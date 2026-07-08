Con The Pitt a la cabeza: revisa el listado de nominados a los Emmy 2026
Pluribus, Hacks y La Maldición de Widow's Bay también destacan entre las principales candidatas de la premiación. Algunos de los nombres omitidos fueron Jeremy Allen White (El Oso) y Jennifer Aniston (The Morning Show), mientras que en Mejor miniserie fue excluida Half Man.
Los Emmy ya conocen a sus nominados. Esta mañana, desde Los Angeles, la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión reveló el listado de candidatos a las 78° edición de la premiación.
La producción que tomó la delantera es The Pitt. La serie médica de HBO Max sumó menciones en Mejor serie de drama y Mejor actor de serie de drama, categorías en las que se impuso en 2025.
También lograron amplia presencia Pluribus, Hacks, La maldición de Widow’s Bay y la miniserie Love story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bissette.
Algunos de los principales nombres omitidos fueron Jeremy Allen White (El Oso), Jennifer Aniston (The Morning Show) y Jon Hamm (Amigos y vecinos). En tanto, en Mejor miniserie fue excluida Half man y lo propio ocurrió en Mejor serie de drama con títulos como Task y Stranger things.
Revisa aquí los aspirantes a la ceremonia que se celebrará el próximo 14 de septiembre:
Mejor serie de drama
La Diplomática
Paradise
The Pitt
Caballos Lentos
Pluribus
Amigos y Vecinos
El Caballero de los Siete Reinos
La Edad Dorada
Mejor serie de comedia
Abbott Elementary
El Oso
Hacks
Only Murders in the Building
Terapia Sin Filtro
Nadie Quiere Esto
La Maldición de Widow’s Bay
Margo Tiene Problemas de Dinero
Mejor miniserie o serie antológica
Bronca
Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bissette
DTF St. Louis
La Bestia en Mí
All Her Fault
Mejor actriz de serie de drama
Rhea Seehorn (Pluribus)
Keri Russell (La Diplomática)
Zendaya (Euphoria)
Chase Infiniti (Los Testamentos)
Carrie Coon (La Edad Dorada)
Mejor actor de serie de drama
Noah Wyle (The Pitt)
Gary Oldman (Caballos Lentos)
Mark Ruffalo (Task)
Sterling K. Brown (Paradise)
Rufus Sewell (La Diplomática)
Mejor actriz de serie de comedia
Lisa Kudrow (The Comeback)
Jean Smart (Hacks)
Quinta Brunson (Abbott Elementary)
Elle Fanning (Margo Tiene Problemas de Dinero)
Ayo Edebiri (El Oso)
Mejor actor de serie de comedia
Martin Short (Only Murders in the Building)
Matthew Rhys (La Maldición de Widow’s Bay)
Steve Carell (Rooster)
Jason Segel (Terapia Sin Filtro)
Yahya Abdul-Mateen II (Wonder Man)
Mejor actriz de miniserie, película o serie antológica
Carey Mulligan (Bronca)
Sarah Pidgeon (Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bissette)
Claire Danes (La Bestia en Mí)
Sarah Snook (All Her Fault)
Sally Field (Criaturas Luminosas)
Mejor actor de miniserie, película o serie antológica
Oscar Isaac (Bronca)
Matthew Rhys (La Bestia en Mí)
Charlie Hunnam (Monstruo: La Historia de Ed Gein)
Jason Bateman (Black Rabbit)
Riz Ahmed (El Señuelo)
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