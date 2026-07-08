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    La reacción del plantel de Francia a la designación de jueces argentinos para el duelo ante Marruecos en el Mundial

    Facundo Tello comandará el equipo transandino de jueces que estará en el mencionado duelo por los cuartos de final de la cita planetaria.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    El equipo francés habló del arbitraje argentino. Foto: @equipedefrance.

    A los argentinos no les gustó que se designara un juez francés, Francois Letexier, para su duelo ante Egipto. Durante los días previos al épico triunfo transandino sobre los faraones, se esgrimieron una serie de teorías conspirativas que -finalmente- nunca se materializaron. Fue todo lo contrario.

    Por lo mismo, en Francia, se levantaron las mismas suspicacias cuando la FIFA designó a un completo cuerpo arbitral argentino, encabezados por Facundo Tello, para su trascendental duelo con Marruecos por los cuartos de final de la Copa del Mundo.

    “La FIFA está bromeando. Si bien los argentinos no estaban contentos con el nombramiento de François Letexier como árbitro de los octavos de final contra Egipto, la Federación Internacional anunció que un argentino lideraría los cuartos de final entre Francia y Marruecos“, escribió el medio francés RMC Sports.

    Michael Olise y Kylian Mbappé, durante una práctica de la selección francesa.

    La reacción francesa a la designación de jueces argentinos

    Sin embargo, en la concentración de los campeones de Rusia 2018, la noticia no causó revuelo. Los jugadores europeos evitaron caer en la polémica y desecharon cualquier intento por ver un perjuicio en dicho nombramiento.

    No voy a centrarme en quién va a ser el árbitro. Nunca hemos hecho esto, vamos a centrarnos en Marruecos. Lo que queremos hacer es ganar este juego, es lo más importante”, aseguró Dayot Upamecano.

    Y al defensa del Bayern Múnich se le unió el tercer portero, Robin Risser. “No debes caer en la paranoia... Durante algunos años, ha habido cierta amargura desde la última final (Qatar 2022) y es parte del juego. Pero si estos árbitros están allí, es porque están a nivel de la competencia”, aseguró el arquero del Lens.

    Un juez no exento de la polémica

    Al mirar la trayectoria del árbitro Facundo Tello, hay varias cuestiones a considerar. El juez de 44 años tiene basta experiencia en mundiales, pues éste será su sexto partido en este tipo de competencias (tres en Qatar 2022 y sumará tres en Norteamérica).

    Pero a sus 44 años acumula ciertas polémicas. En la cita pasada, fue duramente criticado por los jugadores de Portugal al sentenciar su derrota ante Marruecos en los cuartos de final.

    “No vio la jugada que podía haber sido penal a Bruno Fernandes. Tuvimos la capacidad de ganar esta Copa del Mundo. Después, tuvimos la sensación de la arrogancia del equipo arbitral. Argentina será campeona. Fueron cinco árbitros argentinos, qué más puedo decir”, señaló Pepe en dicha ocasión.

    Por su parte, en esta edición, el transandino fue cuestionado por una extensa revisión del video de una jugada en el empate de Canadá y Bosnia por la fase grupal. Tras la fuerte disputa de un balón entre el bosnio Nikola Vasilj con el delantero canadiense Tani Oluwaseyi, donde ambos terminaron tendidos en el césped, determinó que el norteamericano estaba adelantado y así dejó sin efecto cualquier sanción a la falta posterior.

    Francia enfrentará a Marruecos este jueves 9 de julio, a las 16 horas, y el ganador se enfrentará a quien obtenga la victoria en el choque de españoles y belgas que se jugará un día después.

    Más sobre:Mundial 2026FIFAFranciaMbappéRobin RisserFrancia vs MarruecosCuartos de FinalFacundo TelloArgentinaFútbolFifa World CupDayot Upamecano

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