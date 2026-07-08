Megarreforma: ajuste de última hora en norma medioambiental corta nuevamente el diálogo y pavimenta reclamación al TC

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, habló poco la noche del martes en la Comisión de Medio Ambiente del Senado que revisó los artículos e indicaciones de su competencia incluidos en el megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica.

Sin embargo, tras las duras quejas en su contra del senador Alfonso de Urresti (PS), el jefe económico del gobierno abandonó por un instante su postura impasible para mover varias veces su cabeza en señal de desaprobación.

El conflicto estalló por la norma -que habilita una restitución de gastos para los inversionistas a los que se les revoque la Resolución de Calificación Ambiental (RCA)-, a la que el Ejecutivo le hizo algunos ajustes la noche del martes.

“No se me enoje ministro... Esto se llama improvisación, falta de rigurosidad, encantamiento con sus ideas, aún a riesgo de exponer a su coalición y, para qué decir, la estabilidad del país. Usted es ministro de Hacienda, tiene que dar certezas, proyectar confianzas, no incertidumbres”, acusó De Urresti cuestionando que el gobierno con la venía de los senadores oficialistas llegó a modificar hasta cinco veces la cuestionada norma, en esa misma noche.

Incluso, los senadores opositores Ricardo Celis (PPD), Diego Ibáñez (Frente Amplio, quien participó del debate aunque no es miembro de la instancia) y el mismo De Urresti, en un brusco gesto de molestia, abandonaron a las 23.29 del martes la comisión, ya que, a juicio de ellos, estos ajustes de última hora estaban fuera del marco reglamentario, pues el plazo de indicaciones había vencido el lunes a las 20 horas.

Pese a ello, la secretaria de la Comisión de Medio Ambiente validó los ajustes, pues interpretó que se trataba de “adecuaciones” (no necesariamente nuevas indicaciones) que estaban presentadas en tiempo y forma.

La explicación no fue satisfactoria a los legisladores opositores que igualmente abandonaron la sesión, reiterando su cuestionamiento de fondo a este mecanismo indemnizatorio, ya que -a juicio de ellos- tendría vicios de inconstitucionalidad.

Aquella tensa escena añadió un nuevo capítulo a la seguidilla de hechos que en la última semana han golpeado y han interrumpido el proceso de diálogo con el gobierno.

Camino al TC

Este miércoles en la mañana, sin embargo, los mismos senadores aclararon que no había cuestionamiento a la secretaría de la comisión, ya que, desde una mirada estricta al reglamento, las indicaciones se pueden presentar hasta el momento de la votación.

No obstante, insistieron en su queja de que igualmente era una falta de respeto que minutos antes de la votación se ingresaran ajustes que, en este caso eran de 5 páginas, por lo tanto, a juicio de ellos no eran meras adecuaciones, sino que una indicación sustitutiva que al ser aprobada con la mayoría de votos oficialistas desechaba automáticamente todas las demás enmiendas relacionadas con el mismo artículo.

“Era una indicación que llevaba cinco hojas. No era ninguna adecuación, que era lo que intentaron decir. Eso ya parecía una chacota”, dijo Celis.

Independiente de aquello, los senadores igualmente expresaron su decisión de recurrir al TC, ya que el ministro Quiroz con estas “adecuaciones” transformaron este mecanismo reparatorio en una indemnización, que según la última redacción del Ejecutivo, puede constituir “renta” para efectos del pago de impuestos.

“Nosotros podemos terminar pagando cientos de millones de dólares a un privado que presentó un proyecto y que fue revocado porque el proyecto estaba mal planteado... Nosotros lo anunciamos y desde el primer momento que vimos este proyecto, con este grado de inconsistencia en materia de constitucionalidad, vamos a recurrir al Tribunal Constitucional. Eso está fuera de discusión”, añadió De Urresti este miércoles.

El martes en la noche, antes de abandonar la sala, el mismo senador socialista ya había adelantado ese camino, emplazando directamente al titular de Hacienda. “Usted va a pasar a la historia como un ministro que no ha sido capaz de generar consenso, seguridades, confianza. Tratar de sacar, en la hora nona, un as debajo de la manga por quinta vez, modificando una situación que sabe usted que no tiene consenso y que fue cambiándolo, cambiándolo, privando el legítimo debate que puede haber, no es correcto”, agregó De Urresti.

“Nos reservamos, obviamente, las acciones, principalmente el requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC). Esto nos avala mucho más ministro, su actitud”, cerró el legislador socialista, que recalcó que una norma de este tipo “no existe en el derecho comparado”, añadió.

Recta final

Tras aprobar la indicación, la comisión dio por concluida la revisión de la iniciativa que continuará este miércoles en la Comisión de Trabajo y, posteriormente, volverá a la Comisión de Hacienda.

De acuerdo con el cronograma fijado por los comités del Senado, la megarreforma comenzará su votación en la sala una vez concluido ese trabajo, con el objetivo de completar su despacho definitivo el miércoles 15 de julio.

La planificación del gobierno considera que luego de su paso por el Senado, la megarreforma sea vista en tercer trámite por la Cámara el lunes 20 de julio, que se ser aprobada en últimos ajustes sería despachada a ley

Sin embargo, con el incidente del martes, ya quedó más que claro que la suerte de esta iniciativa gubernamental se resolverá en el TC.