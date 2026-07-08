Admisión Escolar 2027: estas son las fechas clave para la próxima postulación: Foto referencial de archivo

Los apoderados que buscan un establecimiento para el próximo año ya pueden consultar las fechas clave a considerar en el próximo proceso de Admisión Escolar 2027.

La información se encuentra disponible a través del calendario de plazos del proceso, donde se indica los pasos a seguir para la siguiente postulación a los colegios.

Fechas de la Admisión Escolar 2027

De acuerdo al calendario de la Admisión Escolar, el periodo principal de postulación comenzará el 4 de agosto a las 9:00 horas y se extenderá hasta el 27 de agosto a las 14:00 horas.

En el sitio sistemadeadmisionescolar.cl se aclara que la postulación no es por orden de llegada, por lo que se podrán revisar los colegios durante todo el plazo indicado anteriormente.

Luego de enviar la postulación se deberá esperar a la entrega de resultados, los que estarán disponibles entre el 15 y el 21 de octubre.

En tanto, las matrículas se realizarán a partir del 9 de diciembre en los establecimientos educacionales.

Para organizar el próximo proceso de postulación a los colegios, a continuación todas las fechas clave del Sistema de Admisión Escolar 2027:

Desde el 15 de julio se realiza el registro anticipado.

Desde el 4 al 27 de agosto es el periodo principal de postulación.

Desde el 15 al 21 de octubre se publican los resultados del periodo principal.

Entre el 28 y 29 de octubre salen los resultados de las listas de espera.

Desde el 10 al 17 de noviembre se realiza el periodo complementario de postulación.

El 1 de diciembre salen los resultados del periodo complementario.

Entre el 9 y el 22 de diciembre se realizan las matrículas en los establecimientos.