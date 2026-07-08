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    Con The Pitt a la cabeza: revisa el listado de nominados a los Emmy 2026

    Pluribus, Hacks y La Maldición de Widow's Bay también destacan entre las principales candidatas de la premiación. Algunos de los nombres omitidos fueron Jeremy Allen White (El Oso) y Jennifer Aniston (The Morning Show), mientras que en Mejor miniserie fue excluida Half Man.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    Con The Pitt a la cabeza: revisa el listado de nominados a los Emmy 2026 Warrick Page

    Los Emmy ya conocen a sus nominados. Esta mañana, desde Los Angeles, la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión reveló el listado de candidatos a las 78° edición de la premiación.

    La producción que tomó la delantera es The Pitt. La serie médica de HBO Max sumó menciones en Mejor serie de drama y Mejor actor de serie de drama, categorías en las que se impuso en 2025.

    Copyrighted

    También lograron amplia presencia Pluribus, Hacks, La maldición de Widow’s Bay y la miniserie Love story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bissette.

    Algunos de los principales nombres omitidos fueron Jeremy Allen White (El Oso), Jennifer Aniston (The Morning Show) y Jon Hamm (Amigos y vecinos). En tanto, en Mejor miniserie fue excluida Half man y lo propio ocurrió en Mejor serie de drama con títulos como Task y Stranger things.

    Revisa aquí los aspirantes a la ceremonia que se celebrará el próximo 14 de septiembre:

    Mejor serie de drama

    La Diplomática

    Paradise

    The Pitt

    Caballos Lentos

    Pluribus

    Amigos y Vecinos

    El Caballero de los Siete Reinos

    La Edad Dorada

    Mejor serie de comedia

    Abbott Elementary

    El Oso

    Hacks

    Only Murders in the Building

    Terapia Sin Filtro

    Nadie Quiere Esto

    La Maldición de Widow’s Bay

    Margo Tiene Problemas de Dinero

    Mejor miniserie o serie antológica

    Bronca

    Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bissette

    DTF St. Louis

    La Bestia en Mí

    All Her Fault

    Mejor actriz de serie de drama

    Rhea Seehorn (Pluribus)

    Keri Russell (La Diplomática)

    Zendaya (Euphoria)

    Chase Infiniti (Los Testamentos)

    Carrie Coon (La Edad Dorada)

    Mejor actor de serie de drama

    Noah Wyle (The Pitt)

    Gary Oldman (Caballos Lentos)

    Mark Ruffalo (Task)

    Sterling K. Brown (Paradise)

    Rufus Sewell (La Diplomática)

    Mejor actriz de serie de comedia

    Lisa Kudrow (The Comeback)

    Jean Smart (Hacks)

    Quinta Brunson (Abbott Elementary)

    Elle Fanning (Margo Tiene Problemas de Dinero)

    Ayo Edebiri (El Oso)

    Copyright 2026, FX. All rights reserved.

    Mejor actor de serie de comedia

    Martin Short (Only Murders in the Building)

    Matthew Rhys (La Maldición de Widow’s Bay)

    Steve Carell (Rooster)

    Jason Segel (Terapia Sin Filtro)

    Yahya Abdul-Mateen II (Wonder Man)

    Mejor actriz de miniserie, película o serie antológica

    Carey Mulligan (Bronca)

    Sarah Pidgeon (Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bissette)

    Claire Danes (La Bestia en Mí)

    Sarah Snook (All Her Fault)

    Sally Field (Criaturas Luminosas)

    Mejor actor de miniserie, película o serie antológica

    Oscar Isaac (Bronca)

    Matthew Rhys (La Bestia en Mí)

    Charlie Hunnam (Monstruo: La Historia de Ed Gein)

    Jason Bateman (Black Rabbit)

    Riz Ahmed (El Señuelo)

    Lee también:

    Más sobre:SeriesEmmy 2026Premios EmmyThe PittPluribusHacksLa Maldición de Widow’s BayLove Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn BissetteLa DiplomáticaParadiseCaballos LentosAmigos y VecinosEl Caballero de los Siete ReinosLa Edad DoradaAbbott ElementaryEl OsoOnly Murders in the BuildingTerapia Sin FiltroNadie Quiere EstoMargo Tiene Problemas de DineroBroncaDTF St. LouisLa Bestia en MíAll Her FaultWidow’s BayThe DiplomatSlow HorsesYour Friends & NeighborsA Knight of the Seven KingdomsThe Gilded AgeThe BearShrinkingNobody Wants ThisMargo's Got Money TroublesBeefLove Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn BessetteThe Beast in MeSeries de CultoQue Ver

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