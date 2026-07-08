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    “Son vulnerables”: Suiza se envalentona y le muestra los dientes a Argentina

    Los helvéticos dejaron en el camino a Colombia, en la tanda de penales. De cara al choque ante el campeón del mundo, se remiten al rendimiento del equipo de Lionel Scaloni en los últimos dos encuentros.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Denis Zakaria disputa un balón aéreo (Foto: Xinhua) Zou Zheng

    Los dos últimos clasificados para los cuartos de final se definieron en la agonía. Argentina superó a Egipto en los descuentos, mientras que Suiza hizo lo propio con Colombia en los penales. Ahora, ambas selecciones palpitan el duelo para meterse dentro de semifinales del Mundial.

    Tras superar a los cafeteros y ubicarse dentro de los ocho mejores de la Copa del Mundo por primera vez desde 1954, los helvéticos se envalentonaron. El técnico Murat Yakin apuntó alto y realizó un discurso ambicioso.

    “Jugamos contra el campeón del mundo. No hay más lindo que tener esta oportunidad. Pero también se ha visto que Argentina, con los últimos dos partidos, es vulnerable“, comenzó señalando en la conferencia posterior al triunfo sobre Colombia.

    “Creo que nos hemos ganado ese respeto y nos lo hemos trabajado. Va a ser un partido interesante en lo táctico. Podemos desafiar al campeón del mundo. Para una nación como Suiza, no hay nada más lindo que jugar unos cuartos de final contra Argentina. Así que la expectativa es enorme. Creo que todavía necesito un par de horas o un día para asimilarlo”, añadió.

    Además, destacó la gesta que está realizando su selección: “Queríamos ser la mejor selección suiza que haya participado en un Mundial y logramos hacer historia”, indicó.

    El recuerdo de una Suiza que apunta alto

    Algunos futbolistas suizos se mantuvieron en esa línea. Manuel Akanji, por ejemplo, también recordó el duelo que enfrentó a ambas selecciones en los octavos de final de Brasil 2014: “Jugamos contra el defensor del título. Creo que no hay nada mejor. En los cuartos de final, el desafío se vuelve aún más difícil con cada ronda, pero creo que también estamos listos para este reto. No tengo grandes recuerdos del enfrentamiento de 2014. Con suerte, esta vez será mejor”, aseguró.

    Lo mismo hizo el capitán Granit Xhaka: “Es un privilegio jugar en la era de Messi y Cristiano Ronaldo. Son dos de los mejores jugadores de la historia. Ahora tendremos otra vez la oportunidad de enfrentarlo, como en 2014, cuando estuvimos muy cerca”, aseveró.

    En tanto, Djibril Sow señaló: “Para nosotros es un partido muy especial. La primera vez que podemos jugar un final de cuartos contra uno de los equipos que para mí es uno de los favoritos para la Copa. Creo que va a ser muy difícil, pero veo posibilidades de ganar. Somos capaces de ganar a grandes equipos como lo hemos hecho en los últimos años, como Francia en el 2020”, cerró.

    Más sobre:Mundial 2026MundialCopa del MundoFútbolFútbol InternacionalSelección de SuizaSelección ArgentinaLionel MessiMurat YakinGranit XhakaManuel AkanjiDjibril Sow

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