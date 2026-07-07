El regalo y la amistad entre Antonela Roccuzzo y Georgina Rodríguez, las esposas de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

El regalo y la amistad entre las señoras de Messi y Cristiano Ronaldo

Durante años se habló en el fútbol mundial de la rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Mientras uno era figura en Barcelona, el otro brillaba en Real Madrid. Con los años, y con la salida de España de ambas estrellas, esa supuesta rivalidad quedó en el pasado. Los dos se han elogiado en más de una oportunidad y esta semana la buena relación entre los futbolistas y sus familias fue más allá.

Georgina Rodríguez, esposa de CR7, le envió un regalo a Antonela Roccuzzo, la esposa de Messi, con motivo de motivo del lanzamiento de Mimoa, su nueva marca de loungewear con prendas para el día a día.

El obsequio contenía una caja de color rosado con el logotipo de la marca, en la que incluía prendas de primera colección: un conjunto deportivo negro, una botella reutilizable, una tote bag y una alfombra de yoga.

Roccuzzo le agradeció este gesto en una historia de Instagram: “Muchas gracias, Georgina Rodríguez. Todo hermoso. Te deseo todo el éxito del mundo”, escribió, con la imagen de los regalos de fondo.

El regalo y la amistad entre las señoras de Messi y Cristiano Ronaldo

CR7 y su vínculo con Argentina

Este gesto ocurre días después de que Cristiano Ronaldo contara el cariño que siente por Argentina y una anécdota que le ocurrió durante estos días con una azafata.

“Ayer, en el vuelo, una de las azafatas era argentina. Yo sabía que era así por la manera en que me miró. Le dije: ‘yo sé que tú eres argentina’. Y me dijo: ‘¿Cómo sabes?’. Ella me miró y desvió los ojos muy rápido. Eso significa que no le gusta Cristiano Ronaldo“, dijo en una conferencia.

“Fue en plan de broma. Mi mujer es argentina, de Buenos Aires, y obviamente tengo un cariño especial por este país. Por eso, todo está bien”, cerró.

En lo deportivo, cabe destacar que el Bicho quedó eliminado este lunes de la Copa del Mundo tras una agónica caída ante España, mientras que el rosarino jugará este martes contra Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.