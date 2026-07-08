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    Mientras el Betis inicia su pretemporada en Alemania: Manuel Pellegrini celebra un importante fichaje desde el Real Madrid

    El equipo dirigido por el Ingeniero se frota las manos tras abrochar la llegada de un refuerzo procedente desde el club merengue. La contratación ocurre pensando en la exigente próxima temporada, marcada por su regreso a la Champions League.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    El Betis deManuel Pellegrini abrochó un importante fichaje procedente del Real Madrid (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP). CRISTINA QUICLER

    En medio del inicio de la pretemporada del Real Betis, Manuel Pellegrini celebra. El cuadro verdiblanco aseguró una importante incorporación procedente desde el Real Madrid: Fran García será el nuevo fichaje.

    El conjunto bético tendrá su nuevo refuerzo de cara a la temporada 2026-27. El lateral izquierdo se realizó las pruebas médicas con éxito y su contratación será anunciada en las próximas horas.

    García aterrizó en el Aeropuerto de San Pablo en Sevilla y posteriormente se dirigió a las instalaciones del Betis, en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Ahí se realizó los exámenes para sumarse al club hispalense.

    En tanto, el club bético y el Real Madrid se encuentran afinando los últimos detalles de la operación del defensor. Según informó El Desmarque, el contrato será por las próximas cuatro temporadas, es decir, hasta junio de 2030. Los merengues recibirán cuatro millones de euros por los derechos por el 50% de la carta del lateral izquierdo, quedándose con la mitad del porcentaje.

    Fran García es el nuevo fichaje del Betis. Foto: @Frangarcia_11 (X).

    En el comienzo de la pretemporada

    La llegada de García a la capital hispalense se dio justo en medio del inicio del viaje del plantel bético. El club verdiblanco, liderado por Pellegrini, viajó a Alemania para iniciar los trabajos de pretemporada. En ese contexto, según informó Marca, el lateral alcanzó a coincidir con sus nuevos compañeros antes de que se dispusieran a iniciar su periplo.

    El equipo concentrará en el Hotel-Residence Klosterpforte, ubicado en Marienfeld, Renania del Norte-Westfalia. Ahí, el Ingeniero comenzará a sentar las bases físicas y tácticas de cara al nuevo curso. El año estará marcado por el retorno del club a la Champions League.

    Una vez se oficialice su fichaje García se unirá a la pretemporada en Alemania, donde el Betis está realizando su primera fase de preparación. Esta finalizará el próximo 18 de julio con un amistoso ante el SF Lotte, en lo que será la primera prueba del conjunto dirigido por Pellegrini. Ese mismo día, el plantel verdiblanco retornará a Sevilla.

    El club hispalense retornará a las prácticas a la ciudad Deportiva Luis del Sol, donde entrenarán desde el 20 hasta el 25 de julio. En ese periodo, específicamente el 22, se medirá con el Recreativo de Huelva, en la LVII edición del Trofeo Colombino. Tres días después, visitará al Granada para disputar el Trofeo Ciudad de Granada.

    Después de un día de descanso, el Betis realizará su segunda concentración en Marbella, entre el 27 de julio y el 1 de agosto. El 29 tendrá su primer gran apronte ante el Olympique de Lyon.

    Finalmente, el elenco verdiblanco viajará a Dublín, Irlanda, el 3 de agosto. Permanecerá por cuatro días y enfrentará al Arsenal el 5 de ese mes. En tanto, el cierre de la pretemporada se dará en Sevilla, con la presentación oficial del plantel, en un amistoso ante el Bornemouth. Se jugará el 8 de agosto en La Cartuja.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalLaLigaBetisManuel PellegriniFran GarcíaReal Madrid

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