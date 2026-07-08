Europa se desploma y en EE.UU. las bolsas caen en torno a 1% tras fin al alto al fuego en Irán

Los inversionistas están buscando refugio y soltando los activos más riesgosos. Por la mañana de este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el fin al alto el fuego y el memorando de entendimiento con Irán, a cuyos dirigentes ha calificado de “escoria” y “gente enferma”.

“En lo que a mí respecta, se acabó. No quiero volver a tratar con ellos. Son escoria. ¿Saben lo que es escoria? Son gente enferma. Están dirigidos por gente enferma. Y son personas viciosas, violentas. Y si tuvieran un arma nuclear, la usarían”, dijo en una rueda de prensa durante la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía.

Esto implicó que los precios del crudo volvieran a dispararse. A esta hora el petróleo WTI se empina 7% a US$75 por barril, mientras que el Brent salta 7,5% a US$79,7 por barril.

Thomas Naeter, analista de mercados de Capitaria, dijo que la escalada de precios podría reintroducir presiones inflacionarias a nivel global y también modificar las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal, “ya que precios del petróleo persistentemente elevados reforzarían la necesidad de mantener una postura monetaria restrictiva por más tiempo”.

Con este telón de fondo, las principales bolsas del mundo reportan caídas. En EEUU., el índice S&P500 baja 0,97%, mientras que el industrial Dow Jones y el Tecnológico Nasdaq pierde 1,5% y 0,95%.

En tanto, en Europa el shock ha sido mayor. El FTSE100 de Londres pierde 1,78%, el CAC francés 2,29%, en tanto el Dax de Alemania y el Ibex de España se desploman 2,4% y 2,9%, respectivamente.

Casa Wealth Management señaló en un informe que “el shock energético reactiva los temores inflacionarios justo antes de las minutas de la Fed. Europa sufre con dureza por su alta dependencia del crudo importado, y la aversión al riesgo domina la jornada a escala global”.

A esto se suma que “la tecnología y los semiconductores lideran las pérdidas en Wall Street, cuestionando la solidez del repunte de la IA. Europa sufre un doble golpe: aversión al riesgo global más el encarecimiento del crudo que presiona sus cadenas de producción”.

En Chile, el Ipsa cae 0,95% en línea con los mercados globales, mientras que el dólar registra un fuerte salto frente al peso chileno y se ubica en su nivel más alto en más de seis meses.

La divisa estadounidense se transa en $937,21, lo que representa un alza de $ 4,37 en relación con el cierre de ayer. De acuerdo con los registros de Tradingview, el tipo de cambio tocó los $ 940, un nivel no visto desde fines de noviembre de 2025.

Este escenario también impulsó un aumento en los rendimientos de los bonos estadounidenses, lo que a su vez favoreció la fortaleza del dólar.

“Como consecuencia, se observó presión sobre los activos más sensibles a las condiciones de liquidez, especialmente la renta variable y los metales preciosos”, dijo Ignacio Mieres, head of research de XTB.

El precio del cobre, el principal soporte el peso chileno, también va a la baja. En Londres perdió los US$6 por libra al bajar 1,65% hasta los US$5,937, mientras que en Nueva York los futuros pierden 2,5% a US$6,07 por libra