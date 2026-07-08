Con The Pitt a la cabeza: revisa el listado de nominados a los Emmy 2026

Los Emmy ya conocen a sus nominados. Esta mañana, desde Los Angeles, la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión reveló el listado de candidatos a las 78° edición de la premiación.

La producción que tomó la delantera es The Pitt. La serie médica de HBO Max sumó menciones en Mejor serie de drama y Mejor actor de serie de drama, categorías en las que se impuso en 2025.

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También lograron amplia presencia Pluribus, Hacks, La maldición de Widow’s Bay y la miniserie Love story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bissette.

Algunos de los principales nombres omitidos fueron Jeremy Allen White (El Oso), Jennifer Aniston (The Morning Show) y Jon Hamm (Amigos y vecinos). En tanto, en Mejor miniserie fue excluida Half man y lo propio ocurrió en Mejor serie de drama con títulos como Task y Stranger things.

Revisa aquí los aspirantes a la ceremonia que se celebrará el próximo 14 de septiembre:

Mejor serie de drama

La Diplomática

Paradise

The Pitt

Caballos Lentos

Pluribus

Amigos y Vecinos

El Caballero de los Siete Reinos

La Edad Dorada

Mejor serie de comedia

Abbott Elementary

El Oso

Hacks

Only Murders in the Building

Terapia Sin Filtro

Nadie Quiere Esto

La Maldición de Widow’s Bay

Margo Tiene Problemas de Dinero

Mejor miniserie o serie antológica

Bronca

Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bissette

DTF St. Louis

La Bestia en Mí

All Her Fault

Mejor actriz de serie de drama

Rhea Seehorn (Pluribus)

Keri Russell (La Diplomática)

Zendaya (Euphoria)

Chase Infiniti (Los Testamentos)

Carrie Coon (La Edad Dorada)

Mejor actor de serie de drama

Noah Wyle (The Pitt)

Gary Oldman (Caballos Lentos)

Mark Ruffalo (Task)

Sterling K. Brown (Paradise)

Rufus Sewell (La Diplomática)

Mejor actriz de serie de comedia

Lisa Kudrow (The Comeback)

Jean Smart (Hacks)

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Elle Fanning (Margo Tiene Problemas de Dinero)

Ayo Edebiri (El Oso)

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Mejor actor de serie de comedia

Martin Short (Only Murders in the Building)

Matthew Rhys (La Maldición de Widow’s Bay)

Steve Carell (Rooster)

Jason Segel (Terapia Sin Filtro)

Yahya Abdul-Mateen II (Wonder Man)

Mejor actriz de miniserie, película o serie antológica

Carey Mulligan (Bronca)

Sarah Pidgeon (Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bissette)

Claire Danes (La Bestia en Mí)

Sarah Snook (All Her Fault)

Sally Field (Criaturas Luminosas)

Mejor actor de miniserie, película o serie antológica

Oscar Isaac (Bronca)

Matthew Rhys (La Bestia en Mí)

Charlie Hunnam (Monstruo: La Historia de Ed Gein)

Jason Bateman (Black Rabbit)

Riz Ahmed (El Señuelo)