cumbre no la hubiera organizado su “amigo” Recep Tayyip Erdogan, lo mismo ni habría acudido.

    “Estados Unidos es el socio más importante (de la OTAN) y no cambia porque un presidente sea un poco crítico hacia la organización. Trump es muy crítico hacia la organización, se expresará sobre ello sin duda, le escucharemos, pero ello no cuestiona la existencia de la Alianza, en absoluto”, ha opinado el primer ministro de Bélgica, Bart de Wever.

    El dirigente belga ha lamentado que Trump siga siendo “muy crítico” con la OTAN porque, en su opinión, “los países europeos han respondido a su demanda” de gastar más en defensa y han aumentado el gasto un 20%, incluso un 60% en el caso de Bélgica.

    En una línea muy similar, el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, ha minimizado los ataques al defender que el esfuerzo continental “no solo favorece la seguridad europea, sino también la de Estados Unidos” al aportar capacidades que son “cruciales” para Washington.

    Ante una eventual retirada de tropas estadounidenses, Jetten se ha mostrado “absolutamente convencido” de que a Estados Unidos le interesa una Alianza fuerte, si bien ha advertido de que los aliados ya son “bastante capaces de defender este continente” por sí mismos. “Estamos rediseñando la OTAN hacia una ‘OTAN 3.0’ y haciendo un gran trabajo”, ha añadido.

    Reparto de la carga

    Por su parte, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, se ha mostrado comprensivo con la necesidad de cambiar el reparto de la carga por que las amenazas “están cambiando rápidamente”, pero ha matizado que es una transición que “está sucediendo ya y cobrando fuerza”.

    “El presidente (Trump) desea que se produzca ese cambio de responsabilidad, pero cabe recordar que el presidente (Barack) Obama también lo deseaba y es apropiado que se produzca”, ha expresado el canadiense, quitando hierro a la actitud del estadounidense, al que ha visto “con buen ánimo” en Ankara.

    “El hito importante es que se está compartiendo la carga, Europa está asumiendo una mayor responsabilidad”, ha puesto en valor el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, quien a su llegada a la cumbre ha destacado que su país ha elevado al 4,7% el gasto en defensa (3,17% en inversión “puramente” militar) y con ello se “acerca” a los objetivos pactados en La Haya.

    Preguntado por la amenaza de Trump de retirar hasta 80.000 soldados estadounidenses desplegados en Europa pese a todo, el mandatario noruego ha restado importancia al apuntar que Estados Unidos tiene una “agenda más amplia” que la de Europa y defendido que los europeos han dado un “paso al frente”.

    “Que haya una retórica de uno u otro líder, tenemos que vivir con ello, pero si miras las evidencias Europa está dando un paso al frente, no sólo en la forma en que gastamos, sino porque gastamos con sensatez, sin duplicidades”, ha insistido Gahr Store, quien ha dicho “no ver” que Estados Unidos vaya a retirar “todas sus tropas” de Europa.

    Más sobre:OTANDonald TrumpEstados Unidos

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