XVII Cumbre de Ministros de Defensa de las Américas: Barros destaca coordinación entre países ante nuevos desafíos

El ministro Fernando Barros inició este miércoles su participación en la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA), que se realiza en Cusco, Perú.

El principal foro político de cooperación en defensa del hemisferio reúne a las máximas autoridades del sector con el objetivo de analizar los principales desafíos en seguridad y fortalecer los mecanismos de colaboración entre los países de la región.

“Chile reafirma su compromiso con el Derecho Internacional, el Derecho Internacional Humanitario, la solución pacífica de las controversias y el respeto a la soberanía de los Estados. Estos principios siguen siendo fundamentales para la estabilidad internacional y para la seguridad de nuestras democracias”, manifestó Barros durante su intervención frente a la asamblea.

Barros destacó que el país “seguirá promoviendo una defensa moderna, democrática y profesional, sustentada en la disuasión, la innovación tecnológica y la cooperación activa con los países del hemisferio”.

“Las amenazas híbridas, el crimen organizado transnacional y la revolución tecnológica nos obligan a fortalecer nuestras capacidades y a trabajar juntos para proteger la seguridad de nuestras democracias”, sostuvo el titular de Defensa chileno al dar cuenta de los desafíos que enfrenta la región.

La conferencia, que se extenderá hasta este viernes 10 de julio, contempla una agenda orientada a promover el diálogo estratégico, en un escenario internacional marcado por crecientes desafíos para la seguridad regional, señaló el Ministerio de Defensa en un comunicado .

Entre los principales temas se encuentran la cooperación en asistencia humanitaria y respuesta ante desastres, un tema contingente por los terremotos en Venezuela; la protección de infraestructuras críticas; la innovación tecnológica aplicada a la defensa; la ciberseguridad; y el combate a las amenazas transnacionales.

Desde el Ministerio de Defensa destacan que la CMDA, desde su creación en 1995, ha permitido consolidar espacios de diálogo permanente entre los países del hemisferio, favoreciendo la cooperación y la generación de consensos en la región.

En esa línea, resaltan que la participación de Chile en esta nueva edición de la cumbre reafirma el compromiso de país con una defensa moderna, cooperativa y orientada a contribuir a la estabilidad regional, promoviendo el trabajo conjunto entre las naciones americanas para enfrentar los desafíos del presente y del futuro.

Reuniones bilaterales

En representación de Chile, el ministro Barros reafirmará el compromiso del país con una política de defensa basada en la cooperación internacional, el respeto al derecho internacional, el fortalecimiento de las capacidades nacionales y la promoción de medidas de confianza mutua entre los Estados del continente.

Durante su permanencia en la conferencia, la autoridad sostendrá además reuniones bilaterales con ministros de Defensa y altas autoridades de países participantes, con el propósito de profundizar la cooperación en ámbitos de interés común, fortalecer los vínculos institucionales e impulsar iniciativas de colaboración en materias como entrenamiento, industria de la defensa, ciberdefensa, gestión de riesgos y asistencia ante emergencias.

De hecho, previo al inicio de la ceremonia oficial, el Ministro Barros sostuvo un encuentro informal con su par de Bolivia, Ernesto Justiniano.

Justiniano asumió el cargo el 3 de junio, en medio de la crisis en el país. De acuerdo con la legislación boliviana, ante su ausencia por la participación en la cumbre, el Presidente Rodrigo Paz designó a su ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Hugo Aramayo Carrasco, como interino de Defensa.

Se espera que durante la tarde, a las 14.00 el ministro Barros participe en reunión bilateral Chile-Estados Unidos.

A las 16.10 horas, en tanto, está programado que exponga ante la asamblea de ministros las conclusiones del grupo de trabajo ad hoc en que participó Chile.