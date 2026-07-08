SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Admisión Escolar 2027: estas son las fechas clave para la próxima postulación

    Ya se encuentran disponibles los plazos en los que se podrá solicitar colegio, la entrega de resultados y etapa de matrículas.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Admisión Escolar 2027: estas son las fechas clave para la próxima postulación: Foto referencial de archivo JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Los apoderados que buscan un establecimiento para el próximo año ya pueden consultar las fechas clave a considerar en el próximo proceso de Admisión Escolar 2027.

    La información se encuentra disponible a través del calendario de plazos del proceso, donde se indica los pasos a seguir para la siguiente postulación a los colegios.

    Fechas de la Admisión Escolar 2027

    De acuerdo al calendario de la Admisión Escolar, el periodo principal de postulación comenzará el 4 de agosto a las 9:00 horas y se extenderá hasta el 27 de agosto a las 14:00 horas.

    En el sitio sistemadeadmisionescolar.cl se aclara que la postulación no es por orden de llegada, por lo que se podrán revisar los colegios durante todo el plazo indicado anteriormente.

    Luego de enviar la postulación se deberá esperar a la entrega de resultados, los que estarán disponibles entre el 15 y el 21 de octubre.

    En tanto, las matrículas se realizarán a partir del 9 de diciembre en los establecimientos educacionales.

    Para organizar el próximo proceso de postulación a los colegios, a continuación todas las fechas clave del Sistema de Admisión Escolar 2027:

    • Desde el 15 de julio se realiza el registro anticipado.
    • Desde el 4 al 27 de agosto es el periodo principal de postulación.
    • Desde el 15 al 21 de octubre se publican los resultados del periodo principal.
    • Entre el 28 y 29 de octubre salen los resultados de las listas de espera.
    • Desde el 10 al 17 de noviembre se realiza el periodo complementario de postulación.
    • El 1 de diciembre salen los resultados del periodo complementario.
    • Entre el 9 y el 22 de diciembre se realizan las matrículas en los establecimientos.
    Más sobre:EducaciónSistema de Admisión EscolarSistema de Admisión Escolar 2027Admisión EscolarAdmisión Escolar 2027SAESAE 2027PostulaciónResultadosMatrículasFechasPlazosFechas claveColegiosPostulación colegios 2027

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Ha mantenido una conducta intachable”: defensa de exministra Vivanco descarta incumplimiento del arresto domiciliario

    Pausan hasta el 20 de julio desalojo de la megatoma de San Antonio tras concretarse nuevo avance de 5,2 hectáreas

    Ministra Plaza condena a Pedro Espinoza por secuestros calificados de fotógrafo y profesor desaparecidos desde 1974

    Trump amenaza con nuevos ataques contra Irán y abre la puerta a bloquear el estrecho de Ormuz

    Huenchumilla (DC) llama al PS a liderar la oposición: “Necesitamos un primus inter pares y tener una cierta conducción”

    Ingeniero automotriz del Politécnico de Turín asume como gerente general de Renault en Chile

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, lunes 6 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 6 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    Temblor hoy, miércoles 8 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 8 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    3.
    Estos son los descuentos que permiten ahorrar hasta $300 por litro de bencina durante julio

    Estos son los descuentos que permiten ahorrar hasta $300 por litro de bencina durante julio

    4.
    Cuándo es el próximo feriado de julio y cuántos quedan para el resto del 2026

    Cuándo es el próximo feriado de julio y cuántos quedan para el resto del 2026

    5.
    Cortes y desvíos en el centro de Santiago por Juramento a la Bandera: revisa las calles afectadas

    Cortes y desvíos en el centro de Santiago por Juramento a la Bandera: revisa las calles afectadas

    6.
    Minuto a minuto: así avanza el sistema frontal en el país

    Minuto a minuto: así avanza el sistema frontal en el país

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Confirman lluvia para la zona central este día: las regiones afectadas por el próximo sistema frontal

    Confirman lluvia para la zona central este día: las regiones afectadas por el próximo sistema frontal

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Servicios

    Rating del martes 7 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 7 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Admisión Escolar 2027: estas son las fechas clave para la próxima postulación

    Admisión Escolar 2027: estas son las fechas clave para la próxima postulación

    Minuto a minuto: así avanza el sistema frontal en el país

    Minuto a minuto: así avanza el sistema frontal en el país

    “Ha mantenido una conducta intachable”: defensa de exministra Vivanco descarta incumplimiento del arresto domiciliario
    Chile

    “Ha mantenido una conducta intachable”: defensa de exministra Vivanco descarta incumplimiento del arresto domiciliario

    Pausan hasta el 20 de julio desalojo de la megatoma de San Antonio tras concretarse nuevo avance de 5,2 hectáreas

    Ministra Plaza condena a Pedro Espinoza por secuestros calificados de fotógrafo y profesor desaparecidos desde 1974

    Lo que la reforma no puede hacer sola
    Negocios

    Lo que la reforma no puede hacer sola

    Ingeniero automotriz del Politécnico de Turín asume como gerente general de Renault en Chile

    El dólar salta a su nivel más alto del año tras fin del alto al fuego en Medio Oriente anunciado por Trump

    ¿Por qué parece difícil pronosticar lluvia en Santiago?
    Tendencias

    ¿Por qué parece difícil pronosticar lluvia en Santiago?

    Qué tienen de diferente los cerebros que se resisten al Alzheimer, según un reciente estudio

    Llega la lluvia a la Región Metropolitana: los sectores afectados, según el pronóstico

    “Son vulnerables”: Suiza se envalentona y le muestra los dientes a Argentina
    El Deportivo

    “Son vulnerables”: Suiza se envalentona y le muestra los dientes a Argentina

    Con carta a la FIFA: Egipto vuelve a la carga contra Argentina y suma nuevo antecedente tras despedirse del Mundial

    Mazazo al fútbol sudamericano y a Santiago Wanderers: la final de la Copa Intercontinental Sub 20 se jugará en Madrid

    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media
    Tecnología

    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media

    La IA no necesita ser más inteligente que tú. Necesita entenderte

    Review del Honor 600 Pro: con generador de videos de IA a partir de fotos y una batería “inagotable”

    Cómo Adam Sandler llegó a oficiar la boda de Taylor Swift: “Quería hablar con el corazón”
    Cultura y entretención

    Cómo Adam Sandler llegó a oficiar la boda de Taylor Swift: “Quería hablar con el corazón”

    Saiko anuncia gira nacional en agosto con shows en Santiago, Temuco, Valdivia y Puerto Montt

    10 grandes narradores de la literatura estadounidense que debes leer

    Trump amenaza con nuevos ataques contra Irán y abre la puerta a bloquear el estrecho de Ormuz
    Mundo

    Trump amenaza con nuevos ataques contra Irán y abre la puerta a bloquear el estrecho de Ormuz

    El presidente de Líbano viajará el 21 de julio a Estados Unidos para su primera reunión oficial con Trump

    Miembros de la OTAN restan importancia a las críticas de Trump y aseguran que Europa cumple sus deberes en defensa

    Madres singulares: una familia que la ley aún no reconoce plenamente
    Paula

    Madres singulares: una familia que la ley aún no reconoce plenamente

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+