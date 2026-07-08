Exportaciones de litio superan los US$ 3.200 millones en el primer semestre, su mayor cifra desde 2023

Este año, el favorable precio del litio ha repercutido en que las exportaciones de Chile al mundo del mineral llegaran a US$ 3.218 millones durante los primeros seis meses, de acuerdo a información del Banco Central (BC). Ese valor corresponde a los tres productos principales que el país comercia de litio: carbonato, hidróxido y sulfato.

Al comparar con enero-junio del año pasado, el crecimiento casi se triplicó desde US$ 1.118 millones, en un momento en que el precio del mineral conocido como “oro blanco” se ha incrementado desde US$ 9 mil la tonelada hacia US$ 19 mil la tonelada el primer semestre de este año, según el BC.

El carbonato fue el producto más importante que exportó el país: US$ 2.352 millones exactamente. Pero, no menor, el sulfato de litio aportó US$ 711 millones en los seis meses. Este último presentó un notable crecimiento, ya que la primera mitad del año pasado ese valor llegó a US$ 94 millones de sulfato.

Las exportaciones de litio de estos primeros seis meses del año son las mejores desde el 2023, cuando se totalizaron US$ 3.861 millones. Dicho periodo venía impulsado por precios récords desde 2022, que hicieron que el primer semestre de aquel año se alcanzaran envíos por US$ 4.384 millones.

Durante el primer semestre, Chile exportó en total US$ 60 mil millones. El comercio de litio representó, de todo ello, el 5%. Si bien la participación de este negocio es marginal respecto del nacional -considerando que hay ventas gigantes como el cobre que abarcan la mitad de las ventas totales por US$ 30 mil millones-, las exportaciones de litio crecieron tres puntos porcentuales esta primera mitad. En los seis meses del 2025 la participación del litio fue de 2%.

Como es frecuente, el principal comprador de litio del país fue China, pese a que es el segundo productor mundial del mineral después de Australia. El año pasado la potencia le quitó el segundo lugar a Chile, luego de venir durante años aumentando sostenidamente su producción. El primer lugar lo conserva Australia.

Durante los seis meses del año, la potencia asiática compró US$ 1.754 millones de carbonato de litio, representando el 55% del total. El comercio de este mineral con Estados Unidos, en cambio, llegó a US$ 48 millones. Corea del Sur y Japón, también principales compradores de litio al país, representaron el 14% del total enviado, con US$ 446 millones.

El negocio del “oro blanco” ha mostrado sólidas señales de demanda este año, gracias a un mercado impulsado por las energías renovables y a los sistemas de almacenamiento energético, que son utilizados para centros de datos para inteligencia artificial (IA) e infraestructuras críticas.

La restricción de oferta del litio -vinculada a paralizaciones de plantas en China, prohibiciones de exportaciones en Zimbabue y recortes de proyección en plantas de Australia- hizo que el sector y sus precios se equilibraran. Se proyecta que el valor del mineral se mantenga en los niveles vistos en el año, e incluso aumenten.